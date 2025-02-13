rawpixel
Edit ImageCrop
Mt. Pleasant Hospitals, Washington, D.C
Save
Edit Image
hospitalpersonbuildingsvintagepublic domainillustrationvintage illustrationarchitecture
Technology human touch background, modern remake of The Creation of Adam
Technology human touch background, modern remake of The Creation of Adam
https://www.rawpixel.com/image/14901101/technology-human-touch-background-modern-remake-the-creation-adamView license
Mt. Pleasant Hospitals: Washington, D.C
Mt. Pleasant Hospitals: Washington, D.C
https://www.rawpixel.com/image/11413935/mt-pleasant-hospitals-washington-dcFree Image from public domain license
Happy business team giving high five
Happy business team giving high five
https://www.rawpixel.com/image/14906382/happy-business-team-giving-high-fiveView license
Finley U.S. Genl. Hospital, Washington, D.C
Finley U.S. Genl. Hospital, Washington, D.C
https://www.rawpixel.com/image/11413931/finley-us-genl-hospital-washington-dcFree Image from public domain license
Working women, lifestyle aesthetic editable remix
Working women, lifestyle aesthetic editable remix
https://www.rawpixel.com/image/12696315/working-women-lifestyle-aesthetic-editable-remixView license
Harewood Hospital, Washington D.C
Harewood Hospital, Washington D.C
https://www.rawpixel.com/image/11413926/harewood-hospital-washington-dcFree Image from public domain license
Victorian women driving, editable vintage building collage. Remixed by rawpixel.
Victorian women driving, editable vintage building collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9349195/png-aesthetic-blue-cashView license
Birds Eye View of Lincoln U.S. General Hospital: Washington, D.C
Birds Eye View of Lincoln U.S. General Hospital: Washington, D.C
https://www.rawpixel.com/image/11413928/birds-eye-view-lincoln-us-general-hospital-washington-dcFree Image from public domain license
House searching, editable woman holding magnifying glass. Remixed by rawpixel.
House searching, editable woman holding magnifying glass. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9419604/house-searching-editable-woman-holding-magnifying-glass-remixed-rawpixelView license
Campbell U.S. Genl. Hospital, Washington, D.C
Campbell U.S. Genl. Hospital, Washington, D.C
https://www.rawpixel.com/image/11413886/campbell-us-genl-hospital-washington-dcFree Image from public domain license
Doctor sitting with a patient, watercolor illustration, editable remix
Doctor sitting with a patient, watercolor illustration, editable remix
https://www.rawpixel.com/image/12528279/doctor-sitting-with-patient-watercolor-illustration-editable-remixView license
U.S.A. General Hospital, McKim's Mansion, Baltimore, MD
U.S.A. General Hospital, McKim's Mansion, Baltimore, MD
https://www.rawpixel.com/image/11413994/usa-general-hospital-mckims-mansion-baltimoreFree Image from public domain license
Education word editable collage art. Remixed by rawpixel.
Education word editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9460114/education-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView license
Campbell Hospital. Washington, D.C
Campbell Hospital. Washington, D.C
https://www.rawpixel.com/image/11413883/campbell-hospital-washington-dcFree Image from public domain license
Editable blurred hospital room backdrop
Editable blurred hospital room backdrop
https://www.rawpixel.com/image/12165459/editable-blurred-hospital-room-backdropView license
Douglas & Stanton Hospitals, Washington, D.C
Douglas & Stanton Hospitals, Washington, D.C
https://www.rawpixel.com/image/11413877/douglas-stanton-hospitals-washington-dcFree Image from public domain license
Editable brick wall mockup billboard sign design
Editable brick wall mockup billboard sign design
https://www.rawpixel.com/image/12203764/editable-brick-wall-mockup-billboard-sign-designView license
Carver United States Gen'l Hospital
Carver United States Gen'l Hospital
https://www.rawpixel.com/image/11425624/carver-united-states-genl-hospitalFree Image from public domain license
Hospital doctor, animal watercolor editable remix
Hospital doctor, animal watercolor editable remix
https://www.rawpixel.com/image/12730487/hospital-doctor-animal-watercolor-editable-remixView license
Jarvis U.S. Genl. Hospital, Baltimore, Md
Jarvis U.S. Genl. Hospital, Baltimore, Md
https://www.rawpixel.com/image/11425702/jarvis-us-genl-hospital-baltimoreFree Image from public domain license
Editable blurred hospital room backdrop
Editable blurred hospital room backdrop
https://www.rawpixel.com/image/12165482/editable-blurred-hospital-room-backdropView license
U.S.A. General Hospital, McKim's Mansion, Baltimore, MD
U.S.A. General Hospital, McKim's Mansion, Baltimore, MD
https://www.rawpixel.com/image/11413985/usa-general-hospital-mckims-mansion-baltimoreFree Image from public domain license
Brochure, flyer mockup, editable design
Brochure, flyer mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11962849/brochure-flyer-mockup-editable-designView license
U.S. Army. General Hospital, Readville, Mass
U.S. Army. General Hospital, Readville, Mass
https://www.rawpixel.com/image/11409333/us-army-general-hospital-readville-massFree Image from public domain license
Health checkup Instagram story template
Health checkup Instagram story template
https://www.rawpixel.com/image/12987101/health-checkup-instagram-story-templateView license
Harewood Hospital, D.C
Harewood Hospital, D.C
https://www.rawpixel.com/image/11413925/harewood-hospital-dcFree Image from public domain license
Editable blurred facade office building backdrop
Editable blurred facade office building backdrop
https://www.rawpixel.com/image/12166036/editable-blurred-facade-office-building-backdropView license
De Camp General Hospital, David's Island, New York
De Camp General Hospital, David's Island, New York
https://www.rawpixel.com/image/11410551/camp-general-hospital-davids-island-new-yorkFree Image from public domain license
Doctor's appointment Instagram post template, editable text
Doctor's appointment Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11987593/doctors-appointment-instagram-post-template-editable-textView license
East Street, De Camp General Hospital, David's Island, New York Harbor
East Street, De Camp General Hospital, David's Island, New York Harbor
https://www.rawpixel.com/image/11410536/east-street-camp-general-hospital-davids-island-new-york-harborFree Image from public domain license
Health check-up poster template, editable text and design
Health check-up poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12695864/health-check-up-poster-template-editable-text-and-designView license
Satterlee U.S.A. General Hospital, West Philadelphia
Satterlee U.S.A. General Hospital, West Philadelphia
https://www.rawpixel.com/image/11414231/satterlee-usa-general-hospital-west-philadelphiaFree Image from public domain license
Medical Worker Day blog banner template
Medical Worker Day blog banner template
https://www.rawpixel.com/image/14640444/medical-worker-day-blog-banner-templateView license
Cliffburne Hospital
Cliffburne Hospital
https://www.rawpixel.com/image/11413874/cliffburne-hospitalFree Image from public domain license
Health check-up Instagram post template, editable text
Health check-up Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11939342/health-check-up-instagram-post-template-editable-textView license
Rendezvous of distribution: birds eye view of Camp Convalescent near Alexandria, Va
Rendezvous of distribution: birds eye view of Camp Convalescent near Alexandria, Va
https://www.rawpixel.com/image/11426873/image-horse-animal-treesFree Image from public domain license
Health check-up Instagram post template, editable text
Health check-up Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11941859/health-check-up-instagram-post-template-editable-textView license
U.S. Army. Hospital, Beaufort S.C: Hospital No. 8
U.S. Army. Hospital, Beaufort S.C: Hospital No. 8
https://www.rawpixel.com/image/11413711/us-army-hospital-beaufort-sc-hospital-noFree Image from public domain license
Accident insurance Instagram post template, editable text
Accident insurance Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12509002/accident-insurance-instagram-post-template-editable-textView license
Cliffburne Hospital: Washington, D.C
Cliffburne Hospital: Washington, D.C
https://www.rawpixel.com/image/11413878/cliffburne-hospital-washington-dcFree Image from public domain license