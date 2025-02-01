Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagehospitaltreesamerican flagskypersonbuildingsvintagenatureU.S.A. General Hospital, McKim's Mansion, Baltimore, MDOriginal public domain image from National Library of MedicineMoreFree for Personal and Business usePublic DomainU.S. Gov WorksInfoJPEGLow Resolution 1200 x 759 pxHigh Resolution (HD) 3238 x 2048 px | 300 dpiView licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarPNG element American corporate, business photo collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11902249/png-element-american-corporate-business-photo-collage-editable-designView licenseU.S.A. General Hospital, McKim's Mansion, Baltimore, MDhttps://www.rawpixel.com/image/11413985/usa-general-hospital-mckims-mansion-baltimoreFree Image from public domain licenseAmerican corporate, business line art collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11911796/american-corporate-business-line-art-collage-editable-designView licenseJarvis U.S. Genl. Hospital, Baltimore, Mdhttps://www.rawpixel.com/image/11425702/jarvis-us-genl-hospital-baltimoreFree Image from public domain licenseStudy in USA, education photo collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11901319/study-usa-education-photo-collage-editable-designView licenseCampbell Hospital. Washington, D.Chttps://www.rawpixel.com/image/11413883/campbell-hospital-washington-dcFree Image from public domain license3D nurse & patient at a park editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12453733/nurse-patient-park-editable-remixView licenseBirds Eye View of Lincoln U.S. General Hospital: Washington, D.Chttps://www.rawpixel.com/image/11413928/birds-eye-view-lincoln-us-general-hospital-washington-dcFree Image from public domain licenseGlobal economy Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11908718/global-economy-instagram-post-template-editable-textView licenseHarewood Hospital, Washington D.Chttps://www.rawpixel.com/image/11413926/harewood-hospital-washington-dcFree Image from public domain license3D woman veterinarian doctor with dog editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12454507/woman-veterinarian-doctor-with-dog-editable-remixView licenseCampbell U.S. Genl. Hospital, Washington, D.Chttps://www.rawpixel.com/image/11413886/campbell-us-genl-hospital-washington-dcFree Image from public domain licenseAmerican corporate, business photo collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11867812/american-corporate-business-photo-collage-editable-designView licenseU.S. Army. Hicks General Hospital, Baltimorehttps://www.rawpixel.com/image/11409245/us-army-hicks-general-hospital-baltimoreFree Image from public domain licenseEditable blurred facade office building backdrophttps://www.rawpixel.com/image/12166036/editable-blurred-facade-office-building-backdropView licenseU.S. Army Hospital No. 1, Nashville, TN: General viewhttps://www.rawpixel.com/image/11469479/us-army-hospital-no-nashville-tn-general-viewFree Image from public domain licenseEconomy Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11908716/economy-instagram-post-template-editable-textView licenseDouglas & Stanton Hospitals, Washington, D.Chttps://www.rawpixel.com/image/11413877/douglas-stanton-hospitals-washington-dcFree Image from public domain licenseGlobal business Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11909154/global-business-instagram-post-template-editable-textView licenseFinley U.S. Genl. Hospital, Washington, D.Chttps://www.rawpixel.com/image/11413931/finley-us-genl-hospital-washington-dcFree Image from public domain licenseBusiness news Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11909166/business-news-instagram-post-template-editable-textView licenseDe Camp General Hospital, David's Island, New Yorkhttps://www.rawpixel.com/image/11410551/camp-general-hospital-davids-island-new-yorkFree Image from public domain licenseAmerican corporate, business photo collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11910881/american-corporate-business-photo-collage-editable-designView licenseMt. Pleasant Hospitals, Washington, D.Chttps://www.rawpixel.com/image/11413943/mt-pleasant-hospitals-washington-dcFree Image from public domain license3D family going on vacation editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12397002/family-going-vacation-editable-remixView licenseU.S. Army. Knight General Hospital, New Haven, Conn: General viewhttps://www.rawpixel.com/image/11453342/us-army-knight-general-hospital-new-haven-conn-general-viewFree Image from public domain licenseCancer word, women's health protest remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11948127/cancer-word-womens-health-protest-remix-editable-designView licenseU.S. Army. General Hospital, Readville, Masshttps://www.rawpixel.com/image/11409333/us-army-general-hospital-readville-massFree Image from public domain licenseAmerican corporate, business line art collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11895063/american-corporate-business-line-art-collage-editable-designView licenseRendezvous of distribution: birds eye view of Camp Convalescent near Alexandria, Vahttps://www.rawpixel.com/image/11426873/image-horse-animal-treesFree Image from public domain licenseVote election campaign blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/12786860/vote-election-campaign-blog-banner-templateView licenseThe Hospital for the Wounded at Washingtonhttps://www.rawpixel.com/image/11339604/the-hospital-for-the-wounded-washingtonFree Image from public domain licensePNG element American corporate, business line art collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11895107/png-element-american-corporate-business-line-art-collage-editable-designView licenseU. S. A. General Hospital, Central Park, New Yorkhttps://www.rawpixel.com/image/11410578/general-hospital-central-park-new-yorkFree Image from public domain licensePNG element study in USA, education photo collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11901342/png-element-study-usa-education-photo-collage-editable-designView licenseCarver United States Gen'l Hospitalhttps://www.rawpixel.com/image/11425624/carver-united-states-genl-hospitalFree Image from public domain licenseCancer word, women's health protest remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11948076/cancer-word-womens-health-protest-remix-editable-designView licenseJefferson Barracks, MO: U.S. General Hospitalhttps://www.rawpixel.com/image/11425637/jefferson-barracks-mo-us-general-hospitalFree Image from public domain licenseCancer word, women's health protest remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11947990/cancer-word-womens-health-protest-remix-editable-designView licenseSatterlee U.S.A. General Hospital, West Philadelphiahttps://www.rawpixel.com/image/11414231/satterlee-usa-general-hospital-west-philadelphiaFree Image from public domain license