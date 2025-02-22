Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagebackgroundstarpapervintagedesignpublic domainillustrationpostcardsListers diabetic flourOriginal public domain image from National Library of MedicineMoreFree for Personal and Business usePublic DomainU.S. Gov WorksInfoJPEGLow Resolution 1200 x 699 pxHigh Resolution (HD) 3293 x 1917 px | 300 dpiView licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarPaper collage, editable element collectionhttps://www.rawpixel.com/image/16611700/paper-collage-editable-element-collectionView licenseMasonic Lodge, Johnstown, N. Y.https://www.rawpixel.com/image/8906393/image-texture-art-vintageFree Image from public domain licenseInnovative woman, vintage education editable collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9400446/innovative-woman-vintage-education-editable-collage-remixed-rawpixelView licenseSophol: (a combination of methylennucleinic acid with silver)https://www.rawpixel.com/image/11511060/sophol-combination-methylennucleinic-acid-with-silverFree Image from public domain licenseCongrats paper collage mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9071800/congrats-paper-collage-mockup-editable-designView licenseXerox Buildinghttps://www.rawpixel.com/image/8907984/xerox-buildingFree Image from public domain licenseCuracao travel, stamp tourism collage illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11913144/curacao-travel-stamp-tourism-collage-illustration-editable-designView licenseView of Washington Monument and fashionable Watergate East, the national capitalhttps://www.rawpixel.com/image/8906428/photo-image-arts-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseNew Zealand travel, stamp tourism collage illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11912316/new-zealand-travel-stamp-tourism-collage-illustration-editable-designView licenseBattleships and Destroyers at Norfolk Navy Yard, Norfolk, VA.https://www.rawpixel.com/image/8908636/image-texture-arts-vintageFree Image from public domain licenseCuba travel, stamp tourism collage illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11911092/cuba-travel-stamp-tourism-collage-illustration-editable-designView licenseMighty battleship of the U. S. Navyhttps://www.rawpixel.com/image/8908747/image-texture-paper-artsFree Image from public domain licenseVintage postal, editable stamp collage element remix designhttps://www.rawpixel.com/image/8629154/vintage-postal-editable-stamp-collage-element-remix-designView licenseNational Library of Medicine facility expansion drawing, forecourt in the eveninghttps://www.rawpixel.com/image/11387076/image-medicine-people-artFree Image from public domain licenseLiberia travel, stamp tourism collage illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11912807/liberia-travel-stamp-tourism-collage-illustration-editable-designView licenseThe oxyoline apparatus: manufactured by the Neel-Armstrong Co., Akron, Ohio, U.S.Ahttps://www.rawpixel.com/image/11310023/photo-image-hospital-plant-personFree Image from public domain licenseAustralia travel, stamp tourism collage illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11909513/australia-travel-stamp-tourism-collage-illustration-editable-designView licenseNational Library of Medicine facility expansion drawing, aerial view from the northhttps://www.rawpixel.com/image/11387080/image-grass-hospital-plantFree Image from public domain licenseAustralia travel, stamp tourism collage illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11909519/australia-travel-stamp-tourism-collage-illustration-editable-designView licenseNational Library of Medicine facility expansion drawing, overview of new facility by Robert Comazzihttps://www.rawpixel.com/image/11386959/image-grass-plant-medicineFree Image from public domain licenseEast Timor travel, stamp tourism collage illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11913533/east-timor-travel-stamp-tourism-collage-illustration-editable-designView licenseNational Library of Medicine facility expansion drawing, view from the southeasthttps://www.rawpixel.com/image/11387040/image-blue-sky-grass-plantFree Image from public domain licenseCuracao travel, stamp tourism collage illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11913166/curacao-travel-stamp-tourism-collage-illustration-editable-designView licenseO. E. Haring Inc., 1625 Canal Street, New Orleans, La.https://www.rawpixel.com/image/8908697/image-texture-arts-vintageFree Image from public domain licenseCook island travel, stamp tourism collage illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11913852/cook-island-travel-stamp-tourism-collage-illustration-editable-designView licenseMabel Taliaferrohttps://www.rawpixel.com/image/11408262/mabel-taliaferroFree Image from public domain licenseBosnia travel, stamp tourism collage illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11913864/bosnia-travel-stamp-tourism-collage-illustration-editable-designView licenseTom Edwards & Co. in "ventriloquial bloodless surgery."https://www.rawpixel.com/image/11408272/tom-edwards-co-ventriloquial-bloodless-surgeryFree Image from public domain licenseCameroon travel, stamp tourism collage illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11912058/cameroon-travel-stamp-tourism-collage-illustration-editable-designView licenseClyde-Mallory Liners, S.S. Iroquois and S. S. Shawneehttps://www.rawpixel.com/image/8906120/image-texture-paper-artsFree Image from public domain licenseChile travel, stamp tourism collage illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11910894/chile-travel-stamp-tourism-collage-illustration-editable-designView licenseA light cruiser of the U. S. Navyhttps://www.rawpixel.com/image/8908741/image-texture-paper-artsFree Image from public domain licenseUruguay travel, stamp tourism collage illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11912713/uruguay-travel-stamp-tourism-collage-illustration-editable-designView licenseFort Johnson, Amsterdam, N. Y.https://www.rawpixel.com/image/8907601/image-texture-plant-artsFree Image from public domain licenseChina travel, stamp tourism collage illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11912145/china-travel-stamp-tourism-collage-illustration-editable-designView licenseTheelin and Theelolhttps://www.rawpixel.com/image/11511533/theelin-and-theelolFree Image from public domain licenseEditable postal stamp sticker, vintage collage element remix designhttps://www.rawpixel.com/image/8828192/editable-postal-stamp-sticker-vintage-collage-element-remix-designView licenseMonroe County Airport serving Rochester and surrounding areas, Rochester, N.Y.https://www.rawpixel.com/image/8906338/photo-image-arts-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseUruguay travel, stamp tourism collage illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11912704/uruguay-travel-stamp-tourism-collage-illustration-editable-designView licenseThe Drew Pharmacal Co., Buffalo, N.Yhttps://www.rawpixel.com/image/11312131/the-drew-pharmacal-co-buffalo-nyFree Image from public domain license