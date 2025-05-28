Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagefacepersonartvintagefurniturepublic domainillustrationvintage illustrationMr. Jobard est ramassé et ramené chez lui dans un état fâchaux by Henry MonnierOriginal public domain image from National Library of MedicineMoreFree for Personal and Business usePublic DomainU.S. Gov WorksInfoJPEGLow Resolution 1200 x 686 pxHigh Resolution (HD) 3624 x 2072 px | 300 dpiView licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarHouse searching, editable woman holding magnifying glass. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9419604/house-searching-editable-woman-holding-magnifying-glass-remixed-rawpixelView licenseL'Homéopate et l'alléopate, en présence chez Mr. Jobard, se traient de polissons, se prennent à la gorge et le malade…https://www.rawpixel.com/image/11376187/image-face-book-personFree Image from public domain licenseFilm frame png mockup element, Raphael's Bindo Altoviti. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9189602/film-frame-png-mockup-element-raphaels-bindo-altoviti-remixed-rawpixelView licenseMr. Jobard envoie chercher l'homéopate: La femme de ménage l'alléopate by Henry Monnierhttps://www.rawpixel.com/image/11376185/image-person-art-menFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's Lorenzaccio, art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12514786/alphonse-muchas-lorenzaccio-art-nouveau-illustration-remixed-rawpixelView licenseBase Hospital No. 9. Chateauroux, France: Bedside occupational therapyhttps://www.rawpixel.com/image/11428253/base-hospital-no-chateauroux-france-bedside-occupational-therapyFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's Lorenzaccio, art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12537285/alphonse-muchas-lorenzaccio-art-nouveau-illustration-remixed-rawpixelView licenseHome health care - nurse taking pulse of a womanhttps://www.rawpixel.com/image/11347907/home-health-care-nurse-taking-pulse-womanFree Image from public domain licenseVintage woman, art nouveau illustration by William Martin Johnson. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12542627/png-adult-ancient-history-archView licenseMr. Jobard savoure avec délice son sixième pain Viennoise: Mais au bout de vingt minutes Mr. Jobard goufle et se sent…https://www.rawpixel.com/image/11376194/image-cartoon-book-personFree Image from public domain licenseVintage woman, art nouveau illustration by William Martin Johnson. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12542587/png-adult-ancient-history-archView licenseU. S. Army Base Hospital Number 3, Vauclaire, France: Outside ward building No. 2https://www.rawpixel.com/image/11420003/photo-image-hospital-face-personFree Image from public domain licenseWoman working on laptop , editable oil paintinghttps://www.rawpixel.com/image/12785638/woman-working-laptop-editable-oil-paintingView licenseNurse holding male patient's handhttps://www.rawpixel.com/image/11408299/nurse-holding-male-patients-handFree Image from public domain licenseWoman working on laptop , editable oil paintinghttps://www.rawpixel.com/image/12790336/woman-working-laptop-editable-oil-paintingView licenseBedside nursing under supervisionhttps://www.rawpixel.com/image/11358022/bedside-nursing-under-supervisionFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's Lorenzaccio, art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12531766/alphonse-muchas-lorenzaccio-art-nouveau-illustration-remixed-rawpixelView licenseU. S. Army Camp Hospital No. 43, Gievre, France: Surgical wardhttps://www.rawpixel.com/image/11461748/army-camp-hospital-no-43-gievre-france-surgical-wardFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's Lorenzaccio, art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12538005/alphonse-muchas-lorenzaccio-art-nouveau-illustration-remixed-rawpixelView licenseU.S. Army. Walter Reed General Hospital, Washington, D.C: Physician and nurse with patienthttps://www.rawpixel.com/image/11453515/photo-image-hospital-face-personFree Image from public domain licenseVintage woman, art nouveau illustration by William Martin Johnson. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12542594/png-adult-ancient-history-archView licenseCaesarean sectionhttps://www.rawpixel.com/image/11431463/caesarean-sectionFree Image from public domain licenseVictorian furniture note paper, editable chair and table collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9331578/png-aesthetic-blank-space-blueView licenseHospitals - Bedside Scenes - Nurseshttps://www.rawpixel.com/image/11338277/hospitals-bedside-scenes-nursesFree Image from public domain licenseVintage woman yellow frame background, editable art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11708032/vintage-woman-yellow-frame-background-editable-art-deco-designView licenseU.S. American National Red Cross Hospital No.1, Paris, France: Interior view- Ward with Balkan Frameshttps://www.rawpixel.com/image/11331642/photo-image-hospital-frames-personFree Image from public domain licensePink gold frame background, editable vintage woman art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11513491/pink-gold-frame-background-editable-vintage-woman-art-deco-designView licenseHome health carehttps://www.rawpixel.com/image/11357972/home-health-careFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12520241/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseIn the hospital by Fritz Quidenushttps://www.rawpixel.com/image/11408195/the-hospital-fritz-quidenusFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12560684/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseU.S. Army. Base Hospital No. 116, Brazoilles, France: Fracture Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11460053/us-army-base-hospital-no-116-brazoilles-france-fracture-wardFree Image from public domain licenseVintage education editable collage element sethttps://www.rawpixel.com/image/9590170/vintage-education-editable-collage-element-setView licenseU.S. Navy. Base Hospital No.1, Brest, France: Interior view- Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11473125/us-navy-base-hospital-no1-brest-france-interior-view-wardFree Image from public domain licenseVictorian furniture note paper, editable chair and table collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9346344/png-aesthetic-blank-space-blueView licenseIt's great to say you're going to faint, she'll hold you in her arms, while you look up into her eyes, admiring all her…https://www.rawpixel.com/image/11509539/image-hand-plant-medicineFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563645/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseNew York Hospital children's wardhttps://www.rawpixel.com/image/11361859/new-york-hospital-childrens-wardFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563646/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseU.S. American National Red Cross Hospital No. 109, Évreaux, France: Interior of wardhttps://www.rawpixel.com/image/11334042/photo-image-hospital-face-personFree Image from public domain license