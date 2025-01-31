rawpixel
Edit ImageCrop
Chelsea Hospital
Save
Edit Image
hospitalpeopleartbuildingvintagefurniturepublic domainillustration
3D nurse & patient at a park editable remix
3D nurse & patient at a park editable remix
https://www.rawpixel.com/image/12453733/nurse-patient-park-editable-remixView license
Chelsea Hospital by Thomas Rowlandson
Chelsea Hospital by Thomas Rowlandson
https://www.rawpixel.com/image/11404860/chelsea-hospital-thomas-rowlandsonFree Image from public domain license
3D nurse & patient at a hospital editable remix
3D nurse & patient at a hospital editable remix
https://www.rawpixel.com/image/12395045/nurse-patient-hospital-editable-remixView license
U. S. Army Base Hospital Number 20, Chatel Guyon, France: International Hotel, Nurses quarters dining hall
U. S. Army Base Hospital Number 20, Chatel Guyon, France: International Hotel, Nurses quarters dining hall
https://www.rawpixel.com/image/11438577/photo-image-hospital-plant-woodenFree Image from public domain license
Editable blurred hospital room backdrop
Editable blurred hospital room backdrop
https://www.rawpixel.com/image/12165459/editable-blurred-hospital-room-backdropView license
U. S. Army Base Hospital Number 57, Paris, France: Nurses' dining hall
U. S. Army Base Hospital Number 57, Paris, France: Nurses' dining hall
https://www.rawpixel.com/image/11456318/army-base-hospital-number-57-paris-france-nurses-dining-hallFree Image from public domain license
Editable blurred hospital room backdrop
Editable blurred hospital room backdrop
https://www.rawpixel.com/image/12165482/editable-blurred-hospital-room-backdropView license
U. S. Army Base Hospital Number 45, Toul, France: Officers' mess hall
U. S. Army Base Hospital Number 45, Toul, France: Officers' mess hall
https://www.rawpixel.com/image/11456086/army-base-hospital-number-45-toul-france-officers-mess-hallFree Image from public domain license
Editable blurred facade office building backdrop
Editable blurred facade office building backdrop
https://www.rawpixel.com/image/12166036/editable-blurred-facade-office-building-backdropView license
U. S. Army Hospital Number 99, Hyeres, France: Officers' mess at Hotel San Salvadour
U. S. Army Hospital Number 99, Hyeres, France: Officers' mess at Hotel San Salvadour
https://www.rawpixel.com/image/11458915/photo-image-hospital-person-buildingFree Image from public domain license
Editable blurred facade office building backdrop
Editable blurred facade office building backdrop
https://www.rawpixel.com/image/12165990/editable-blurred-facade-office-building-backdropView license
The College of Physicians
The College of Physicians
https://www.rawpixel.com/image/11435826/the-college-physiciansFree Image from public domain license
Editable blurred facade office building backdrop
Editable blurred facade office building backdrop
https://www.rawpixel.com/image/12165940/editable-blurred-facade-office-building-backdropView license
U.S. Army. Walter Reed General Hospital, Washington, D.C: Interior view- Patients Dining Room
U.S. Army. Walter Reed General Hospital, Washington, D.C: Interior view- Patients Dining Room
https://www.rawpixel.com/image/11453641/photo-image-space-hospital-woodenFree Image from public domain license
Editable blurred facade office building backdrop
Editable blurred facade office building backdrop
https://www.rawpixel.com/image/12166018/editable-blurred-facade-office-building-backdropView license
U. S. Army Base Hospital Number 20, Chatel Guyon, France: Pre-war use of the main surgical building mess hall
U. S. Army Base Hospital Number 20, Chatel Guyon, France: Pre-war use of the main surgical building mess hall
https://www.rawpixel.com/image/11437885/photo-image-hospital-building-blackFree Image from public domain license
Editable blurred facade office building backdrop
Editable blurred facade office building backdrop
https://www.rawpixel.com/image/12165960/editable-blurred-facade-office-building-backdropView license
U. S. Army Camp Hospital No. 24, Langres, France: Officers' and nurses' dining room
U. S. Army Camp Hospital No. 24, Langres, France: Officers' and nurses' dining room
https://www.rawpixel.com/image/11444593/photo-image-hospital-person-buildingFree Image from public domain license
Health checkup Instagram story template
Health checkup Instagram story template
https://www.rawpixel.com/image/12987101/health-checkup-instagram-story-templateView license
U.S. Army Station Hospital, Camp Joseph T. Robinson, Little Rock, Arkansas: General view of Officers' and Nurses' mess
U.S. Army Station Hospital, Camp Joseph T. Robinson, Little Rock, Arkansas: General view of Officers' and Nurses' mess
https://www.rawpixel.com/image/11466305/photo-image-hospital-face-personFree Image from public domain license
Doctor's appointment Instagram post template, editable text
Doctor's appointment Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11987593/doctors-appointment-instagram-post-template-editable-textView license
3rd Annual Meeting Of The Honorary Consultants To The Army Medical Library
3rd Annual Meeting Of The Honorary Consultants To The Army Medical Library
https://www.rawpixel.com/image/11321675/3rd-annual-meeting-the-honorary-consultants-the-army-medical-libraryFree Image from public domain license
Doctor's appointment poster template, editable text and design
Doctor's appointment poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12480029/doctors-appointment-poster-template-editable-text-and-designView license
U.S. Army Station Hospital, Fort Sam Houston, TX: Nurses' dining room
U.S. Army Station Hospital, Fort Sam Houston, TX: Nurses' dining room
https://www.rawpixel.com/image/11469662/us-army-station-hospital-fort-sam-houston-tx-nurses-dining-roomFree Image from public domain license
Branding Instagram post template, editable text
Branding Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12596776/branding-instagram-post-template-editable-textView license
Interior view- Part of Dining Room
Interior view- Part of Dining Room
https://www.rawpixel.com/image/11368510/interior-view-part-dining-roomFree Image from public domain license
Healthcare center Instagram post template, editable text
Healthcare center Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12459378/healthcare-center-instagram-post-template-editable-textView license
U.S. American National Red Cross Hospital No.3, Paris, France: Interior view- Patients Mess Hall
U.S. American National Red Cross Hospital No.3, Paris, France: Interior view- Patients Mess Hall
https://www.rawpixel.com/image/11331861/photo-image-hospital-person-crossFree Image from public domain license
General hospital poster template, editable text and design
General hospital poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12480196/general-hospital-poster-template-editable-text-and-designView license
U.S. American National Red Cross: Interior view- ARC Convalescent House, Quantico, Va.
U.S. American National Red Cross: Interior view- ARC Convalescent House, Quantico, Va.
https://www.rawpixel.com/image/11412192/photo-image-space-wooden-peopleFree Image from public domain license
Accident insurance Instagram post template, editable text
Accident insurance Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12397331/accident-insurance-instagram-post-template-editable-textView license
U.S. Army, Fitzsimons General Hospital, Denver, CO: Nurses' Dining Room
U.S. Army, Fitzsimons General Hospital, Denver, CO: Nurses' Dining Room
https://www.rawpixel.com/image/11467879/us-army-fitzsimons-general-hospital-denver-co-nurses-dining-roomFree Image from public domain license
Medical Care Instagram post template, editable text
Medical Care Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12397207/medical-care-instagram-post-template-editable-textView license
U.S. Army, Fitzsimons General Hospital, Denver, CO: Officers' Club Dining Room
U.S. Army, Fitzsimons General Hospital, Denver, CO: Officers' Club Dining Room
https://www.rawpixel.com/image/11468061/us-army-fitzsimons-general-hospital-denver-co-officers-club-dining-roomFree Image from public domain license
Doctor's appointment Facebook cover template, editable design
Doctor's appointment Facebook cover template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12480124/doctors-appointment-facebook-cover-template-editable-designView license
Kings County Hospital, Brooklyn, N.Y: Interior view- Childrens Ward
Kings County Hospital, Brooklyn, N.Y: Interior view- Childrens Ward
https://www.rawpixel.com/image/11328534/kings-county-hospital-brooklyn-ny-interior-view-childrens-wardFree Image from public domain license
General hospital Instagram post template, editable text
General hospital Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12460203/general-hospital-instagram-post-template-editable-textView license
Indian Hospital, Sante Fe, New Mexico
Indian Hospital, Sante Fe, New Mexico
https://www.rawpixel.com/image/11365979/indian-hospital-sante-fe-new-mexicoFree Image from public domain license
Doctor's appointment Facebook story template, editable design
Doctor's appointment Facebook story template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12480076/doctors-appointment-facebook-story-template-editable-designView license
U.S. Army Camp Hospital No. 15, Coetquidan, France: Dining room in surgical building
U.S. Army Camp Hospital No. 15, Coetquidan, France: Dining room in surgical building
https://www.rawpixel.com/image/11444244/photo-image-hospital-person-buildingFree Image from public domain license