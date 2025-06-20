Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagehandfacepersonvintagepublic domainillustrationvintage illustrationclothingDer Hypnotizeur by Fritz SchönpflugOriginal public domain image from National Library of MedicineMoreFree for Personal and Business usePublic DomainU.S. Gov WorksInfoJPEGLow Resolution 762 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2128 x 3352 px | 300 dpiView licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarVintage education editable collage element sethttps://www.rawpixel.com/image/9590170/vintage-education-editable-collage-element-setView license"Physiological Physic" by Carlo Pellegrinihttps://www.rawpixel.com/image/11504176/physiological-physic-carlo-pellegriniFree Image from public domain licenseVintage education editable collage element sethttps://www.rawpixel.com/image/9589492/vintage-education-editable-collage-element-setView licenseDer Frauenarzt by Fritz Schönpflughttps://www.rawpixel.com/image/11378239/der-frauenarzt-fritz-schonpflugFree Image from public domain licenseLittle boy reading book, education editable collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9341769/little-boy-reading-book-education-editable-collage-remixed-rawpixelView license"Cellular Pathology" by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504225/cellular-pathology-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseShopping cupid, vintage editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9580903/shopping-cupid-vintage-editable-collage-art-remixed-rawpixelView license"Chemistry" by Carlo Pellegrinihttps://www.rawpixel.com/image/11504183/chemistry-carlo-pellegriniFree Image from public domain licenseShopping cupid png, vintage editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9588081/shopping-cupid-png-vintage-editable-collage-art-remixed-rawpixelView licenseMr. Jonathan Hutchinson by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504221/mr-jonathan-hutchinson-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseLittle boy reading book png, education editable collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9346730/little-boy-reading-book-png-education-editable-collage-remixed-rawpixelView licenseBrighton by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504258/brighton-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseShopping cupid, vintage editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9585056/shopping-cupid-vintage-editable-collage-art-remixed-rawpixelView license"The Obelisk" by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504226/the-obelisk-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseLittle boy reading book, education editable collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9361931/little-boy-reading-book-education-editable-collage-remixed-rawpixelView licenseThe King's Oculist by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504281/the-kings-oculist-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseJapanese Geisha woman background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12760008/japanese-geisha-woman-background-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseLord Beaconsfield's Physician by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504235/lord-beaconsfields-physician-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseEditable sketch book mockup designhttps://www.rawpixel.com/image/11175882/editable-sketch-book-mockup-designView license"The ILkeston Division" by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504206/the-ilkeston-division-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseManager & employee hands, editable business collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9346834/manager-employee-hands-editable-business-collage-remixed-rawpixelView licenseChests by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504242/chests-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseHouse searching, editable woman holding magnifying glass. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9419604/house-searching-editable-woman-holding-magnifying-glass-remixed-rawpixelView licenseOliver Wendell Holmes by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504215/oliver-wendell-holmes-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12520241/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView license"The ear" by Carlo Pellegrinihttps://www.rawpixel.com/image/11504184/the-ear-carlo-pellegriniFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12560684/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseNatural Philosophy by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504252/natural-philosophy-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseVintage woman holding money, finance collage remix editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9600792/vintage-woman-holding-money-finance-collage-remix-editable-designView license"A great Med'cine-Man among the Inquir-ring Redskins." by Carlo Pellegrinihttps://www.rawpixel.com/image/11504174/great-medcine-man-among-the-inquir-ring-redskins-carlo-pellegriniFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563646/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseThe King's Oculist by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504275/the-kings-oculist-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563645/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseRhinology by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504272/rhinology-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseSocial media reactions png, editable vintage cupid. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9588089/social-media-reactions-png-editable-vintage-cupid-remixed-rawpixelView licenseElectrical Energyhttps://www.rawpixel.com/image/11504278/electrical-energyFree Image from public domain licenseVintage woman holding heart, Valentine's Day collage remix editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9600722/vintage-woman-holding-heart-valentines-day-collage-remix-editable-designView license"There is no man of greater weight in his profession." by Carlo Pellegrinihttps://www.rawpixel.com/image/11504175/there-man-greater-weight-his-profession-carlo-pellegriniFree Image from public domain licenseMan holding magnifying glass, entertainment editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9567015/png-aesthetic-beige-blackView license"fashionable surgery" by Carlo Pellegrinihttps://www.rawpixel.com/image/11504173/fashionable-surgery-carlo-pellegriniFree Image from public domain license