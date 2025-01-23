Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagefacepersonmanvintagepublic domainadultwomanlaboratoryInfectious Diseases: Woman examining contents of a petri dish, while man exams contents of a vialOriginal public domain image from National Library of MedicineMoreFree for Personal and Business usePublic DomainU.S. Gov WorksInfoJPEGLow Resolution 1200 x 927 pxHigh Resolution (HD) 2703 x 2087 px | 300 dpiView licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarMedical research poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14395490/medical-research-poster-templateView licenseNIH- NIAID Division of Infectious Diseaseshttps://www.rawpixel.com/image/11363352/nih-niaid-division-infectious-diseasesFree Image from public domain licenseFilm frame png mockup element, Raphael's Bindo Altoviti. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9189602/film-frame-png-mockup-element-raphaels-bindo-altoviti-remixed-rawpixelView licenseNIH- NIAID Division of Infectious Diseaseshttps://www.rawpixel.com/image/11363402/nih-niaid-division-infectious-diseasesFree Image from public domain licenseMedical lab poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14395458/medical-lab-poster-templateView licenseNIH- NIAID Division of Infectious Diseaseshttps://www.rawpixel.com/image/11363489/nih-niaid-division-infectious-diseasesFree Image from public domain licenseLaboratory basics Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12380403/laboratory-basics-instagram-post-template-editable-textView licenseNIH- NCI cancer researchhttps://www.rawpixel.com/image/11364908/nih-nci-cancer-researchFree Image from public domain licenseMedical conference Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12443574/medical-conference-instagram-post-template-editable-textView licenseNIH- NIAID Division of Infectious Diseaseshttps://www.rawpixel.com/image/11363495/nih-niaid-division-infectious-diseasesFree Image from public domain licenseBusiness people are joining hands togetherhttps://www.rawpixel.com/image/14916605/business-people-are-joining-hands-togetherView licenseNIH- NIAID Division of Infectious Diseaseshttps://www.rawpixel.com/image/11363492/nih-niaid-division-infectious-diseasesFree Image from public domain licenseLab diverse hands png, health & wellness editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/11941883/lab-diverse-hands-png-health-wellness-editable-remixView licenseTwo men examining a vial possibly containing flu virushttps://www.rawpixel.com/image/11413600/two-men-examining-vial-possibly-containing-flu-virusFree Image from public domain licenseBusiness people are joining hands togetherhttps://www.rawpixel.com/image/14916618/business-people-are-joining-hands-togetherView licenseNIH- NIAID Division of Infectious Diseaseshttps://www.rawpixel.com/image/11363301/nih-niaid-division-infectious-diseasesFree Image from public domain licenseLab diverse hands, health & wellness editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/11941102/lab-diverse-hands-health-wellness-editable-remixView licenseNIH- NIAID Division of Infectious Diseaseshttps://www.rawpixel.com/image/11363292/nih-niaid-division-infectious-diseasesFree Image from public domain licenseBusiness people are joining hands togetherhttps://www.rawpixel.com/image/14916610/business-people-are-joining-hands-togetherView licenseSanford M. Rosenthalhttps://www.rawpixel.com/image/11493123/sanford-rosenthalFree Image from public domain licenseLab diverse hands png, health & wellness editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/11941743/lab-diverse-hands-png-health-wellness-editable-remixView licenseNIH- NIAID Division of Infectious Diseaseshttps://www.rawpixel.com/image/11363452/nih-niaid-division-infectious-diseasesFree Image from public domain licenseBusiness people are joining hands togetherhttps://www.rawpixel.com/image/14916601/business-people-are-joining-hands-togetherView licenseNIH- NIAID Division of Infectious Diseaseshttps://www.rawpixel.com/image/11363392/nih-niaid-division-infectious-diseasesFree Image from public domain licenseMan touching a padlock shield iconhttps://www.rawpixel.com/image/14912153/man-touching-padlock-shield-iconView licenseNIH- NIAID Division of Infectious Diseaseshttps://www.rawpixel.com/image/11363470/nih-niaid-division-infectious-diseasesFree Image from public domain licenseMan touching a padlock shield iconhttps://www.rawpixel.com/image/14909469/man-touching-padlock-shield-iconView licenseNIH- NIAID Division of Infectious Diseaseshttps://www.rawpixel.com/image/11363457/nih-niaid-division-infectious-diseasesFree Image from public domain licenseBradley's The Kiss frame background, vintage man & peacock illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12540056/png-adult-art-nouveauView licenseLaboratoire a Saint-Lazare: Exhibited in the Salon of 1896 by Julian Storyhttps://www.rawpixel.com/image/11379366/laboratoire-saint-lazare-exhibited-the-salon-1896-julian-storyFree Image from public domain licenseBradley's The Kiss frame background, vintage man & peacock illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563589/png-adult-art-nouveauView licenseClass in diatetics at school of nursinghttps://www.rawpixel.com/image/11379687/class-diatetics-school-nursingFree Image from public domain licenseA team of diverse people doing a group photohttps://www.rawpixel.com/image/14912908/team-diverse-people-doing-group-photoView licenseNIH- NIAMSD Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseaseshttps://www.rawpixel.com/image/11365033/nih-niamsd-arthritis-and-musculoskeletal-and-skin-diseasesFree Image from public domain licenseBradley's The Kiss, vintage man & peacock illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12531615/bradleys-the-kiss-vintage-man-peacock-illustration-remixed-rawpixelView licensePNG Scientist examining sample illustration.https://www.rawpixel.com/image/20610722/png-scientist-examining-sample-illustrationView licenseA team of diverse people doing a group photohttps://www.rawpixel.com/image/14912986/team-diverse-people-doing-group-photoView licenseNIH- Unidentified Laboratory Photoshttps://www.rawpixel.com/image/11364163/nih-unidentified-laboratory-photosFree Image from public domain licenseDiverse business people applauding with joyhttps://www.rawpixel.com/image/14900737/diverse-business-people-applauding-with-joyView licenseElias Elvovehttps://www.rawpixel.com/image/11389769/elias-elvoveFree Image from public domain license