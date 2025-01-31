Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagecartoonbookpersonartmanvintagepublic domainillustrationMr. Jobard savoure avec délice son sixième pain Viennoise: Mais au bout de vingt minutes Mr. Jobard goufle et se sent etouffeu by Henry MonnierOriginal public domain image from National Library of MedicineMoreFree for Personal and Business usePublic DomainU.S. Gov WorksInfoJPEGLow Resolution 1200 x 677 pxHigh Resolution (HD) 3600 x 2032 px | 300 dpiView licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarLittle boy reading book, education editable collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9341769/little-boy-reading-book-education-editable-collage-remixed-rawpixelView licenseParisian Occasions: The Complement of the Students by Henry Bonaventure Monnierhttps://www.rawpixel.com/image/9650611/parisian-occasions-the-complement-the-students-henry-bonaventure-monnierFree Image from public domain licenseLittle boy reading book png, education editable collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9346730/little-boy-reading-book-png-education-editable-collage-remixed-rawpixelView licenseThe Invalid Lodger or: How To Follow A Prescriptionhttps://www.rawpixel.com/image/11428211/the-invalid-lodger-or-how-follow-prescriptionFree Image from public domain licenseBusinessman holding megaphone, editable vintage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9554387/businessman-holding-megaphone-editable-vintage-remixed-rawpixelView licenseA Loge by Henry Bonaventure Monnierhttps://www.rawpixel.com/image/9650565/loge-henry-bonaventure-monnierFree Image from public domain licenseMan holding megaphone, editable shopping announcement. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9566852/man-holding-megaphone-editable-shopping-announcement-remixed-rawpixelView licenseDébutante by Henry Bonaventure Monnierhttps://www.rawpixel.com/image/9650539/debutante-henry-bonaventure-monnierFree Image from public domain licenseMan holding magnifying glass, entertainment editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9567015/png-aesthetic-beige-blackView licenseThe Corn Doctors!: A Fair Subjecthttps://www.rawpixel.com/image/11377437/the-corn-doctors-fair-subjectFree Image from public domain licenseScience fiction book cover templatehttps://www.rawpixel.com/image/14378481/science-fiction-book-cover-templateView licenseL'indigestion by Charles Aubryhttps://www.rawpixel.com/image/11426584/lindigestion-charles-aubryFree Image from public domain licenseMan holding magnifying glass, entertainment editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9527258/png-aesthetic-beige-blackView licenseDoctor Pizzaro administering to his patients!https://www.rawpixel.com/image/11406793/doctor-pizzaro-administering-his-patientsFree Image from public domain licenseMan holding pencil, education paper craft collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11954296/man-holding-pencil-education-paper-craft-collage-editable-designView licenseSea-sicknesshttps://www.rawpixel.com/image/11377432/sea-sicknessFree Image from public domain licenseScience fiction book cover templatehttps://www.rawpixel.com/image/14378543/science-fiction-book-cover-templateView licenseLittle Human Felicities: Childhood by Henry Bonaventure Monnierhttps://www.rawpixel.com/image/9650563/little-human-felicities-childhood-henry-bonaventure-monnierFree Image from public domain licenseReading & book quote Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14815771/reading-book-quote-instagram-post-templateView licensePassant rue Richelieu, Mr. Jobard ne peut resister a l'envie de s'acheter un petit pain viennois by Henry Monnierhttps://www.rawpixel.com/image/11376186/image-book-people-artFree Image from public domain licenseMan holding pencil, education paper craft collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11954803/man-holding-pencil-education-paper-craft-collage-editable-designView licenseThe Cold Water Cure by George Cruikshankhttps://www.rawpixel.com/image/11375254/the-cold-water-cure-george-cruikshankFree Image from public domain licenseWeekly reading Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14444909/weekly-reading-instagram-post-templateView licensePastimes: playing cards, resting in an armchair, conversation, a man with a flute. Coloured lithograph after H. Monnnier…https://www.rawpixel.com/image/13969114/image-paper-cartoon-personFree Image from public domain licenseSelf discovery book cover templatehttps://www.rawpixel.com/image/14378582/self-discovery-book-cover-templateView licenseM. Prud'homme and a Friend (1815–1877) by Henry Bonaventure Monnierhttps://www.rawpixel.com/image/9783906/prudhomme-and-friend-1815-1877-henry-bonaventure-monnierFree Image from public domain licenseBook club Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14444947/book-club-instagram-post-templateView licensePhysicians - charicatureshttps://www.rawpixel.com/image/11339060/physicians-charicaturesFree Image from public domain license3D couple reading at library editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12397251/couple-reading-library-editable-remixView licenseAdministrative Customs: Supernumerary by Henry Bonaventure Monnierhttps://www.rawpixel.com/image/9650543/administrative-customs-supernumerary-henry-bonaventure-monnierFree Image from public domain licenseOpen book page editable mockup, realistic vintage designhttps://www.rawpixel.com/image/11496838/open-book-page-editable-mockup-realistic-vintage-designView licenseGroup of Three Men and a Woman (1874) by Henry Bonaventure Monnierhttps://www.rawpixel.com/image/9784201/group-three-men-and-woman-1874-henry-bonaventure-monnierFree Image from public domain licenseMan holding megaphone, editable shopping announcement. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9520623/man-holding-megaphone-editable-shopping-announcement-remixed-rawpixelView licenseC'est pourtant bien fâcheux pour des jeunes-gens comme nous, d'en être déjà réduits à nous servir de ces petit…https://www.rawpixel.com/image/11377497/image-hand-face-peopleFree Image from public domain licenseAbstract education background, cow-headed student remixed mediahttps://www.rawpixel.com/image/7606059/abstract-education-background-cow-headed-student-remixed-mediaView licensePauvre cheri by Henry Monnierhttps://www.rawpixel.com/image/11376183/pauvre-cheri-henry-monnierFree Image from public domain licenseAnatomy textbook cover template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12660156/anatomy-textbook-cover-template-editable-designView licenseTwo soldiers (one standing and holding a clyster, the other sitting on a bench) and a horsehttps://www.rawpixel.com/image/11429546/image-background-cartoon-horseFree Image from public domain licenseMan holding pencil, education paper craft collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11910505/man-holding-pencil-education-paper-craft-collage-editable-designView licenseUn Comité de lecture by Henry Bonaventure Monnierhttps://www.rawpixel.com/image/9784571/comite-lecture-henry-bonaventure-monnierFree Image from public domain license