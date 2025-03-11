rawpixel
Edit ImageCrop
Savings Bond Campaign at NIH
Save
Edit Image
facepeoplemenvintagefurniturepublic domainbusinessclothing
Group of diverse people standing
Group of diverse people standing
https://www.rawpixel.com/image/14912628/group-diverse-people-standingView license
United Givers Fund at NIH
United Givers Fund at NIH
https://www.rawpixel.com/image/11357143/united-givers-fund-nihFree Image from public domain license
Business people discussing in a meeting room
Business people discussing in a meeting room
https://www.rawpixel.com/image/14912543/business-people-discussing-meeting-roomView license
James A. Shannon
James A. Shannon
https://www.rawpixel.com/image/11474616/james-shannonFree Image from public domain license
Business people discussing in a meeting room
Business people discussing in a meeting room
https://www.rawpixel.com/image/14909319/business-people-discussing-meeting-roomView license
United Givers Fund at NIH
United Givers Fund at NIH
https://www.rawpixel.com/image/11357145/united-givers-fund-nihFree Image from public domain license
Business people discussing in a meeting room
Business people discussing in a meeting room
https://www.rawpixel.com/image/14909291/business-people-discussing-meeting-roomView license
Dedication ceremony for Building 31
Dedication ceremony for Building 31
https://www.rawpixel.com/image/11357085/dedication-ceremony-for-buildingFree Image from public domain license
Business people discussing in a meeting room
Business people discussing in a meeting room
https://www.rawpixel.com/image/14909299/business-people-discussing-meeting-roomView license
James A. Shannon
James A. Shannon
https://www.rawpixel.com/image/11474645/james-shannonFree Image from public domain license
Business people discussing in a meeting room
Business people discussing in a meeting room
https://www.rawpixel.com/image/14910420/business-people-discussing-meeting-roomView license
James A. Shannon
James A. Shannon
https://www.rawpixel.com/image/11474642/james-shannonFree Image from public domain license
Business people discussing in a meeting room
Business people discussing in a meeting room
https://www.rawpixel.com/image/14909386/business-people-discussing-meeting-roomView license
DHEW Secretary Anthony Celebrezze's visit to NIH, 1961
DHEW Secretary Anthony Celebrezze's visit to NIH, 1961
https://www.rawpixel.com/image/11357087/dhew-secretary-anthony-celebrezzes-visit-nih-1961Free Image from public domain license
Business people discussing in a meeting room
Business people discussing in a meeting room
https://www.rawpixel.com/image/14909282/business-people-discussing-meeting-roomView license
James A. Shannon
James A. Shannon
https://www.rawpixel.com/image/11474615/james-shannonFree Image from public domain license
Business people discussing in a meeting room
Business people discussing in a meeting room
https://www.rawpixel.com/image/14910958/business-people-discussing-meeting-roomView license
Soviet visitors at NIH
Soviet visitors at NIH
https://www.rawpixel.com/image/11357211/soviet-visitors-nihFree Image from public domain license
Business people discussing in a meeting room
Business people discussing in a meeting room
https://www.rawpixel.com/image/14909245/business-people-discussing-meeting-roomView license
Dr. James Shannon
Dr. James Shannon
https://www.rawpixel.com/image/11474598/dr-james-shannonFree Image from public domain license
Business people discussing in a meeting room
Business people discussing in a meeting room
https://www.rawpixel.com/image/14909254/business-people-discussing-meeting-roomView license
DHEW Secretary Anthony Celebrezze's visit to NIH
DHEW Secretary Anthony Celebrezze's visit to NIH
https://www.rawpixel.com/image/11346934/dhew-secretary-anthony-celebrezzes-visit-nihFree Image from public domain license
Business people discussing in a meeting room
Business people discussing in a meeting room
https://www.rawpixel.com/image/14909323/business-people-discussing-meeting-roomView license
James A. Shannon
James A. Shannon
https://www.rawpixel.com/image/11474650/james-shannonFree Image from public domain license
Diverse business people using digital devices
Diverse business people using digital devices
https://www.rawpixel.com/image/14913513/diverse-business-people-using-digital-devicesView license
Lieut. Gen. W.A. Burki, Special Assistant to the President of Pakistan, visits NIH
Lieut. Gen. W.A. Burki, Special Assistant to the President of Pakistan, visits NIH
https://www.rawpixel.com/image/11357141/photo-image-hand-face-personFree Image from public domain license
Business people discussing in a meeting room
Business people discussing in a meeting room
https://www.rawpixel.com/image/14908246/business-people-discussing-meeting-roomView license
James A. Shannon
James A. Shannon
https://www.rawpixel.com/image/11474649/james-shannonFree Image from public domain license
Business people discussing in a meeting room
Business people discussing in a meeting room
https://www.rawpixel.com/image/14909334/business-people-discussing-meeting-roomView license
DHEW Secretary Anthony Celebrezze's visit to NIH
DHEW Secretary Anthony Celebrezze's visit to NIH
https://www.rawpixel.com/image/11346942/dhew-secretary-anthony-celebrezzes-visit-nihFree Image from public domain license
Group of diverse people standing
Group of diverse people standing
https://www.rawpixel.com/image/14912336/group-diverse-people-standingView license
President Lyndon Johnson's visit to NIH, 1967
President Lyndon Johnson's visit to NIH, 1967
https://www.rawpixel.com/image/11347081/president-lyndon-johnsons-visit-nih-1967Free Image from public domain license
Diverse business people using digital devices
Diverse business people using digital devices
https://www.rawpixel.com/image/14913143/diverse-business-people-using-digital-devicesView license
Dr. Paulino Garcia, Chairman, National Science Development Bd., Philippines visits NIH
Dr. Paulino Garcia, Chairman, National Science Development Bd., Philippines visits NIH
https://www.rawpixel.com/image/11357094/photo-image-face-person-menFree Image from public domain license
Diverse business people using digital devices
Diverse business people using digital devices
https://www.rawpixel.com/image/14913512/diverse-business-people-using-digital-devicesView license
DHEW Secretary Anthony Celebrezze's visit to NIH
DHEW Secretary Anthony Celebrezze's visit to NIH
https://www.rawpixel.com/image/11346939/dhew-secretary-anthony-celebrezzes-visit-nihFree Image from public domain license
Creative design, business photo collage, editable design
Creative design, business photo collage, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11918552/creative-design-business-photo-collage-editable-designView license
Dr. James Shannon
Dr. James Shannon
https://www.rawpixel.com/image/11474623/dr-james-shannonFree Image from public domain license
Diverse business people having meeting remix
Diverse business people having meeting remix
https://www.rawpixel.com/image/14925610/diverse-business-people-having-meeting-remixView license
Audience members watch President Lyndon Johnson as he gives a speech at the ceremony for the signing of the Health Research…
Audience members watch President Lyndon Johnson as he gives a speech at the ceremony for the signing of the Health Research…
https://www.rawpixel.com/image/11511403/photo-image-people-men-vintageFree Image from public domain license