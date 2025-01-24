Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagebookswoodenbuildingvintagefurniturepublic domainlibrarybookshelfNIH- NCI cancer researchOriginal public domain image from National Library of MedicineMoreFree for Personal and Business usePublic DomainU.S. Gov WorksInfoJPEGLow Resolution 1200 x 964 pxHigh Resolution (HD) 2806 x 2255 px | 300 dpiView licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarVintage book element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15000871/vintage-book-element-set-editable-designView licenseNIH- NCI cancer research album 2.https://www.rawpixel.com/image/11371767/nih-nci-cancer-research-albumFree Image from public domain license3D boy reading book editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12458088/boy-reading-book-editable-remixView licenseNIH- NCI cancer research album 4.https://www.rawpixel.com/image/11369522/nih-nci-cancer-research-albumFree Image from public domain licenseVintage book element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15000695/vintage-book-element-set-editable-designView licenseNIH- NCI cancer research album 4.https://www.rawpixel.com/image/11369523/nih-nci-cancer-research-albumFree Image from public domain licenseBook collector Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12828352/book-collector-instagram-post-templateView licenseNIH- NCI cancer researchhttps://www.rawpixel.com/image/11364483/nih-nci-cancer-researchFree Image from public domain licenseVintage book element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15000870/vintage-book-element-set-editable-designView licenseNIH- NCI cancer research album 1.https://www.rawpixel.com/image/11369442/nih-nci-cancer-research-albumFree Image from public domain licenseBook row element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15000697/book-row-element-set-editable-designView licenseNIH- NCI cancer research album 1.https://www.rawpixel.com/image/11369463/nih-nci-cancer-research-albumFree Image from public domain licenseBook row element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15000747/book-row-element-set-editable-designView licenseNIH- NCI cancer researchhttps://www.rawpixel.com/image/11364481/nih-nci-cancer-researchFree Image from public domain licenseBook row element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15000868/book-row-element-set-editable-designView licenseNIH- NCI cancer researchhttps://www.rawpixel.com/image/11364430/nih-nci-cancer-researchFree Image from public domain licenseUniversity library blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14060747/university-library-blog-banner-templateView licenseNIH- NCI cancer researchhttps://www.rawpixel.com/image/11364439/nih-nci-cancer-researchFree Image from public domain licenseVintage book element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15000745/vintage-book-element-set-editable-designView licenseNIH- NCI cancer research album 5.https://www.rawpixel.com/image/11369618/nih-nci-cancer-research-albumFree Image from public domain licenseEditable blurred school library backdrophttps://www.rawpixel.com/image/12161427/editable-blurred-school-library-backdropView licenseNIH- NCI cancer researchhttps://www.rawpixel.com/image/11364805/nih-nci-cancer-researchFree Image from public domain licenseEditable blurred school library backdrophttps://www.rawpixel.com/image/12161465/editable-blurred-school-library-backdropView licenseNIH- NCI cancer researchhttps://www.rawpixel.com/image/11364435/nih-nci-cancer-researchFree Image from public domain licenseVintage book element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15001070/vintage-book-element-set-editable-designView licenseHookworm Campaign central office stockroom, College Road, Brisbane, Australiahttps://www.rawpixel.com/image/11385059/hookworm-campaign-central-office-stockroom-college-road-brisbane-australiaFree Image from public domain licenseBook row element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15000524/book-row-element-set-editable-designView licenseUSN Medical Supply Storehouse NO. 3: Narcotic Locker- Wooden, fitted with hardwarehttps://www.rawpixel.com/image/11344097/photo-image-wooden-vintage-furnitureFree Image from public domain licenseVintage book element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15000522/vintage-book-element-set-editable-designView licenseNIH- NCI cancer research album 4.https://www.rawpixel.com/image/11369547/nih-nci-cancer-research-albumFree Image from public domain licenseBook row element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15000699/book-row-element-set-editable-designView licenseDedication ceremonies for Buildings 36 and 37https://www.rawpixel.com/image/11347311/dedication-ceremonies-for-buildings-andFree Image from public domain licenseFun summer quote Facebook story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14630618/fun-summer-quote-facebook-story-templateView licenseNIH- NCI cancer research album 1.https://www.rawpixel.com/image/11369432/nih-nci-cancer-research-albumFree Image from public domain licenseBook row element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15000525/book-row-element-set-editable-designView licenseNIH- NCI cancer research album 5.https://www.rawpixel.com/image/11369649/nih-nci-cancer-research-albumFree Image from public domain licenseBook row element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15000746/book-row-element-set-editable-designView licenseCarl Voegtlinhttps://www.rawpixel.com/image/11501324/carl-voegtlinFree Image from public domain licenseBooks donation Instagram story template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/20811684/books-donation-instagram-story-template-editable-text-and-designView licenseNIH- NCI cancer research album 4.https://www.rawpixel.com/image/11369525/nih-nci-cancer-research-albumFree Image from public domain license