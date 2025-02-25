Edit ImageCrop3SaveSaveEdit Imagemedievalsunpublic domain patternmedieval sunlionsfacepatternpersonCeiling Tile (socarrat) with a Lion's Head (1490-1550 (Early Modern)) by SpanishOriginal public domain image from The Walters Art MuseumMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 984 pxHigh Resolution (HD) 1800 x 1476 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarMedieval knight character fantasy remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12663153/medieval-knight-character-fantasy-remix-editable-designView licenseCeiling tile (socarrat) with heraldic lion with shield (1475-1500 (Renaissance)) by Spanishhttps://www.rawpixel.com/image/10149549/image-lion-dog-animalFree Image from public domain licenseExpress delivery Facebook post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12650964/express-delivery-facebook-post-template-editable-designView licenseCeiling tile (socarrat) with a dragon (1475-1500 (Renaissance)) by Spanishhttps://www.rawpixel.com/image/10149530/ceiling-tile-socarrat-with-dragon-1475-1500-renaissance-spanishFree Image from public domain licenseMagical forest portal door fantasy remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12663580/magical-forest-portal-door-fantasy-remix-editable-designView licenseCeiling tile (socarrat) with heraldic lion (Arms of Dukes of Segorbe) (1475-1500 (Renaissance)) by Spanishhttps://www.rawpixel.com/image/10149551/image-lion-pattern-artFree Image from public domain licensePrincess & prince dancing fantasy remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12663272/princess-prince-dancing-fantasy-remix-editable-designView licenseCeiling Tile (socarrat) with Dolphin or Porpoise (1475-1500 (Renaissance)) by Spanishhttps://www.rawpixel.com/image/10149535/photo-image-animal-pattern-artFree Image from public domain licenseOrder now Facebook post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12650978/order-now-facebook-post-template-editable-designView licenseCeiling tile (socarrat) with an eagle (1475-1500 (Renaissance)) by Spanishhttps://www.rawpixel.com/image/10149556/ceiling-tile-socarrat-with-eagle-1475-1500-renaissance-spanishFree Image from public domain licenseWatercolor woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10867322/watercolor-woman-editable-remix-designView licenseCeiling tile with a griffin (1475-1500 (Renaissance)) by Spanishhttps://www.rawpixel.com/image/10149574/ceiling-tile-with-griffin-1475-1500-renaissance-spanishFree Image from public domain licenseWatercolor woman png element, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10867102/watercolor-woman-png-element-editable-remix-designView licenseCeiling Tile (socarrat) with a Boar (1396-1410 (Late Medieval)) by Spanishhttps://www.rawpixel.com/image/10148227/ceiling-tile-socarrat-with-boar-1396-1410-late-medieval-spanishFree Image from public domain licenseWatercolor woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10199299/watercolor-woman-editable-remix-designView licenseCeiling Tile (socarrat) with a Hare (ca. 1513 (Early Modern)) by Spanishhttps://www.rawpixel.com/image/10150146/ceiling-tile-socarrat-with-hare-ca-1513-early-modern-spanishFree Image from public domain licenseWatercolor woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10889924/watercolor-woman-editable-remix-designView licenseCeiling Tile with a Dog (1396-1410 (Late Medieval)) by Spanishhttps://www.rawpixel.com/image/10148222/ceiling-tile-with-dog-1396-1410-late-medieval-spanishFree Image from public domain licenseWatercolor woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10889884/watercolor-woman-editable-remix-designView licenseCeiling Tile (socarrat) with Leaping Fish (1475-1500 (Renaissance)) by Spanishhttps://www.rawpixel.com/image/10149542/ceiling-tile-socarrat-with-leaping-fish-1475-1500-renaissance-spanishFree Image from public domain licenseGold celestial sun moon background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10208037/gold-celestial-sun-moon-background-editable-designView licenseCeiling Tile with Fishhttps://www.rawpixel.com/image/8293247/ceiling-tile-with-fishFree Image from public domain licenseLike & subscribe Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14062697/like-subscribe-facebook-post-templateView licenseCeiling tile (socarrat) with a hare (1475-1500 (Renaissance)) by Spanishhttps://www.rawpixel.com/image/10149567/ceiling-tile-socarrat-with-hare-1475-1500-renaissance-spanishFree Image from public domain licenseWatercolor woman mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10889909/watercolor-woman-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licensePlate with the Name "Maria"https://www.rawpixel.com/image/9667697/plate-with-the-name-mariaFree Image from public domain licenseWatercolor woman mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10867225/watercolor-woman-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseIntricate medieval ceramic plate designhttps://www.rawpixel.com/image/12491649/dishFree Image from public domain licenseBeige gold celestial pattern background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10208091/beige-gold-celestial-pattern-background-editable-designView licenseAncient warrior silhouette arthttps://www.rawpixel.com/image/12491603/tileFree Image from public domain licenseAbstract baseball cap editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/10494707/abstract-baseball-cap-editable-mockupView licenseIntricate medieval ceramic dish designhttps://www.rawpixel.com/image/12491626/plateFree Image from public domain licenseGold celestial pattern desktop wallpaper, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10208112/gold-celestial-pattern-desktop-wallpaper-editable-designView licenseTiles with a Lion on a Shieldhttps://www.rawpixel.com/image/9185588/tiles-with-lion-shieldFree Image from public domain licensePrincess & prince dancing fantasy remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12663283/princess-prince-dancing-fantasy-remix-editable-designView licensePlate with Vulcan, Venus, and Mars (ca. 1540-1550 (Renaissance)) by Italianhttps://www.rawpixel.com/image/10150681/plate-with-vulcan-venus-and-mars-ca-1540-1550-renaissance-italianFree Image from public domain licenseSocial media influencer colorful collage remixhttps://www.rawpixel.com/image/12671955/social-media-influencer-colorful-collage-remixView licenseAntique ceramic bowl design.https://www.rawpixel.com/image/12491838/bowlFree Image from public domain licenseSummer vacation woman, editable aesthetic illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/12526957/summer-vacation-woman-editable-aesthetic-illustrationView licenseLusterware Tilehttps://www.rawpixel.com/image/9185664/lusterware-tileFree Image from public domain license