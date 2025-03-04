Edit ImageCrop2SaveSaveEdit ImagecathorseanimalfacebookpersonpharmacyvintageDoctor McSwattle filled up a bottle by illustator Blanche Fisher WrightOriginal public domain image from National Library of MedicineMoreFree for Personal and Business usePublic DomainU.S. Gov WorksInfoJPEGLow Resolution 891 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3562 x 4797 px | 300 dpiView licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarEditable pink coquette design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15535216/editable-pink-coquette-design-element-setView licensePharmacist preparing medicinehttps://www.rawpixel.com/image/11377148/pharmacist-preparing-medicineFree Image from public domain licenseEditable pink coquette design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15535218/editable-pink-coquette-design-element-setView licenseU.S. Army Camp Hospital No. 15, Coetquidan, France: Dispensaryhttps://www.rawpixel.com/image/11444186/us-army-camp-hospital-no-15-coetquidan-france-dispensaryFree Image from public domain licenseEditable paper texture collage backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/11517123/editable-paper-texture-collage-backgroundView licenseU. S. Base Hospital Number 3, Vauclaire, France: Dispensaryhttps://www.rawpixel.com/image/11421368/base-hospital-number-vauclaire-france-dispensaryFree Image from public domain licenseWatercolor vintage city, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10782744/watercolor-vintage-city-editable-remix-designView licenseU.S. Army Base Hospital No. 136, Vannes, France: Dispensaryhttps://www.rawpixel.com/image/11460438/us-army-base-hospital-no-136-vannes-france-dispensaryFree Image from public domain licenseWatercolor vintage city, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10783486/watercolor-vintage-city-editable-remix-designView licenseU.S. Army. Camp Hospital No. 29, Le Courneau, France: Interior view- Dispensaryhttps://www.rawpixel.com/image/11447889/us-army-camp-hospital-no-29-courneau-france-interior-view-dispensaryFree Image from public domain licenseWatercolor vintage city, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10487502/watercolor-vintage-city-editable-remix-designView licenseU.S. Army. Camp Hospital No.66, St. Sulpice, France: Interior view- Dispensaryhttps://www.rawpixel.com/image/11462658/us-army-camp-hospital-no66-st-sulpice-france-interior-view-dispensaryFree Image from public domain licenseWatercolor vintage city, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10202358/watercolor-vintage-city-editable-remix-designView licenseU.S. Army Evacuation Hospital No. 28, Nantes, France: Interior view- Dispensaryhttps://www.rawpixel.com/image/11453084/us-army-evacuation-hospital-no-28-nantes-france-interior-view-dispensaryFree Image from public domain licenseEditable watercolor vintage city with horseback riding, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11473189/png-activity-adult-aestheticView licenseU.S. Army. Camp Hospital No.40, Liverpool, England: Dispensaryhttps://www.rawpixel.com/image/11449012/us-army-camp-hospital-no40-liverpool-england-dispensaryFree Image from public domain licenseEditable watercolor vintage city with horseback riding, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11473171/png-activity-adult-aestheticView licenseU.S. Army Camp Hospital No. 12, La Valdahon, France: Dispensaryhttps://www.rawpixel.com/image/11443971/us-army-camp-hospital-no-12-valdahon-france-dispensaryFree Image from public domain licenseEditable vintage frame desktop wallpaperhttps://www.rawpixel.com/image/11517111/editable-vintage-frame-desktop-wallpaperView licenseU. S. Army Base Hospital Number 57, Paris, France: The dispensaryhttps://www.rawpixel.com/image/11456195/army-base-hospital-number-57-paris-france-the-dispensaryFree Image from public domain licenseEditable paper texture desktop wallpaperhttps://www.rawpixel.com/image/11517124/editable-paper-texture-desktop-wallpaperView licenseU.S. Army. Camp Hospital No.68, Bourges, France: Interior view- Dispensaryhttps://www.rawpixel.com/image/11462824/us-army-camp-hospital-no68-bourges-france-interior-view-dispensaryFree Image from public domain licenseCat graduation, study education editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12671344/cat-graduation-study-education-editable-remixView licenseChemical Laboratory at the St. Louis College of Pharmacyhttps://www.rawpixel.com/image/11336303/chemical-laboratory-the-st-louis-college-pharmacyFree Image from public domain licenseChildren's book cover template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14788766/childrens-book-cover-template-editable-designView licenseCollege pharmacyhttps://www.rawpixel.com/image/11371599/college-pharmacyFree Image from public domain licenseVintage city mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10487507/vintage-city-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseA vaccination station in Connaught, Irelandhttps://www.rawpixel.com/image/11407175/vaccination-station-connaught-irelandFree Image from public domain licenseVintage city mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10783932/vintage-city-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseThe dispensary at The Naval Hospital, Vladivostokhttps://www.rawpixel.com/image/11370524/the-dispensary-the-naval-hospital-vladivostokFree Image from public domain licenseContent creator poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14496130/content-creator-poster-templateView licenseThe dispensary at Military Hospital No. 3, Harbinhttps://www.rawpixel.com/image/11370313/the-dispensary-military-hospital-no-harbinFree Image from public domain licenseContent creator Facebook story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14496134/content-creator-facebook-story-templateView licenseFarmacistahttps://www.rawpixel.com/image/11387008/farmacistaFree Image from public domain licenseBeauty of horses Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11719718/beauty-horses-instagram-post-template-editable-textView licenseThe dispensary at The Naval Hospital, Vladivostokhttps://www.rawpixel.com/image/11371645/the-dispensary-the-naval-hospital-vladivostokFree Image from public domain licenseWatercolor animal, editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15418349/watercolor-animal-editable-design-element-setView licenseL'Apothicairehttps://www.rawpixel.com/image/11429015/lapothicaireFree Image from public domain licenseHorse riding poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14429264/horse-riding-poster-templateView licenseU.S. Army, Letterman General Hospital, San Francisco, California: Dispensary with two clerkshttps://www.rawpixel.com/image/11466649/photo-image-hospital-face-personFree Image from public domain license