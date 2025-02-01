Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagehospitalamerican flagpersonhousebuildingsnaturefactorypublic domainU.S.A. General Hospital, McKim's Mansion, Baltimore, MDOriginal public domain image from National Library of MedicineMoreFree for Personal and Business usePublic DomainU.S. Gov WorksInfoJPEGLow Resolution 1200 x 843 pxHigh Resolution (HD) 3015 x 2119 px | 300 dpiView licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarFrench climate protest, environment collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11896645/french-climate-protest-environment-collage-editable-designView licenseU.S.A. General Hospital, McKim's Mansion, Baltimore, MDhttps://www.rawpixel.com/image/11413994/usa-general-hospital-mckims-mansion-baltimoreFree Image from public domain licenseStop air pollution, French, environment collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11910103/stop-air-pollution-french-environment-collage-editable-designView licenseU.S. Sanitary Commission: Exterior view- Distributing Store House, Gettysburg, Pahttps://www.rawpixel.com/image/11378466/photo-image-person-art-houseFree Image from public domain licenseStop air pollution, French, environment collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11896357/stop-air-pollution-french-environment-collage-editable-designView licenseHarewood Hospital, Washington D.Chttps://www.rawpixel.com/image/11413926/harewood-hospital-washington-dcFree Image from public domain licenseSolar energy Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11907535/solar-energy-instagram-post-template-editable-textView licenseDe Camp General Hospital, David's Island, New Yorkhttps://www.rawpixel.com/image/11410551/camp-general-hospital-davids-island-new-yorkFree Image from public domain licenseFrench climate protest, environment collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11896652/french-climate-protest-environment-collage-editable-designView licenseJarvis U.S. Genl. Hospital, Baltimore, Mdhttps://www.rawpixel.com/image/11425702/jarvis-us-genl-hospital-baltimoreFree Image from public domain licenseStop air pollution, American, environment collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11903746/stop-air-pollution-american-environment-collage-editable-designView licenseLondon. Hospital for Consumption and Diseases of the Chest (Brompton): General view with street scene (Fulham Road)https://www.rawpixel.com/image/11330260/image-horse-animal-hospitalFree Image from public domain licenseSports fans community Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11763460/sports-fans-community-instagram-post-template-editable-textView licenseU.S. Army. Hicks General Hospital, Baltimorehttps://www.rawpixel.com/image/11409245/us-army-hicks-general-hospital-baltimoreFree Image from public domain licenseFrench climate protest, environment collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11909970/french-climate-protest-environment-collage-editable-designView licenseU.S. Army Hospital No. 1, Nashville, TN: General viewhttps://www.rawpixel.com/image/11469479/us-army-hospital-no-nashville-tn-general-viewFree Image from public domain licenseAmerican corporate, business photo collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11867812/american-corporate-business-photo-collage-editable-designView licenseCampbell Hospital. Washington, D.Chttps://www.rawpixel.com/image/11413883/campbell-hospital-washington-dcFree Image from public domain licensePNG element stop air pollution, French, environment collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11896619/png-element-stop-air-pollution-french-environment-collage-editable-designView licenseBirds Eye View of Lincoln U.S. General Hospital: Washington, D.Chttps://www.rawpixel.com/image/11413928/birds-eye-view-lincoln-us-general-hospital-washington-dcFree Image from public domain licenseStop air pollution Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11907519/stop-air-pollution-instagram-post-template-editable-textView licenseEast Street, De Camp General Hospital, David's Island, New York Harborhttps://www.rawpixel.com/image/11410536/east-street-camp-general-hospital-davids-island-new-york-harborFree Image from public domain licenseAmerican corporate, business photo collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11910881/american-corporate-business-photo-collage-editable-designView licenseChapel, De Camp General Hospital, David's Island, New York Harborhttps://www.rawpixel.com/image/11410490/chapel-camp-general-hospital-davids-island-new-york-harborFree Image from public domain licensePNG element American corporate, business photo collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11902249/png-element-american-corporate-business-photo-collage-editable-designView licenseLondon. The London Homeopathic Hospital, Great Ormond Street, Bloomsbury: General view with street scenehttps://www.rawpixel.com/image/11330249/image-horse-animal-hospitalFree Image from public domain licenseFrench climate protest, environment collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11909971/french-climate-protest-environment-collage-editable-designView licenseJoseph Warrenhttps://www.rawpixel.com/image/11500932/joseph-warrenFree Image from public domain licenseAmerican corporate, business line art collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11911796/american-corporate-business-line-art-collage-editable-designView licenseRendezvous of distribution: birds eye view of Camp Convalescent near Alexandria, Vahttps://www.rawpixel.com/image/11426873/image-horse-animal-treesFree Image from public domain licensePNG element French climate protest, environment collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11896583/png-element-french-climate-protest-environment-collage-editable-designView licenseCampbell U.S. Genl. Hospital, Washington, D.Chttps://www.rawpixel.com/image/11413886/campbell-us-genl-hospital-washington-dcFree Image from public domain licensePNG element French climate protest, environment collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11896558/png-element-french-climate-protest-environment-collage-editable-designView licenseMcLean Asylum for the Insane, Somerville, Ma: General viewhttps://www.rawpixel.com/image/11328183/mclean-asylum-for-the-insane-somerville-ma-general-viewFree Image from public domain licenseCancer word, women's health protest remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11948127/cancer-word-womens-health-protest-remix-editable-designView licenseMathews' house by George N Barnardhttps://www.rawpixel.com/image/11369124/mathews-house-george-barnardFree Image from public domain licenseAmerican corporate, business line art collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11895063/american-corporate-business-line-art-collage-editable-designView licenseFront View of Pavilion, De Camp General Hospital, David's Island, New York Harborhttps://www.rawpixel.com/image/11410550/photo-image-grass-hospital-plantFree Image from public domain licensePNG element stop air pollution, American, environment collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11903745/png-element-stop-air-pollution-american-environment-collage-editable-designView licenseLondon. Lock Hospital, Hyde Park Corner: General view with street scenehttps://www.rawpixel.com/image/11330252/london-lock-hospital-hyde-park-corner-general-view-with-street-sceneFree Image from public domain license