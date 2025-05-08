Edit ImageCropSaveSaveEdit ImagehandfacebookpersonartmanvintagefurnitureLe Médecin de Dames by Charles Émile JacqueOriginal public domain image from National Library of MedicineMoreFree for Personal and Business usePublic DomainU.S. Gov WorksInfoJPEGLow Resolution 793 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2412 x 3648 px | 300 dpiView licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarBook club Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14639894/book-club-instagram-post-templateView licenseLe Jour des Consultations de Bienfaisance by Charles Émile Jacquehttps://www.rawpixel.com/image/11416439/jour-des-consultations-bienfaisance-charles-emile-jacqueFree Image from public domain licenseBusiness people are joining hands togetherhttps://www.rawpixel.com/image/14916714/business-people-are-joining-hands-togetherView licenseLe Médecin Du Roi De Perse by Charles Émile Jacquehttps://www.rawpixel.com/image/11375920/medecin-roi-perse-charles-emile-jacqueFree Image from public domain licenseBusiness people are joining hands togetherhttps://www.rawpixel.com/image/14916735/business-people-are-joining-hands-togetherView licenseL'Agrément d'une Consultation de Docteurs by Charles Émile Jacquehttps://www.rawpixel.com/image/11378140/lagrement-dune-consultation-docteurs-charles-emile-jacqueFree Image from public domain licenseMen's haircut Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13117747/mens-haircut-instagram-post-templateView licenseLe Docteur Empailleur by Charles Émile Jacquehttps://www.rawpixel.com/image/11378151/docteur-empailleur-charles-emile-jacqueFree Image from public domain licenseBusiness people are joining hands togetherhttps://www.rawpixel.com/image/14916775/business-people-are-joining-hands-togetherView licenseLe Médecin de Campagne by Charles Émile Jacquehttps://www.rawpixel.com/image/11378141/medecin-campagne-charles-emile-jacqueFree Image from public domain licenseHappy familyhttps://www.rawpixel.com/image/14901453/happy-familyView licenseVous avez une indigestion, Gastro intero 'evacuante! by Ch Nanteuilhttps://www.rawpixel.com/image/11376257/vous-avez-une-indigestion-gastro-intero-evacuante-nanteuilFree Image from public domain license3D stressed businessman at work editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12454116/stressed-businessman-work-editable-remixView licenseUne consultation mis à profit by Frédéric Bouchothttps://www.rawpixel.com/image/11375066/une-consultation-mis-profit-frederic-bouchotFree Image from public domain licenseBusiness people are joining hands togetherhttps://www.rawpixel.com/image/14916605/business-people-are-joining-hands-togetherView licenseLe Médecin Philantrope by Charles Émile Jacquehttps://www.rawpixel.com/image/11378146/medecin-philantrope-charles-emile-jacqueFree Image from public domain licenseDiverse business people having meeting remixhttps://www.rawpixel.com/image/14925610/diverse-business-people-having-meeting-remixView licenseLe Médecin de Théâtre by Charles Émile Jacquehttps://www.rawpixel.com/image/11414328/medecin-theatre-charles-emile-jacqueFree Image from public domain licenseBusiness people are joining hands togetherhttps://www.rawpixel.com/image/14916618/business-people-are-joining-hands-togetherView licenseTableau de Paris: La Medecine dans le Hopitalhttps://www.rawpixel.com/image/11377160/tableau-paris-medecine-dans-hopitalFree Image from public domain licenseBarber shop Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13117750/barber-shop-instagram-post-templateView licenseLe Médecin Magnétiseur by Charles Émile Jacquehttps://www.rawpixel.com/image/11375911/medecin-magnetiseur-charles-emile-jacqueFree Image from public domain licenseBusiness people are joining hands togetherhttps://www.rawpixel.com/image/14916610/business-people-are-joining-hands-togetherView licenseLes Remèdes de Bonnes Femmes by Charles Émile Jacquehttps://www.rawpixel.com/image/11375914/les-remedes-bonnes-femmes-charles-emile-jacqueFree Image from public domain licenseRealistic book cover editable mockup elementhttps://www.rawpixel.com/image/11543544/realistic-book-cover-editable-mockup-elementView licenseLe Médecin de Théâtre by Charles Émile Jacquehttps://www.rawpixel.com/image/11375967/medecin-theatre-charles-emile-jacqueFree Image from public domain licenseDiverse business people having meeting remixhttps://www.rawpixel.com/image/14925622/diverse-business-people-having-meeting-remixView licenseRobert-Macaire mèdecin by Honoré Daumierhttps://www.rawpixel.com/image/11375293/robert-macaire-medecin-honore-daumierFree Image from public domain licenseBusiness people are joining hands togetherhttps://www.rawpixel.com/image/14916601/business-people-are-joining-hands-togetherView licenseJerry "Beat to a stand still", Dr. Please 'Em's prescription,... by Robert Cruikshankhttps://www.rawpixel.com/image/11374888/image-face-book-peopleFree Image from public domain licenseFurniture Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12591072/furniture-instagram-post-template-editable-textView licensethis goes badly by Edmé Jean Pigalhttps://www.rawpixel.com/image/11376369/this-goes-badly-edme-jean-pigalFree Image from public domain licenseLittle boy reading book, education editable collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9341769/little-boy-reading-book-education-editable-collage-remixed-rawpixelView licenseVisit to the Doctorhttps://www.rawpixel.com/image/11377085/visit-the-doctorFree Image from public domain licenseKids reading book, space education editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/11733987/kids-reading-book-space-education-editable-remixView licenseL'Invention d'Une Nouvelle Pate Pectorale by Charles Émile Jacquehttps://www.rawpixel.com/image/11375909/linvention-dune-nouvelle-pate-pectorale-charles-emile-jacqueFree Image from public domain licenseKids reading book png, space education editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/11780935/kids-reading-book-png-space-education-editable-remixView licenseL'Oculiste by Charles Émile Jacquehttps://www.rawpixel.com/image/11378149/loculiste-charles-emile-jacqueFree Image from public domain licenseRealistic book cover editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/11542715/realistic-book-cover-editable-mockupView licenseLes Hydropathes: Premier Traitment.- Libation, Absorbtion et... Indigestion! by Charles Émile Jacquehttps://www.rawpixel.com/image/11375908/image-background-hand-faceFree Image from public domain license