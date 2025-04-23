rawpixel
Edit ImageCrop
Library staff guiding patrons in using online catalog terminals
Save
Edit Image
bookmedicinepeoplelaptopbuildingmanvintagefurniture
Startup business man working on laptop
Startup business man working on laptop
https://www.rawpixel.com/image/14915156/startup-business-man-working-laptopView license
Librarian Patti Burmesiter teaching a library training class: lecturing
Librarian Patti Burmesiter teaching a library training class: lecturing
https://www.rawpixel.com/image/11362442/librarian-patti-burmesiter-teaching-library-training-class-lecturingFree Image from public domain license
Business people discussing in a meeting room
Business people discussing in a meeting room
https://www.rawpixel.com/image/14912439/business-people-discussing-meeting-roomView license
Library rotunda with online catalog terminals next to the library's card catalog
Library rotunda with online catalog terminals next to the library's card catalog
https://www.rawpixel.com/image/11361466/photo-image-book-medicine-personFree Image from public domain license
Business people discussing in a meeting room
Business people discussing in a meeting room
https://www.rawpixel.com/image/14907636/business-people-discussing-meeting-roomView license
Librarian Patti Burmesiter teaching a library training class: using technology
Librarian Patti Burmesiter teaching a library training class: using technology
https://www.rawpixel.com/image/11362384/librarian-patti-burmesiter-teaching-library-training-class-using-technologyFree Image from public domain license
Business people in a board room meeting
Business people in a board room meeting
https://www.rawpixel.com/image/14901020/business-people-board-room-meetingView license
Office of Computer and Communications Systems staff configuring Grateful Med
Office of Computer and Communications Systems staff configuring Grateful Med
https://www.rawpixel.com/image/11441538/office-computer-and-communications-systems-staff-configuring-grateful-medFree Image from public domain license
Business people discussing in a meeting room
Business people discussing in a meeting room
https://www.rawpixel.com/image/14909386/business-people-discussing-meeting-roomView license
U.S. Army Base Hospital No. 214, Savenay, England: General kitchen and mess hall
U.S. Army Base Hospital No. 214, Savenay, England: General kitchen and mess hall
https://www.rawpixel.com/image/11460950/photo-image-hospital-wooden-personFree Image from public domain license
Business people discussing in a meeting room
Business people discussing in a meeting room
https://www.rawpixel.com/image/14911690/business-people-discussing-meeting-roomView license
National Medical Library of Medicine, Bethesda, Maryland, finals: May 16, 1962, stacks room A-58
National Medical Library of Medicine, Bethesda, Maryland, finals: May 16, 1962, stacks room A-58
https://www.rawpixel.com/image/11360942/photo-image-books-medicine-personFree Image from public domain license
3D female teacher in class editable remixed by rawpixel
3D female teacher in class editable remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/13087986/female-teacher-class-editable-remixed-rawpixelView license
A Commissioned Corps pharmacist seated at a computer terminal
A Commissioned Corps pharmacist seated at a computer terminal
https://www.rawpixel.com/image/11409148/commissioned-corps-pharmacist-seated-computer-terminalFree Image from public domain license
Business people discussing in a meeting room
Business people discussing in a meeting room
https://www.rawpixel.com/image/14912665/business-people-discussing-meeting-roomView license
Share Training
Share Training
https://www.rawpixel.com/image/11403110/share-trainingFree Image from public domain license
3D businessman working in office editable remix
3D businessman working in office editable remix
https://www.rawpixel.com/image/12464616/businessman-working-office-editable-remixView license
Patron using microfiche
Patron using microfiche
https://www.rawpixel.com/image/11361385/patron-using-microficheFree Image from public domain license
Training program poster template
Training program poster template
https://www.rawpixel.com/image/14450398/training-program-poster-templateView license
Library patrons using collection materials in the reading room
Library patrons using collection materials in the reading room
https://www.rawpixel.com/image/11361386/library-patrons-using-collection-materials-the-reading-roomFree Image from public domain license
Diverse business meeting, teamwork remix
Diverse business meeting, teamwork remix
https://www.rawpixel.com/image/9223775/diverse-business-meeting-teamwork-remixView license
LHC- Hepatitis Database
LHC- Hepatitis Database
https://www.rawpixel.com/image/11510428/lhc-hepatitis-databaseFree Image from public domain license
Man using laptop to work remix
Man using laptop to work remix
https://www.rawpixel.com/image/14940768/man-using-laptop-work-remixView license
Online terminal in the reading room
Online terminal in the reading room
https://www.rawpixel.com/image/11361236/online-terminal-the-reading-roomFree Image from public domain license
Editable diverse people sitting design element set
Editable diverse people sitting design element set
https://www.rawpixel.com/image/15330239/editable-diverse-people-sitting-design-element-setView license
NLM- Specialized Information Services
NLM- Specialized Information Services
https://www.rawpixel.com/image/11424823/nlm-specialized-information-servicesFree Image from public domain license
PNG element Italian partnership, business photo collage, editable design
PNG element Italian partnership, business photo collage, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11853763/png-element-italian-partnership-business-photo-collage-editable-designView license
Mr. Barnes in the Reading Room
Mr. Barnes in the Reading Room
https://www.rawpixel.com/image/11441545/mr-barnes-the-reading-roomFree Image from public domain license
PNG element French partnership, business photo collage, editable design
PNG element French partnership, business photo collage, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11853242/png-element-french-partnership-business-photo-collage-editable-designView license
U. S. Army Base Hospital Number 57, Paris, France: The receiving office
U. S. Army Base Hospital Number 57, Paris, France: The receiving office
https://www.rawpixel.com/image/11456429/army-base-hospital-number-57-paris-france-the-receiving-officeFree Image from public domain license
Hospital workers, hospital remix, editable design
Hospital workers, hospital remix, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12416322/hospital-workers-hospital-remix-editable-designView license
U.S. Army General Hospital No. 36, Detroit, Michigan: Educational Department- Typing Class
U.S. Army General Hospital No. 36, Detroit, Michigan: Educational Department- Typing Class
https://www.rawpixel.com/image/11471160/photo-image-hospital-face-peopleFree Image from public domain license
Editable African American male student design element set
Editable African American male student design element set
https://www.rawpixel.com/image/15175097/editable-african-american-male-student-design-element-setView license
U. S. Army Base Hospital Number 23, Vittel, France: Eye, ear, nose and throat ward
U. S. Army Base Hospital Number 23, Vittel, France: Eye, ear, nose and throat ward
https://www.rawpixel.com/image/11470196/photo-image-hospital-building-living-roomFree Image from public domain license
Training program Instagram post template
Training program Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/13050060/training-program-instagram-post-templateView license
Typing catalog cards
Typing catalog cards
https://www.rawpixel.com/image/11359651/typing-catalog-cardsFree Image from public domain license
Editable African American male student design element set
Editable African American male student design element set
https://www.rawpixel.com/image/15175098/editable-african-american-male-student-design-element-setView license
NLM- Specialized Information Services
NLM- Specialized Information Services
https://www.rawpixel.com/image/11362307/nlm-specialized-information-servicesFree Image from public domain license
Hygiene matters Instagram post template
Hygiene matters Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/12703465/hygiene-matters-instagram-post-templateView license
U.S. Army. Camp Hospital No. 27, Tours, France: Eye Clinic
U.S. Army. Camp Hospital No. 27, Tours, France: Eye Clinic
https://www.rawpixel.com/image/11445167/us-army-camp-hospital-no-27-tours-france-eye-clinicFree Image from public domain license