Camp Fry, Washington, D.C: 9th and 10th Regiment's Veteran-Reserve Corps
Old manor background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.
Harewood Hospital, Washington D.C
Farmer's lifestyle, agriculture editable collage art. Remixed by rawpixel.
U.S.A. General Hospital, McKim's Mansion, Baltimore, MD
Watercolor vintage city, editable remix design
Rendezvous of distribution: birds eye view of Camp Convalescent near Alexandria, Va
Watercolor vintage city, editable remix design
Mt. Pleasant Hospitals, Washington, D.C
Watercolor vintage city, editable remix design
Finley U.S. Genl. Hospital, Washington, D.C
Watercolor vintage city, editable remix design
Carver Barracks, Washington, D.C
Watercolor horse foal, editable remix design
Soldiers Rest, Washington, D.C
Watercolor horse foal, editable remix design
Mt. Pleasant Hospitals: Washington, D.C
Watercolor horse foal, editable desktop wallpaper design
U.S.A. General Hospital, McKim's Mansion, Baltimore, MD
Editable watercolor vintage city with horseback riding, desktop wallpaper design
Campbell U.S. Genl. Hospital, Washington, D.C
Editable watercolor vintage city with horseback riding, desktop wallpaper design
Campbell Hospital. Washington, D.C
Horse farm animal vintage art remixed by rawpixel.
Hospital for the Insane of the Army and Navy and the District of Columbia
Watercolor horse foal, editable remix design
Fort Columbus, N.Y. Harbor
Watercolor horse foal, editable remix design
Cliffburne Hospital: Washington, D.C
Aesthetic farm collage, editable agriculture collage. Remixed by rawpixel.
Exterior view- New York Homeopathic College & Hospital
Aesthetic farm collage, editable agriculture collage. Remixed by rawpixel.
U.S. American National Red Cross: Staff
Aesthetic farm collage, editable agriculture collage. Remixed by rawpixel.
U.S. Army. Camp Hospital No.91, La Baule, France: Detachment Headquarters
Vintage city mobile wallpaper, editable watercolor design
New Merchant Maiden Hospital, Edinburgh, Scotland: Front view
Vintage city mobile wallpaper, editable watercolor design
Spanish Block-House, guarding Camp of Spanish prisoners, whose tents are shown in the background
Aesthetic farm collage, editable agriculture collage. Remixed by rawpixel.
Post Hospital, Fort Brown, Texas
