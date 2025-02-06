Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagehospitalplantbuildingvintagedesignpublic domainillustrationhillMower U.S.A. General Hospital, Chestnut Hill PhiladelphiaOriginal public domain image from National Library of MedicineMoreFree for Personal and Business usePublic DomainU.S. Gov WorksInfoJPEGLow Resolution 1200 x 762 pxHigh Resolution (HD) 3175 x 2015 px | 300 dpiView licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarArchitect studio Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12543212/architect-studio-instagram-post-template-editable-textView licenseSatterlee U.S.A. General Hospital, West Philadelphiahttps://www.rawpixel.com/image/11414231/satterlee-usa-general-hospital-west-philadelphiaFree Image from public domain licenseMedical center poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12693546/medical-center-poster-template-editable-text-and-designView licenseJarvis U.S. Genl. Hospital, Baltimore, Mdhttps://www.rawpixel.com/image/11425702/jarvis-us-genl-hospital-baltimoreFree Image from public domain licenseChiropractic center Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12474022/chiropractic-center-instagram-post-template-editable-textView licenseFinley U.S. Genl. Hospital, Washington, D.Chttps://www.rawpixel.com/image/11413931/finley-us-genl-hospital-washington-dcFree Image from public domain licenseGeneral hospital Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12472797/general-hospital-instagram-post-template-editable-textView licenseCampbell U.S. Genl. Hospital, Washington, D.Chttps://www.rawpixel.com/image/11413886/campbell-us-genl-hospital-washington-dcFree Image from public domain licenseMedical center Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12472785/medical-center-instagram-post-template-editable-textView licenseDe Camp General Hospital, David's Island, New Yorkhttps://www.rawpixel.com/image/11410551/camp-general-hospital-davids-island-new-yorkFree Image from public domain licenseMedical center Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12693553/medical-center-instagram-story-template-editable-textView licenseU.S. Army. General Hospital, Readville, Masshttps://www.rawpixel.com/image/11409333/us-army-general-hospital-readville-massFree Image from public domain licenseEditable blurred hospital room backdrophttps://www.rawpixel.com/image/12165466/editable-blurred-hospital-room-backdropView licenseBirds Eye View of Lincoln U.S. General Hospital: Washington, D.Chttps://www.rawpixel.com/image/11413928/birds-eye-view-lincoln-us-general-hospital-washington-dcFree Image from public domain licenseAesthetic farm collage, editable agriculture collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9349871/aesthetic-farm-collage-editable-agriculture-collage-remixed-rawpixelView licenseCliffburne Hospital: Washington, D.Chttps://www.rawpixel.com/image/11413878/cliffburne-hospital-washington-dcFree Image from public domain licenseHealth center Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13052461/health-center-instagram-post-templateView licenseU.S. Army. Ward General Hospital, Newark, N.J: Rear Viewhttps://www.rawpixel.com/image/11409431/us-army-ward-general-hospital-newark-nj-rear-viewFree Image from public domain licenseFlower shop Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12374893/flower-shop-instagram-post-template-editable-textView licenseCampbell Hospital. Washington, D.Chttps://www.rawpixel.com/image/11413883/campbell-hospital-washington-dcFree Image from public domain licenseMedical center blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12693560/medical-center-blog-banner-template-editable-textView licenseCitizens Volunteer Hospital Philadelphiahttps://www.rawpixel.com/image/11414038/citizens-volunteer-hospital-philadelphiaFree Image from public domain licenseEditable blurred facade office building backdrophttps://www.rawpixel.com/image/12166036/editable-blurred-facade-office-building-backdropView licenseCarver United States Gen'l Hospitalhttps://www.rawpixel.com/image/11425624/carver-united-states-genl-hospitalFree Image from public domain licenseMedical center Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13052489/medical-center-instagram-post-templateView licenseU.S. Army. McDougall General Hospital, Fort Schuyler, N.Y: General viewhttps://www.rawpixel.com/image/11468556/us-army-mcdougall-general-hospital-fort-schuyler-ny-general-viewFree Image from public domain license3D nurse & patient at a hospital editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12395045/nurse-patient-hospital-editable-remixView licenseMilitary Hospital St. Petersburghttps://www.rawpixel.com/image/11429204/military-hospital-st-petersburgFree Image from public domain license3D female doctor at a hospital editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12396705/female-doctor-hospital-editable-remixView licenseU.S. Army, Woodrow Wilson General Hospital, Staunton, VA: Aerial viewhttps://www.rawpixel.com/image/11471594/us-army-woodrow-wilson-general-hospital-staunton-va-aerial-viewFree Image from public domain licenseDoctor sitting with a patient, watercolor illustration, editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12528279/doctor-sitting-with-patient-watercolor-illustration-editable-remixView licensePlan and Elevations of the modifications of U.S.A. Gnl. Hospital at Hilton Head,S.Chttps://www.rawpixel.com/image/11425579/image-hospital-book-buildingFree Image from public domain license3D nurse & patient at a park editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12453733/nurse-patient-park-editable-remixView licenseAerial view of the 118th General Hospital, Herne Bay, N.S.W.https://www.rawpixel.com/image/11351561/aerial-view-the-118th-general-hospital-herne-bay-nswFree Image from public domain licenseHealth checkup Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/12987101/health-checkup-instagram-story-templateView licenseU.S. Army, Bushnell General Hospital, Brigham City, UT: Aerial viewhttps://www.rawpixel.com/image/11469795/us-army-bushnell-general-hospital-brigham-city-ut-aerial-viewFree Image from public domain licenseEditable blurred hospital corridor backdrophttps://www.rawpixel.com/image/12165443/editable-blurred-hospital-corridor-backdropView licensePlan of U.S. General Hospital and Ground Attachedhttps://www.rawpixel.com/image/11425622/plan-us-general-hospital-and-ground-attachedFree Image from public domain licenseAnimal hospital poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12099181/animal-hospital-poster-template-editable-text-and-designView licenseU.S. Army. McCloskey General Hospital, Temple, Texashttps://www.rawpixel.com/image/11415675/us-army-mccloskey-general-hospital-temple-texasFree Image from public domain license