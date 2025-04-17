Edit ImageCrop2SaveSaveEdit Imageiphone wallpaperchinawallpaper backgroundwallpaperornate tilepattern wallpaper asianembroidery flowersporcelain tile beigeVintage flower panel iPhone wallpaper, Chinese patterned design. Remixed by rawpixel.View public domain image source hereMorePremium imageInfoThis remix may contain elements from within the public domainJPEGLow Resolution 686 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2858 x 5000 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFreeFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosDesignsSimilarChinese decorative flower element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14127090/chinese-decorative-flower-element-editable-design-setView licenseVintage flower panel background, Chinese patterned design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/10161731/image-background-flower-artView licensePassover seder poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14462373/passover-seder-poster-templateView licenseVintage flower panel background, Chinese patterned design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/10161768/image-background-flower-artView licenseWallpaper poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14462375/wallpaper-poster-templateView licenseVintage flower panel background, Chinese patterned design psd. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/10161787/psd-background-flower-artView licenseChinese decorative flower element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14128811/chinese-decorative-flower-element-editable-design-setView licenseVintage flower panel background, Chinese patterned design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/10161776/image-background-flower-artView licenseVisit China Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12505372/visit-china-instagram-story-template-editable-textView licenseVintage flower panel background, Chinese patterned design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/10161762/image-background-flower-artView licenseTemple of heaven story template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9573160/temple-heaven-story-template-editable-social-media-designView licenseVintage flower panel background, Chinese patterned design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/10161782/image-background-flower-artView licenseBeijing travel story template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9573071/beijing-travel-story-template-editable-social-media-designView licenseVintage flower panel background, Chinese patterned design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/10161742/image-background-flower-artView licenseHome decor sale Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12828367/home-decor-sale-instagram-post-templateView licenseVintage flower panel background, Chinese patterned design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/10161734/image-background-flower-artView licenseChina travel story template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9573007/china-travel-story-template-editable-social-media-designView licenseVintage flower panel HD wallpaper, Chinese patterned design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/10161753/image-wallpaper-background-desktopView licenseChina travel Facebook story templatehttps://www.rawpixel.com/image/13104126/china-travel-facebook-story-templateView licenseVintage flower panel background, Chinese design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/10161770/image-background-flower-artView licenseVisit China blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11959937/visit-china-blog-banner-template-editable-textView licenseVintage flower panel iPhone wallpaper, Chinese patterned design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/10161749/image-wallpaper-background-iphoneView licenseTemple of heaven blog banner template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9573161/temple-heaven-blog-banner-template-editable-designView licenseVintage flower panel background, Chinese patterned design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/10161773/image-background-flower-artView licenseChina travel blog banner template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9573008/china-travel-blog-banner-template-editable-designView licenseVintage flower panel background, Chinese design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/10161771/image-background-flower-artView licenseCeramic studio Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12828476/ceramic-studio-instagram-post-templateView licenseVintage flower panel background, Chinese design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/10161729/image-background-flower-artView licenseBeijing travel blog banner template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9573070/beijing-travel-blog-banner-template-editable-designView licenseVintage flower panel background, Chinese design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/10161779/image-background-flower-artView licenseChina travel blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11959947/china-travel-blog-banner-template-editable-textView licenseVintage flower panel background, Chinese design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/10161730/image-background-flower-artView licenseChina travel blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/12829046/china-travel-blog-banner-templateView licenseVintage flower panel background, Chinese design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/10161756/image-background-flower-artView licenseYellow ornate flower frame iPhone wallpaper, art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12544230/png-abstract-android-wallpaper-archView licenseVintage flower panel background, Chinese design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/10161767/image-background-flower-artView licenseVisit China Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12505337/visit-china-instagram-post-template-editable-textView licenseVintage flower panel background, Chinese design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/10161735/image-background-flower-artView licenseBrown aesthetic oriental iPhone wallpaperhttps://www.rawpixel.com/image/8513111/brown-aesthetic-oriental-iphone-wallpaperView licenseVintage flower panel HD wallpaper, Chinese design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/10161750/image-wallpaper-background-desktopView license