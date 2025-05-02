rawpixel
Edit ImageCrop
Campbell Hospital. Washington, D.C
Save
Edit Image
backgroundgrasshospitalplanttreesamerican flagpersonart
3D woman veterinarian doctor with dog editable remix
3D woman veterinarian doctor with dog editable remix
https://www.rawpixel.com/image/12454507/woman-veterinarian-doctor-with-dog-editable-remixView license
Campbell U.S. Genl. Hospital, Washington, D.C
Campbell U.S. Genl. Hospital, Washington, D.C
https://www.rawpixel.com/image/11413886/campbell-us-genl-hospital-washington-dcFree Image from public domain license
Cancer word, women's health protest remix, editable design
Cancer word, women's health protest remix, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11948127/cancer-word-womens-health-protest-remix-editable-designView license
U.S.A. General Hospital, McKim's Mansion, Baltimore, MD
U.S.A. General Hospital, McKim's Mansion, Baltimore, MD
https://www.rawpixel.com/image/11413994/usa-general-hospital-mckims-mansion-baltimoreFree Image from public domain license
Cancer word, women's health protest remix, editable design
Cancer word, women's health protest remix, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11948076/cancer-word-womens-health-protest-remix-editable-designView license
U.S.A. General Hospital, McKim's Mansion, Baltimore, MD
U.S.A. General Hospital, McKim's Mansion, Baltimore, MD
https://www.rawpixel.com/image/11413985/usa-general-hospital-mckims-mansion-baltimoreFree Image from public domain license
Cancer word, women's health protest remix, editable design
Cancer word, women's health protest remix, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11947990/cancer-word-womens-health-protest-remix-editable-designView license
Harewood Hospital, Washington D.C
Harewood Hospital, Washington D.C
https://www.rawpixel.com/image/11413926/harewood-hospital-washington-dcFree Image from public domain license
Cancer word, women's health protest remix, editable design
Cancer word, women's health protest remix, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11948152/cancer-word-womens-health-protest-remix-editable-designView license
Cliffburne Hospital: Washington, D.C
Cliffburne Hospital: Washington, D.C
https://www.rawpixel.com/image/11413878/cliffburne-hospital-washington-dcFree Image from public domain license
Memorial day poster template, editable text and design
Memorial day poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12702156/memorial-day-poster-template-editable-text-and-designView license
Finley U.S. Genl. Hospital, Washington, D.C
Finley U.S. Genl. Hospital, Washington, D.C
https://www.rawpixel.com/image/11413931/finley-us-genl-hospital-washington-dcFree Image from public domain license
Memorial day sale Instagram post template
Memorial day sale Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14517877/memorial-day-sale-instagram-post-templateView license
Mt. Pleasant Hospitals, Washington, D.C
Mt. Pleasant Hospitals, Washington, D.C
https://www.rawpixel.com/image/11413943/mt-pleasant-hospitals-washington-dcFree Image from public domain license
3D veterinarian animal doctor editable remix
3D veterinarian animal doctor editable remix
https://www.rawpixel.com/image/12458127/veterinarian-animal-doctor-editable-remixView license
Birds Eye View of Lincoln U.S. General Hospital: Washington, D.C
Birds Eye View of Lincoln U.S. General Hospital: Washington, D.C
https://www.rawpixel.com/image/11413928/birds-eye-view-lincoln-us-general-hospital-washington-dcFree Image from public domain license
Memorial day poster template, editable text and design
Memorial day poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12702901/memorial-day-poster-template-editable-text-and-designView license
De Camp General Hospital, David's Island, New York
De Camp General Hospital, David's Island, New York
https://www.rawpixel.com/image/11410551/camp-general-hospital-davids-island-new-yorkFree Image from public domain license
Memorial day Instagram post template, editable text
Memorial day Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12700376/memorial-day-instagram-post-template-editable-textView license
Jarvis U.S. Genl. Hospital, Baltimore, Md
Jarvis U.S. Genl. Hospital, Baltimore, Md
https://www.rawpixel.com/image/11425702/jarvis-us-genl-hospital-baltimoreFree Image from public domain license
3D veterinarian animal doctor editable remix
3D veterinarian animal doctor editable remix
https://www.rawpixel.com/image/12397088/veterinarian-animal-doctor-editable-remixView license
Mt. Pleasant Hospitals: Washington, D.C
Mt. Pleasant Hospitals: Washington, D.C
https://www.rawpixel.com/image/11413935/mt-pleasant-hospitals-washington-dcFree Image from public domain license
Memorial day Instagram story template, editable text
Memorial day Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12702160/memorial-day-instagram-story-template-editable-textView license
Douglas & Stanton Hospitals, Washington, D.C
Douglas & Stanton Hospitals, Washington, D.C
https://www.rawpixel.com/image/11413877/douglas-stanton-hospitals-washington-dcFree Image from public domain license
3D old couple in a park editable remix
3D old couple in a park editable remix
https://www.rawpixel.com/image/12458693/old-couple-park-editable-remixView license
Carver United States Gen'l Hospital
Carver United States Gen'l Hospital
https://www.rawpixel.com/image/11425624/carver-united-states-genl-hospitalFree Image from public domain license
3D woman camper, outdoor travel editable remix
3D woman camper, outdoor travel editable remix
https://www.rawpixel.com/image/12394225/woman-camper-outdoor-travel-editable-remixView license
A Field Hospital Station
A Field Hospital Station
https://www.rawpixel.com/image/11378409/field-hospital-stationFree Image from public domain license
Memorial day blog banner template, editable text
Memorial day blog banner template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11736597/memorial-day-blog-banner-template-editable-textView license
Rendezvous of distribution: birds eye view of Camp Convalescent near Alexandria, Va
Rendezvous of distribution: birds eye view of Camp Convalescent near Alexandria, Va
https://www.rawpixel.com/image/11426873/image-horse-animal-treesFree Image from public domain license
3D family going on vacation editable remix
3D family going on vacation editable remix
https://www.rawpixel.com/image/12397002/family-going-vacation-editable-remixView license
Cliffburne Hospital
Cliffburne Hospital
https://www.rawpixel.com/image/11413874/cliffburne-hospitalFree Image from public domain license
Memorial day sale Instagram post template
Memorial day sale Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14517878/memorial-day-sale-instagram-post-templateView license
Satterlee U.S.A. General Hospital, West Philadelphia
Satterlee U.S.A. General Hospital, West Philadelphia
https://www.rawpixel.com/image/11414231/satterlee-usa-general-hospital-west-philadelphiaFree Image from public domain license
3D backpackers couple, outdoors travel editable remix
3D backpackers couple, outdoors travel editable remix
https://www.rawpixel.com/image/12394781/backpackers-couple-outdoors-travel-editable-remixView license
U.S. Army General Hospital, Hamburg, Arkansas
U.S. Army General Hospital, Hamburg, Arkansas
https://www.rawpixel.com/image/11355391/us-army-general-hospital-hamburg-arkansasFree Image from public domain license
Honoring soldiers poster template
Honoring soldiers poster template
https://www.rawpixel.com/image/14571689/honoring-soldiers-poster-templateView license
U.S. Army. General Hospital, Readville, Mass
U.S. Army. General Hospital, Readville, Mass
https://www.rawpixel.com/image/11409333/us-army-general-hospital-readville-massFree Image from public domain license
Memorial day Instagram story template, editable text
Memorial day Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12702904/memorial-day-instagram-story-template-editable-textView license
Citizens Volunteer Hospital Philadelphia
Citizens Volunteer Hospital Philadelphia
https://www.rawpixel.com/image/11414038/citizens-volunteer-hospital-philadelphiaFree Image from public domain license