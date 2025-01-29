Edit ImageCrop2SaveSaveEdit Imagecreative commonsmonkmedieval public domainmedieval monksfacepersonartpublic domainThe Mendicant (ca. 1868) by Mariano José María Bernardo Fortuny y CarboOriginal public domain image from The Walters Art MuseumMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 699 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1049 x 1800 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarItalian history Instagram post template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/18292103/italian-history-instagram-post-template-editable-text-and-designView licenseItalian Beggar (1866) by Mariano José Maria Bernardo Fortuny y Carbóhttps://www.rawpixel.com/image/9786475/italian-beggar-1866-mariano-jose-maria-bernardo-fortuny-carboFree Image from public domain licenseBuddhism quote Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14762319/buddhism-quote-instagram-story-templateView licenseArab Fantasia (1867) by Mariano José María Bernardo Fortuny y Carbohttps://www.rawpixel.com/image/10128727/arab-fantasia-1867-mariano-jose-maria-bernardo-fortuny-carboFree Image from public domain licenseBuddhist center Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12466706/buddhist-center-instagram-post-template-editable-textView licensePortrait of the Painter Eduardo Zamacoïs y Zabala (1842/3-1871), from life (c. 1868/69) by Mariano José Maria Bernardo…https://www.rawpixel.com/image/9783786/image-face-person-artFree Image from public domain licenseBuddhism quote Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14762313/buddhism-quote-instagram-story-templateView licenseHindu Snake Charmers (1869) by Mariano José María Bernardo Fortuny y Carbohttps://www.rawpixel.com/image/10128736/hindu-snake-charmers-1869-mariano-jose-maria-bernardo-fortuny-carboFree Image from public domain licenseBuddhist Holy Day Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12467779/buddhist-holy-day-instagram-post-template-editable-textView licenseCafe of the Swallows (1867/8) by Mariano José María Bernardo Fortuny y Carbohttps://www.rawpixel.com/image/10157928/cafe-the-swallows-18678-mariano-jose-maria-bernardo-fortuny-carboFree Image from public domain licensePurple hoodie mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/13221901/purple-hoodie-mockup-editable-designView licenseTwo Eastern Men Watching Snake Eat Rabbit with Ibis (19th century) by After Mariano José Maria Bernardo Fortuny y Carbóhttps://www.rawpixel.com/image/9775664/image-animal-face-birdFree Image from public domain licenseTogether & peace poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14748292/together-peace-poster-templateView licenseMale Nude (1874–1900) by Mariano José Maria Bernardo Fortuny y Carbóhttps://www.rawpixel.com/image/9775488/male-nude-1874-1900-mariano-jose-maria-bernardo-fortuny-carboFree Image from public domain licenseDull green hoodie mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/13187654/dull-green-hoodie-mockup-editable-designView licenseDon Quixote (1869) by Mariano José María Bernardo Fortuny y Carbohttps://www.rawpixel.com/image/10128748/don-quixote-1869-mariano-jose-maria-bernardo-fortuny-carboFree Image from public domain licenseDull green hoodie png mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/13221863/dull-green-hoodie-png-mockup-editable-designView licenseThe Serenade by Mariano José Maria Bernardo Fortuny y Carbóhttps://www.rawpixel.com/image/9287466/the-serenade-mariano-jose-maria-bernardo-fortuny-carboFree Image from public domain licenseVisit India poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12407442/visit-india-poster-template-editable-text-and-designView licenseToreador (1869) by Mariano José Maria Bernardo Fortuny y Carbóhttps://www.rawpixel.com/image/9789558/toreador-1869-mariano-jose-maria-bernardo-fortuny-carboFree Image from public domain licenseBuddhism quote Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14631850/buddhism-quote-instagram-post-templateView licenseSeated Moroccan (1874–1900) by Mariano José Maria Bernardo Fortuny y Carbóhttps://www.rawpixel.com/image/9775467/seated-moroccan-1874-1900-mariano-jose-maria-bernardo-fortuny-carboFree Image from public domain licensePlay time, baby remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12434441/play-time-baby-remix-editable-designView licenseMeditation (1848–1874) by Mariano José Maria Bernardo Fortuny y Carbóhttps://www.rawpixel.com/image/9785476/meditation-1848-1874-mariano-jose-maria-bernardo-fortuny-carboFree Image from public domain licensePeace poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14748281/peace-poster-templateView licenseTangiers: Seated Arabs (1848–1874) by Mariano José Maria Bernardo Fortuny y Carbóhttps://www.rawpixel.com/image/9785470/image-face-person-artFree Image from public domain licensePNG play time, baby remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12435148/png-play-time-baby-remix-editable-designView licenseAn Ecclesiastic (ca.1874) by Mariano José María Bernardo Fortuny y Carbohttps://www.rawpixel.com/image/10128332/ecclesiastic-ca1874-mariano-jose-maria-bernardo-fortuny-carboFree Image from public domain licenseHappy Buddha day poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13492944/happy-buddha-day-poster-templateView licenseArab Watching by the Body of His Friend (1866) by Mariano José Maria Bernardo Fortuny y Carbóhttps://www.rawpixel.com/image/9786438/image-animal-person-artFree Image from public domain licenseSongkran festival poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13140354/songkran-festival-poster-templateView licenseMoroccan Family (1862) by Mariano José Maria Bernardo Fortuny y Carbóhttps://www.rawpixel.com/image/9786902/moroccan-family-1862-mariano-jose-maria-bernardo-fortuny-carboFree Image from public domain licenseDragon siege fantasy remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12663052/dragon-siege-fantasy-remix-editable-designView licenseA Street in Seville (1848–1874) by Mariano José Maria Bernardo Fortuny y Carbóhttps://www.rawpixel.com/image/9785477/street-seville-1848-1874-mariano-jose-maria-bernardo-fortuny-carboFree Image from public domain licenseFallen comrades fantasy remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12663291/fallen-comrades-fantasy-remix-editable-designView licenseThe Rare Vase (1870) by Mariano José María Bernardo Fortuny y Carbohttps://www.rawpixel.com/image/10128779/the-rare-vase-1870-mariano-jose-maria-bernardo-fortuny-carboFree Image from public domain licenseIndian culture poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12380109/indian-culture-poster-template-editable-text-and-designView licenseFaithful Friends (1869) by Mariano José María Bernardo Fortuny y Carbohttps://www.rawpixel.com/image/10128744/faithful-friends-1869-mariano-jose-maria-bernardo-fortuny-carboFree Image from public domain licenseMeditate now poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11512151/meditate-now-poster-template-editable-text-and-designView licenseMönch an einer Türe klopfend, null by johann heinrich hasselhorsthttps://www.rawpixel.com/image/18951206/monch-einer-ture-klopfend-null-johann-heinrich-hasselhorstFree Image from public domain license