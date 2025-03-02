rawpixel
Edit ImageCrop
Copy of the "Mona Lisa" (ca. 1635-1660 (Baroque)) by Copy after Leonardo da Vinci
Save
Edit Image
public domain oil paintingmona lisa's smilebaroque art public domainpaintingrenaissancemona lisarenaissance portrait facesmile
Art history class poster template, editable text and design
Art history class poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12478575/art-history-class-poster-template-editable-text-and-designView license
PNG Iconic Renaissance portrait art illustration
PNG Iconic Renaissance portrait art illustration
https://www.rawpixel.com/image/15296862/png-iconic-renaissance-portrait-art-illustrationView license
Leonardo da Vinci's Mona Lisa del Giocondo, editable famous painting. Original from Wikimedia Commons. Remastered by…
Leonardo da Vinci's Mona Lisa del Giocondo, editable famous painting. Original from Wikimedia Commons. Remastered by…
https://www.rawpixel.com/image/8926707/png-antique-art-artworkView license
Iconic Renaissance portrait art illustration
Iconic Renaissance portrait art illustration
https://www.rawpixel.com/image/15257601/iconic-renaissance-portrait-art-illustrationView license
Graphic conference poster template, editable text and design
Graphic conference poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/10706278/graphic-conference-poster-template-editable-text-and-designView license
Classic portrait art masterpiece
Classic portrait art masterpiece
https://www.rawpixel.com/image/15257622/classic-portrait-art-masterpieceView license
Art exhibition poster template, editable text & design
Art exhibition poster template, editable text & design
https://www.rawpixel.com/image/10121875/art-exhibition-poster-template-editable-text-designView license
PNG Classic portrait art masterpiece
PNG Classic portrait art masterpiece
https://www.rawpixel.com/image/15297520/png-classic-portrait-art-masterpieceView license
Art history class Instagram story template, editable text
Art history class Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12478579/art-history-class-instagram-story-template-editable-textView license
Iconic portrait with serene expression.
Iconic portrait with serene expression.
https://www.rawpixel.com/image/19605161/iconic-portrait-with-serene-expressionView license
Online auction Instagram post template, editable social media design
Online auction Instagram post template, editable social media design
https://www.rawpixel.com/image/9974973/online-auction-instagram-post-template-editable-social-media-designView license
Famous portrait with ornate frame.
Famous portrait with ornate frame.
https://www.rawpixel.com/image/17119470/famous-portrait-with-ornate-frameView license
Graphic design conference Instagram post template, editable text
Graphic design conference Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/9736817/graphic-design-conference-instagram-post-template-editable-textView license
Leonardo da Vinci's Portrait of Mona Lisa del Giocondo (1503–1506) famous painting. Original from Wikimedia Commons.…
Leonardo da Vinci's Portrait of Mona Lisa del Giocondo (1503–1506) famous painting. Original from Wikimedia Commons.…
https://www.rawpixel.com/image/3847411/illustration-image-art-peopleFree Image from public domain license
Art history class Instagram post template, editable text
Art history class Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11547087/art-history-class-instagram-post-template-editable-textView license
Leonardo da Vinci's (1503–1506) Portrait of Mona Lisa del Giocondo famous painting. Original from Wikimedia Commons.…
Leonardo da Vinci's (1503–1506) Portrait of Mona Lisa del Giocondo famous painting. Original from Wikimedia Commons.…
https://www.rawpixel.com/image/3846747/illustration-image-art-peopleFree Image from public domain license
Online auction poster template, editable text & design
Online auction poster template, editable text & design
https://www.rawpixel.com/image/10205261/online-auction-poster-template-editable-text-designView license
Mona Lisa sketch art illustration
Mona Lisa sketch art illustration
https://www.rawpixel.com/image/15257718/mona-lisa-sketch-art-illustrationView license
Art history class blog banner template, editable text
Art history class blog banner template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12478574/art-history-class-blog-banner-template-editable-textView license
Classic mysterious elegance mobile wallpaper
Classic mysterious elegance mobile wallpaper
https://www.rawpixel.com/image/19175727/classic-mysterious-elegance-mobile-wallpaperView license
Art exhibition Instagram post template, editable social media design
Art exhibition Instagram post template, editable social media design
https://www.rawpixel.com/image/9721770/art-exhibition-instagram-post-template-editable-social-media-designView license
NFT word futuristic Mona Lisa, Leonardo Da Vinci's famous painting. Remixed by rawpixel.
NFT word futuristic Mona Lisa, Leonardo Da Vinci's famous painting. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9625409/image-art-blue-blackView license
Graphic conference Facebook story template, editable design
Graphic conference Facebook story template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/10706294/graphic-conference-facebook-story-template-editable-designView license
Mona Lisa background futuristic motion glitch, Leonardo Da Vinci's famous painting. Remixed by rawpixel.
Mona Lisa background futuristic motion glitch, Leonardo Da Vinci's famous painting. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9625418/image-art-blue-technologyView license
Vintage cosmetics Instagram post template, editable text
Vintage cosmetics Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11547076/vintage-cosmetics-instagram-post-template-editable-textView license
Mona Lisa futuristic motion glitch, Leonardo Da Vinci's famous painting. Remixed by rawpixel.
Mona Lisa futuristic motion glitch, Leonardo Da Vinci's famous painting. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9692560/image-art-blue-technologyView license
Art exhibition social story template, editable Instagram design
Art exhibition social story template, editable Instagram design
https://www.rawpixel.com/image/10121884/art-exhibition-social-story-template-editable-instagram-designView license
Mona Lisa futuristic motion glitch, Leonardo Da Vinci's famous painting. Remixed by rawpixel.
Mona Lisa futuristic motion glitch, Leonardo Da Vinci's famous painting. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9579295/image-art-blue-technologyView license
Graphic design conference blog banner template, editable text
Graphic design conference blog banner template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/10706252/graphic-design-conference-blog-banner-template-editable-textView license
Mona Lisa background futuristic motion glitch, Leonardo Da Vinci's famous painting. Remixed by rawpixel.
Mona Lisa background futuristic motion glitch, Leonardo Da Vinci's famous painting. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9692566/image-background-art-blueView license
Art exhibition blog banner template, editable text
Art exhibition blog banner template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/10121871/art-exhibition-blog-banner-template-editable-textView license
Mona Lisa futuristic motion glitch, Leonardo Da Vinci's famous painting. Remixed by rawpixel.
Mona Lisa futuristic motion glitch, Leonardo Da Vinci's famous painting. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9625416/image-art-blue-technologyView license
Online auction Instagram story template, editable text
Online auction Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/10205263/online-auction-instagram-story-template-editable-textView license
Mona Lisa png element futuristic motion glitch, Leonardo Da Vinci's famous painting, transparent background. Remixed by…
Mona Lisa png element futuristic motion glitch, Leonardo Da Vinci's famous painting, transparent background. Remixed by…
https://www.rawpixel.com/image/8901982/png-art-blueView license
Women in business Instagram post template, editable text
Women in business Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/10177957/women-business-instagram-post-template-editable-textView license
Mona Lisa desktop wallpaper futuristic motion glitch, Leonardo Da Vinci's famous painting. Remixed by rawpixel.
Mona Lisa desktop wallpaper futuristic motion glitch, Leonardo Da Vinci's famous painting. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9692565/image-wallpaper-background-desktopView license
Online auction blog banner template, editable text
Online auction blog banner template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/10205249/online-auction-blog-banner-template-editable-textView license
Iconic portrait with serene expression.
Iconic portrait with serene expression.
https://www.rawpixel.com/image/19614386/iconic-portrait-with-serene-expressionView license
Painting workshop poster template
Painting workshop poster template
https://www.rawpixel.com/image/12697917/painting-workshop-poster-templateView license
NFT word futuristic Mona Lisa, Leonardo Da Vinci's famous painting. Remixed by rawpixel.
NFT word futuristic Mona Lisa, Leonardo Da Vinci's famous painting. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9692531/image-art-blue-moneyView license