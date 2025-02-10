rawpixel
Edit ImageCrop
Birds Eye View of Lincoln U.S. General Hospital: Washington, D.C
Save
Edit Image
hospitalbirdsbuildingvintageeyepublic domainillustrationgrounds
Retro 100 greatest songs remix poster
Retro 100 greatest songs remix poster
https://www.rawpixel.com/image/16333450/retro-100-greatest-songs-remix-posterView license
Campbell U.S. Genl. Hospital, Washington, D.C
Campbell U.S. Genl. Hospital, Washington, D.C
https://www.rawpixel.com/image/11413886/campbell-us-genl-hospital-washington-dcFree Image from public domain license
Editable vintage tattoo design element set
Editable vintage tattoo design element set
https://www.rawpixel.com/image/16270065/editable-vintage-tattoo-design-element-setView license
Finley U.S. Genl. Hospital, Washington, D.C
Finley U.S. Genl. Hospital, Washington, D.C
https://www.rawpixel.com/image/11413931/finley-us-genl-hospital-washington-dcFree Image from public domain license
Retro tattoo illustrations element set, editable design.
Retro tattoo illustrations element set, editable design.
https://www.rawpixel.com/image/16551495/retro-tattoo-illustrations-element-set-editable-designView license
Mt. Pleasant Hospitals, Washington, D.C
Mt. Pleasant Hospitals, Washington, D.C
https://www.rawpixel.com/image/11413943/mt-pleasant-hospitals-washington-dcFree Image from public domain license
Editable vintage tattoo design element set
Editable vintage tattoo design element set
https://www.rawpixel.com/image/16269659/editable-vintage-tattoo-design-element-setView license
Harewood Hospital, Washington D.C
Harewood Hospital, Washington D.C
https://www.rawpixel.com/image/11413926/harewood-hospital-washington-dcFree Image from public domain license
Ground coffee label template
Ground coffee label template
https://www.rawpixel.com/image/14747984/ground-coffee-label-templateView license
Mt. Pleasant Hospitals: Washington, D.C
Mt. Pleasant Hospitals: Washington, D.C
https://www.rawpixel.com/image/11413935/mt-pleasant-hospitals-washington-dcFree Image from public domain license
Animal hospital Instagram post template, editable text
Animal hospital Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12459029/animal-hospital-instagram-post-template-editable-textView license
U.S.A. General Hospital, McKim's Mansion, Baltimore, MD
U.S.A. General Hospital, McKim's Mansion, Baltimore, MD
https://www.rawpixel.com/image/11413994/usa-general-hospital-mckims-mansion-baltimoreFree Image from public domain license
Dream journal Facebook post template
Dream journal Facebook post template
https://www.rawpixel.com/image/12850347/dream-journal-facebook-post-templateView license
Campbell Hospital. Washington, D.C
Campbell Hospital. Washington, D.C
https://www.rawpixel.com/image/11413883/campbell-hospital-washington-dcFree Image from public domain license
Animal hospital Instagram post template
Animal hospital Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14561085/animal-hospital-instagram-post-templateView license
Douglas & Stanton Hospitals, Washington, D.C
Douglas & Stanton Hospitals, Washington, D.C
https://www.rawpixel.com/image/11413877/douglas-stanton-hospitals-washington-dcFree Image from public domain license
Fourth of July Instagram post template, editable text and design
Fourth of July Instagram post template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/18358502/fourth-july-instagram-post-template-editable-text-and-designView license
Jarvis U.S. Genl. Hospital, Baltimore, Md
Jarvis U.S. Genl. Hospital, Baltimore, Md
https://www.rawpixel.com/image/11425702/jarvis-us-genl-hospital-baltimoreFree Image from public domain license
Eye screening poster template
Eye screening poster template
https://www.rawpixel.com/image/14819489/eye-screening-poster-templateView license
U.S. Army, Armory Square Hospital, Washington, D.C, general view with Capitol in distance
U.S. Army, Armory Square Hospital, Washington, D.C, general view with Capitol in distance
https://www.rawpixel.com/image/11453333/image-hospital-person-artFree Image from public domain license
Editable old school tattoo design element set
Editable old school tattoo design element set
https://www.rawpixel.com/image/15180889/editable-old-school-tattoo-design-element-setView license
Cliffburne Hospital: Washington, D.C
Cliffburne Hospital: Washington, D.C
https://www.rawpixel.com/image/11413878/cliffburne-hospital-washington-dcFree Image from public domain license
Mabon celebration event Instagram post template, editable text
Mabon celebration event Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11893789/mabon-celebration-event-instagram-post-template-editable-textView license
U.S. Army. General Hospital, Readville, Mass
U.S. Army. General Hospital, Readville, Mass
https://www.rawpixel.com/image/11409333/us-army-general-hospital-readville-massFree Image from public domain license
Health checkup Instagram story template
Health checkup Instagram story template
https://www.rawpixel.com/image/12987101/health-checkup-instagram-story-templateView license
U.S.A. General Hospital, McKim's Mansion, Baltimore, MD
U.S.A. General Hospital, McKim's Mansion, Baltimore, MD
https://www.rawpixel.com/image/11413985/usa-general-hospital-mckims-mansion-baltimoreFree Image from public domain license
Medical center poster template, editable text and design
Medical center poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12693546/medical-center-poster-template-editable-text-and-designView license
Rendezvous of distribution: birds eye view of Camp Convalescent near Alexandria, Va
Rendezvous of distribution: birds eye view of Camp Convalescent near Alexandria, Va
https://www.rawpixel.com/image/11426873/image-horse-animal-treesFree Image from public domain license
Chiropractic center Instagram post template, editable text
Chiropractic center Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12474022/chiropractic-center-instagram-post-template-editable-textView license
De Camp General Hospital, David's Island, New York
De Camp General Hospital, David's Island, New York
https://www.rawpixel.com/image/11410551/camp-general-hospital-davids-island-new-yorkFree Image from public domain license
General hospital Instagram post template, editable text
General hospital Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12472797/general-hospital-instagram-post-template-editable-textView license
Cliffburne Hospital
Cliffburne Hospital
https://www.rawpixel.com/image/11413874/cliffburne-hospitalFree Image from public domain license
Victorian women strolling background, editable vintage illustration, remixed by rawpixel
Victorian women strolling background, editable vintage illustration, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/8685033/png-aesthetic-animal-graphic-animalsView license
Satterlee U.S.A. General Hospital, West Philadelphia
Satterlee U.S.A. General Hospital, West Philadelphia
https://www.rawpixel.com/image/11414231/satterlee-usa-general-hospital-west-philadelphiaFree Image from public domain license
Medical center Instagram story template, editable text
Medical center Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12693553/medical-center-instagram-story-template-editable-textView license
U.S. Army. Ward General Hospital, Newark, N.J: Rear View
U.S. Army. Ward General Hospital, Newark, N.J: Rear View
https://www.rawpixel.com/image/11409431/us-army-ward-general-hospital-newark-nj-rear-viewFree Image from public domain license
Eye screening Instagram post template, editable text
Eye screening Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11960401/eye-screening-instagram-post-template-editable-textView license
U.S. Army. Hicks General Hospital, Baltimore
U.S. Army. Hicks General Hospital, Baltimore
https://www.rawpixel.com/image/11409245/us-army-hicks-general-hospital-baltimoreFree Image from public domain license
Medical center Instagram post template, editable text
Medical center Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12472785/medical-center-instagram-post-template-editable-textView license
Carver United States Gen'l Hospital
Carver United States Gen'l Hospital
https://www.rawpixel.com/image/11425624/carver-united-states-genl-hospitalFree Image from public domain license