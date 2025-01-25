Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagehospitalfacebookmedicinepersonartvintagepublic domainBedridden patients drinking medicineOriginal public domain image from National Library of MedicineMoreFree for Personal and Business usePublic DomainU.S. Gov WorksInfoJPEGLow Resolution 1200 x 895 pxHigh Resolution (HD) 3240 x 2416 px | 300 dpiView licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarHealthcare poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12504556/healthcare-poster-template-editable-text-and-designView licenseMort de Gilbert a l'Hotel Dieuhttps://www.rawpixel.com/image/11469971/mort-gilbert-lhotel-dieuFree Image from public domain licenseAI aided medicine Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14537439/aided-medicine-instagram-post-templateView license-Je vous promets dans trois ou quatre jours une petite promenade en voiture by Abel Faivrehttps://www.rawpixel.com/image/11416363/image-hospital-face-bookFree Image from public domain licenseHealthcare Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12504554/healthcare-instagram-story-template-editable-textView licenseU.S. American National Red Cross Hospital No.1, Paris, France: Wounded American soldier reading newspaperhttps://www.rawpixel.com/image/11331696/photo-image-hospital-face-personFree Image from public domain licenseHealthcare blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12504560/healthcare-blog-banner-template-editable-textView licenseC'est pourtant bien fâcheux pour des jeunes-gens comme nous, d'en être déjà réduits à nous servir de ces petit…https://www.rawpixel.com/image/11377497/image-hand-face-peopleFree Image from public domain licenseFamily medicine blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12544462/family-medicine-blog-banner-template-editable-textView licensePalais De L'Elysée: Eh! bien, mon cher Emile, vous en voilà donc aussi coiffé!https://www.rawpixel.com/image/11429918/image-cartoon-face-personFree Image from public domain licenseHealthcare Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11722000/healthcare-instagram-post-template-editable-textView licenseAh! docteur...je crois bien que j'suis poitrinaire! by Honoré Daumierhttps://www.rawpixel.com/image/11375365/ah-docteurje-crois-bien-que-jsuis-poitrinaire-honore-daumierFree Image from public domain licenseAccident insurance Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14537426/accident-insurance-instagram-post-templateView licenseL'Agrément d'une Consultation de Docteurs by Charles Émile Jacquehttps://www.rawpixel.com/image/11378140/lagrement-dune-consultation-docteurs-charles-emile-jacqueFree Image from public domain licenseAccident insurance poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12583031/accident-insurance-poster-template-editable-text-and-designView licenseBonnie J. Conneranhttps://www.rawpixel.com/image/11509233/bonnie-conneranFree Image from public domain licenseOnline doctor Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12397398/online-doctor-instagram-post-template-editable-textView licenseRis donc, imbecille! by Edmé Jean Pigalhttps://www.rawpixel.com/image/11376505/ris-donc-imbecille-edme-jean-pigalFree Image from public domain licenseMedical emergency poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11962792/medical-emergency-poster-template-editable-text-and-designView licenseJouter - Releve de la correspondancehttps://www.rawpixel.com/image/11414330/jouter-releve-correspondanceFree Image from public domain licenseOnline Doctor Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12397203/online-doctor-instagram-post-template-editable-textView licenseU.S. Army. Camp Hospital No.64, Chatillon, France: Interior view- Typhoid Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11462526/us-army-camp-hospital-no64-chatillon-france-interior-view-typhoid-wardFree Image from public domain licenseDental clinic Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9272477/dental-clinic-instagram-post-template-editable-designView licenseU. S. Army Base Hospital Number 64, Rimaucourt, France: Interior of ward showing cubicalshttps://www.rawpixel.com/image/11457014/photo-image-hospital-face-woodenFree Image from public domain licenseSenior medical care blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14571896/senior-medical-care-blog-banner-templateView licenseApres la visite: Pansementshttps://www.rawpixel.com/image/11413379/apres-visite-pansementsFree Image from public domain licenseDental clinic story template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9272565/dental-clinic-story-template-editable-social-media-designView licenseVendredi - Apres la visite Operationshttps://www.rawpixel.com/image/11413380/vendredi-apres-visite-operationsFree Image from public domain licenseDental clinic blog banner template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9272564/dental-clinic-blog-banner-template-editable-designView licenseVines donc! ça m'agace les dents! by Chamhttps://www.rawpixel.com/image/11377765/vines-donc-ca-magace-les-dents-chamFree Image from public domain licenseWorld health day Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14460228/world-health-day-instagram-post-templateView licenseUne Journal a l'Hopitalhttps://www.rawpixel.com/image/11413324/une-journal-lhopitalFree Image from public domain licenseWorld Health Day Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11729993/world-health-day-instagram-post-template-editable-textView licenseNew York, Blackwell's Island, Hospital for Incurableshttps://www.rawpixel.com/image/11339933/new-york-blackwells-island-hospital-for-incurablesFree Image from public domain licenseAccident insurance Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11844889/accident-insurance-instagram-post-template-editable-textView licenseMiddlesex Hospital: A ward for women in 1808https://www.rawpixel.com/image/11421302/middlesex-hospital-ward-for-women-1808Free Image from public domain licenseAccident insurance blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12583003/accident-insurance-blog-banner-template-editable-textView licenseThe West-End Hospital for Paralysis and Epilepsy, Welbeck-Streethttps://www.rawpixel.com/image/11469897/the-west-end-hospital-for-paralysis-and-epilepsy-welbeck-streetFree Image from public domain licenseWorld Health Day Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11943745/world-health-day-instagram-post-template-editable-textView licenseHospital Ships: Ward on The Starthttps://www.rawpixel.com/image/11338444/hospital-ships-ward-the-startFree Image from public domain license