Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagehospitalbirdsbuildingvintageeyepublic domainillustrationgroundsBirds Eye View of Lincoln U.S. General Hospital: Washington, D.COriginal public domain image from National Library of MedicineMoreFree for Personal and Business usePublic DomainU.S. Gov WorksInfoJPEGLow Resolution 1200 x 939 pxHigh Resolution (HD) 2727 x 2135 px | 300 dpiView licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarRetro 100 greatest songs remix posterhttps://www.rawpixel.com/image/16333450/retro-100-greatest-songs-remix-posterView licenseCampbell U.S. Genl. Hospital, Washington, D.Chttps://www.rawpixel.com/image/11413886/campbell-us-genl-hospital-washington-dcFree Image from public domain licenseEditable vintage tattoo design element sethttps://www.rawpixel.com/image/16270065/editable-vintage-tattoo-design-element-setView licenseFinley U.S. Genl. Hospital, Washington, D.Chttps://www.rawpixel.com/image/11413931/finley-us-genl-hospital-washington-dcFree Image from public domain licenseRetro tattoo illustrations element set, editable design.https://www.rawpixel.com/image/16551495/retro-tattoo-illustrations-element-set-editable-designView licenseMt. Pleasant Hospitals, Washington, D.Chttps://www.rawpixel.com/image/11413943/mt-pleasant-hospitals-washington-dcFree Image from public domain licenseEditable vintage tattoo design element sethttps://www.rawpixel.com/image/16269659/editable-vintage-tattoo-design-element-setView licenseHarewood Hospital, Washington D.Chttps://www.rawpixel.com/image/11413926/harewood-hospital-washington-dcFree Image from public domain licenseGround coffee label templatehttps://www.rawpixel.com/image/14747984/ground-coffee-label-templateView licenseMt. Pleasant Hospitals: Washington, D.Chttps://www.rawpixel.com/image/11413935/mt-pleasant-hospitals-washington-dcFree Image from public domain licenseAnimal hospital Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12459029/animal-hospital-instagram-post-template-editable-textView licenseU.S.A. General Hospital, McKim's Mansion, Baltimore, MDhttps://www.rawpixel.com/image/11413994/usa-general-hospital-mckims-mansion-baltimoreFree Image from public domain licenseDream journal Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12850347/dream-journal-facebook-post-templateView licenseCampbell Hospital. Washington, D.Chttps://www.rawpixel.com/image/11413883/campbell-hospital-washington-dcFree Image from public domain licenseAnimal hospital Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14561085/animal-hospital-instagram-post-templateView licenseDouglas & Stanton Hospitals, Washington, D.Chttps://www.rawpixel.com/image/11413877/douglas-stanton-hospitals-washington-dcFree Image from public domain licenseFourth of July Instagram post template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/18358502/fourth-july-instagram-post-template-editable-text-and-designView licenseJarvis U.S. Genl. Hospital, Baltimore, Mdhttps://www.rawpixel.com/image/11425702/jarvis-us-genl-hospital-baltimoreFree Image from public domain licenseEye screening poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14819489/eye-screening-poster-templateView licenseU.S. Army, Armory Square Hospital, Washington, D.C, general view with Capitol in distancehttps://www.rawpixel.com/image/11453333/image-hospital-person-artFree Image from public domain licenseEditable old school tattoo design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15180889/editable-old-school-tattoo-design-element-setView licenseCliffburne Hospital: Washington, D.Chttps://www.rawpixel.com/image/11413878/cliffburne-hospital-washington-dcFree Image from public domain licenseMabon celebration event Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11893789/mabon-celebration-event-instagram-post-template-editable-textView licenseU.S. Army. General Hospital, Readville, Masshttps://www.rawpixel.com/image/11409333/us-army-general-hospital-readville-massFree Image from public domain licenseHealth checkup Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/12987101/health-checkup-instagram-story-templateView licenseU.S.A. General Hospital, McKim's Mansion, Baltimore, MDhttps://www.rawpixel.com/image/11413985/usa-general-hospital-mckims-mansion-baltimoreFree Image from public domain licenseMedical center poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12693546/medical-center-poster-template-editable-text-and-designView licenseRendezvous of distribution: birds eye view of Camp Convalescent near Alexandria, Vahttps://www.rawpixel.com/image/11426873/image-horse-animal-treesFree Image from public domain licenseChiropractic center Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12474022/chiropractic-center-instagram-post-template-editable-textView licenseDe Camp General Hospital, David's Island, New Yorkhttps://www.rawpixel.com/image/11410551/camp-general-hospital-davids-island-new-yorkFree Image from public domain licenseGeneral hospital Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12472797/general-hospital-instagram-post-template-editable-textView licenseCliffburne Hospitalhttps://www.rawpixel.com/image/11413874/cliffburne-hospitalFree Image from public domain licenseVictorian women strolling background, editable vintage illustration, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8685033/png-aesthetic-animal-graphic-animalsView licenseSatterlee U.S.A. General Hospital, West Philadelphiahttps://www.rawpixel.com/image/11414231/satterlee-usa-general-hospital-west-philadelphiaFree Image from public domain licenseMedical center Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12693553/medical-center-instagram-story-template-editable-textView licenseU.S. Army. Ward General Hospital, Newark, N.J: Rear Viewhttps://www.rawpixel.com/image/11409431/us-army-ward-general-hospital-newark-nj-rear-viewFree Image from public domain licenseEye screening Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11960401/eye-screening-instagram-post-template-editable-textView licenseU.S. Army. Hicks General Hospital, Baltimorehttps://www.rawpixel.com/image/11409245/us-army-hicks-general-hospital-baltimoreFree Image from public domain licenseMedical center Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12472785/medical-center-instagram-post-template-editable-textView licenseCarver United States Gen'l Hospitalhttps://www.rawpixel.com/image/11425624/carver-united-states-genl-hospitalFree Image from public domain license