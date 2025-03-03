rawpixel
Edit ImageCrop
Le Médecin de Campagne by Charles Émile Jacque
Save
Edit Image
cowanimalbaseballfacebookpersonsportsart
Baseball Instagram post template, editable text
Baseball Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12472164/baseball-instagram-post-template-editable-textView license
Obstetrical examination by Jacques Pierre Maygrier
Obstetrical examination by Jacques Pierre Maygrier
https://www.rawpixel.com/image/11336305/obstetrical-examination-jacques-pierre-maygrierFree Image from public domain license
Baseball match Instagram post template, editable text
Baseball match Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12597031/baseball-match-instagram-post-template-editable-textView license
L'Oculiste by Charles Émile Jacque
L'Oculiste by Charles Émile Jacque
https://www.rawpixel.com/image/11378149/loculiste-charles-emile-jacqueFree Image from public domain license
Sport camp poster template
Sport camp poster template
https://www.rawpixel.com/image/14428480/sport-camp-poster-templateView license
Le Docteur Empailleur by Charles Émile Jacque
Le Docteur Empailleur by Charles Émile Jacque
https://www.rawpixel.com/image/11378151/docteur-empailleur-charles-emile-jacqueFree Image from public domain license
Baseball lessons Instagram post template
Baseball lessons Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14601649/baseball-lessons-instagram-post-templateView license
L'Agrément d'une Consultation de Docteurs by Charles Émile Jacque
L'Agrément d'une Consultation de Docteurs by Charles Émile Jacque
https://www.rawpixel.com/image/11378140/lagrement-dune-consultation-docteurs-charles-emile-jacqueFree Image from public domain license
Magazine cover template
Magazine cover template
https://www.rawpixel.com/image/13834107/magazine-cover-templateView license
La Contrebande a l'Hopital by Charles Émile Jacque
La Contrebande a l'Hopital by Charles Émile Jacque
https://www.rawpixel.com/image/11375989/contrebande-lhopital-charles-emile-jacqueFree Image from public domain license
Abstract education background, cow-headed student remixed media
Abstract education background, cow-headed student remixed media
https://www.rawpixel.com/image/7606008/abstract-education-background-cow-headed-student-remixed-mediaView license
Le Médecin de Dames by Charles Émile Jacque
Le Médecin de Dames by Charles Émile Jacque
https://www.rawpixel.com/image/11378152/medecin-dames-charles-emile-jacqueFree Image from public domain license
Sports day competition Instagram post template
Sports day competition Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14601479/sports-day-competition-instagram-post-templateView license
La Contrebande a l'Hopital by Charles Émile Jacque
La Contrebande a l'Hopital by Charles Émile Jacque
https://www.rawpixel.com/image/11375979/contrebande-lhopital-charles-emile-jacqueFree Image from public domain license
Murder mystery book cover template
Murder mystery book cover template
https://www.rawpixel.com/image/14333600/murder-mystery-book-cover-templateView license
Le Médecin de Théâtre by Charles Émile Jacque
Le Médecin de Théâtre by Charles Émile Jacque
https://www.rawpixel.com/image/11414328/medecin-theatre-charles-emile-jacqueFree Image from public domain license
Junior team poster template
Junior team poster template
https://www.rawpixel.com/image/14428507/junior-team-poster-templateView license
Le Médecin Magnétiseur by Charles Émile Jacque
Le Médecin Magnétiseur by Charles Émile Jacque
https://www.rawpixel.com/image/11375911/medecin-magnetiseur-charles-emile-jacqueFree Image from public domain license
3D sports stadium editable remix
3D sports stadium editable remix
https://www.rawpixel.com/image/12458648/sports-stadium-editable-remixView license
Les Hydropathes: Deuxième Traitement.- Immersion, Submersion et Contorsion! by Charles Émile Jacque
Les Hydropathes: Deuxième Traitement.- Immersion, Submersion et Contorsion! by Charles Émile Jacque
https://www.rawpixel.com/image/11375916/image-cartoon-face-woodenFree Image from public domain license
College sticker, mixed media design with editable word
College sticker, mixed media design with editable word
https://www.rawpixel.com/image/7712600/college-sticker-mixed-media-design-with-editable-wordView license
Les Hydropathes: Premier Traitment.- Libation, Absorbtion et... Indigestion! by Charles Émile Jacque
Les Hydropathes: Premier Traitment.- Libation, Absorbtion et... Indigestion! by Charles Émile Jacque
https://www.rawpixel.com/image/11375908/image-background-hand-faceFree Image from public domain license
Tutoring sticker, mixed media design with editable word
Tutoring sticker, mixed media design with editable word
https://www.rawpixel.com/image/7712631/tutoring-sticker-mixed-media-design-with-editable-wordView license
L'Extirpateur de Molaires by Charles Émile Jacque
L'Extirpateur de Molaires by Charles Émile Jacque
https://www.rawpixel.com/image/11377591/lextirpateur-molaires-charles-emile-jacqueFree Image from public domain license
Education sticker, mixed media design with editable word
Education sticker, mixed media design with editable word
https://www.rawpixel.com/image/7712544/education-sticker-mixed-media-design-with-editable-wordView license
Une Pharmacie Omnibus by Charles Émile Jacque
Une Pharmacie Omnibus by Charles Émile Jacque
https://www.rawpixel.com/image/11375983/une-pharmacie-omnibus-charles-emile-jacqueFree Image from public domain license
Baseball Instagram post template, editable text
Baseball Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11894046/baseball-instagram-post-template-editable-textView license
Le Médecin Philantrope by Charles Émile Jacque
Le Médecin Philantrope by Charles Émile Jacque
https://www.rawpixel.com/image/11378146/medecin-philantrope-charles-emile-jacqueFree Image from public domain license
Teacher sticker, mixed media design with editable word
Teacher sticker, mixed media design with editable word
https://www.rawpixel.com/image/7712629/teacher-sticker-mixed-media-design-with-editable-wordView license
Clinique du Docteur Robert-Macaire by Honoré Daumier
Clinique du Docteur Robert-Macaire by Honoré Daumier
https://www.rawpixel.com/image/11375360/clinique-docteur-robert-macaire-honore-daumierFree Image from public domain license
Game contest Instagram post template, editable text
Game contest Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12597121/game-contest-instagram-post-template-editable-textView license
Une consultation mis à profit by Frédéric Bouchot
Une consultation mis à profit by Frédéric Bouchot
https://www.rawpixel.com/image/11375066/une-consultation-mis-profit-frederic-bouchotFree Image from public domain license
Sport camp Instagram post template, editable text
Sport camp Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12597315/sport-camp-instagram-post-template-editable-textView license
-Je vous promets dans trois ou quatre jours une petite promenade en voiture by Abel Faivre
-Je vous promets dans trois ou quatre jours une petite promenade en voiture by Abel Faivre
https://www.rawpixel.com/image/11416363/image-hospital-face-bookFree Image from public domain license
Be creative sticker, mixed media design with editable word
Be creative sticker, mixed media design with editable word
https://www.rawpixel.com/image/7712594/creative-sticker-mixed-media-design-with-editable-wordView license
Tableau de Paris: La Medecine dans le Hopital
Tableau de Paris: La Medecine dans le Hopital
https://www.rawpixel.com/image/11377160/tableau-paris-medecine-dans-hopitalFree Image from public domain license
Live football Instagram post template
Live football Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/13511378/live-football-instagram-post-templateView license
Le Médecin Du Roi De Perse by Charles Émile Jacque
Le Médecin Du Roi De Perse by Charles Émile Jacque
https://www.rawpixel.com/image/11375920/medecin-roi-perse-charles-emile-jacqueFree Image from public domain license
Baseball lessons Instagram post template, editable text
Baseball lessons Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11406843/baseball-lessons-instagram-post-template-editable-textView license
Le Médecin de Campagne by Charles Joseph Traviés
Le Médecin de Campagne by Charles Joseph Traviés
https://www.rawpixel.com/image/11378248/medecin-campagne-charles-joseph-traviesFree Image from public domain license