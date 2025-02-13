Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagefacebookpersonartvintagepublic domainillustrationvintage illustrationPauvre cheri by Henry MonnierOriginal public domain image from National Library of MedicineMoreFree for Personal and Business usePublic DomainU.S. Gov WorksInfoJPEGLow Resolution 950 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2192 x 2768 px | 300 dpiView licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarVintage education editable collage element sethttps://www.rawpixel.com/image/9590170/vintage-education-editable-collage-element-setView licenseCaricature No. 2. Original from the Minneapolis Institute of Art.https://www.rawpixel.com/image/7652279/image-vintage-art-public-domainFree Image from public domain licenseVintage education editable collage element sethttps://www.rawpixel.com/image/9589492/vintage-education-editable-collage-element-setView licensecaricature. Original from the Minneapolis Institute of Art.https://www.rawpixel.com/image/7652559/image-vintage-art-public-domainFree Image from public domain licenseKeep on learning word editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9346751/keep-learning-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView licenseUn Foyer by Henry Bonaventure Monnierhttps://www.rawpixel.com/image/9784755/foyer-henry-bonaventure-monnierFree Image from public domain licenseHouse searching, editable woman holding magnifying glass. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9419604/house-searching-editable-woman-holding-magnifying-glass-remixed-rawpixelView licensecaricature; no. 5. Original from the Minneapolis Institute of Art.https://www.rawpixel.com/image/7652552/image-vintage-art-public-domainFree Image from public domain licenseKeep on learning word png editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9343428/keep-learning-word-png-editable-collage-art-remixed-rawpixelView licensecaricature; no. 4. Original from the Minneapolis Institute of Art.https://www.rawpixel.com/image/7652453/image-vintage-art-public-domainFree Image from public domain licenseLittle boy reading book, education editable collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9341769/little-boy-reading-book-education-editable-collage-remixed-rawpixelView licenseParisian Occasions: The Complement of the Students by Henry Bonaventure Monnierhttps://www.rawpixel.com/image/9650611/parisian-occasions-the-complement-the-students-henry-bonaventure-monnierFree Image from public domain licenseScience education, editable woman holding magnifying glass collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9420201/png-aesthetic-apple-blackboardView licenseL'Escamoteur by Charles Philiponhttps://www.rawpixel.com/image/11376297/lescamoteur-charles-philiponFree Image from public domain licenseEditable sketch book mockup designhttps://www.rawpixel.com/image/11175882/editable-sketch-book-mockup-designView licenseLe Médecin de Dames by Charles Émile Jacquehttps://www.rawpixel.com/image/11378152/medecin-dames-charles-emile-jacqueFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's woman background, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12505043/png-adult-anime-artView licensecaricature; no. 1. Original from the Minneapolis Institute of Art.https://www.rawpixel.com/image/7651877/image-vintage-art-public-domainFree Image from public domain licenseFilm frame png mockup element, Raphael's Bindo Altoviti. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9189602/film-frame-png-mockup-element-raphaels-bindo-altoviti-remixed-rawpixelView licenseMr. Jobard savoure avec délice son sixième pain Viennoise: Mais au bout de vingt minutes Mr. Jobard goufle et se sent…https://www.rawpixel.com/image/11376194/image-cartoon-book-personFree Image from public domain licenseEditable magazine mockup designhttps://www.rawpixel.com/image/10199294/editable-magazine-mockup-designView licenseCe qu'on doit faire en attendant le'médecinhttps://www.rawpixel.com/image/11377321/quon-doit-faire-attendant-lemedecinFree Image from public domain licenseEducation word editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9460114/education-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView licenseUne Queue by Henry Bonaventure Monnierhttps://www.rawpixel.com/image/9784579/une-queue-henry-bonaventure-monnierFree Image from public domain licenseReading books social media template, retro editable designhttps://www.rawpixel.com/image/18114297/reading-books-social-media-template-retro-editable-designView licenseA votre tour: Calmez par un regard anodin by Charles Philiponhttps://www.rawpixel.com/image/11378192/votre-tour-calmez-par-regard-anodin-charles-philiponFree Image from public domain licenseLittle boy reading book png, education editable collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9346730/little-boy-reading-book-png-education-editable-collage-remixed-rawpixelView licenseLa Philantrope à la mode by Jean Pierre Moynethttps://www.rawpixel.com/image/11377596/philantrope-mode-jean-pierre-moynetFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's woman background, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12499831/png-adult-anime-artView licenseVous avez une indigestion, Gastro intero 'evacuante! by Ch Nanteuilhttps://www.rawpixel.com/image/11376257/vous-avez-une-indigestion-gastro-intero-evacuante-nanteuilFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's woman background, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12541747/png-adult-anime-artView licenseMr. Jobard envoie chercher l'homéopate: La femme de ménage l'alléopate by Henry Monnierhttps://www.rawpixel.com/image/11376185/image-person-art-menFree Image from public domain licenseVintage books Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14060902/vintage-books-facebook-post-templateView licenseUn Comité de lecture by Henry Bonaventure Monnierhttps://www.rawpixel.com/image/9784571/comite-lecture-henry-bonaventure-monnierFree Image from public domain licenseReading & book quote blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14631118/reading-book-quote-blog-banner-templateView licenseJohn Bull in a State of Excitement by Robert Seymourhttps://www.rawpixel.com/image/11376810/john-bull-state-excitement-robert-seymourFree Image from public domain licenseOpen book page editable mockup, realistic design, remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/11218981/open-book-page-editable-mockup-realistic-design-remixed-rawpixelView licenseVisiting day by Edmé Jean Pigalhttps://www.rawpixel.com/image/11376682/visiting-day-edme-jean-pigalFree Image from public domain licenseBook page mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7429233/book-page-mockup-editable-designView licenseDis-donc, bel homme by Edmé Jean Pigalhttps://www.rawpixel.com/image/11376504/dis-donc-bel-homme-edme-jean-pigalFree Image from public domain license