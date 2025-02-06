rawpixel
Edit ImageCrop
Mower U.S.A. General Hospital, Chestnut Hill Philadelphia
Save
Edit Image
hospitalplantbuildingvintagedesignpublic domainillustrationhill
Architect studio Instagram post template, editable text
Architect studio Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12543212/architect-studio-instagram-post-template-editable-textView license
Satterlee U.S.A. General Hospital, West Philadelphia
Satterlee U.S.A. General Hospital, West Philadelphia
https://www.rawpixel.com/image/11414231/satterlee-usa-general-hospital-west-philadelphiaFree Image from public domain license
Medical center poster template, editable text and design
Medical center poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12693546/medical-center-poster-template-editable-text-and-designView license
Jarvis U.S. Genl. Hospital, Baltimore, Md
Jarvis U.S. Genl. Hospital, Baltimore, Md
https://www.rawpixel.com/image/11425702/jarvis-us-genl-hospital-baltimoreFree Image from public domain license
Chiropractic center Instagram post template, editable text
Chiropractic center Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12474022/chiropractic-center-instagram-post-template-editable-textView license
Finley U.S. Genl. Hospital, Washington, D.C
Finley U.S. Genl. Hospital, Washington, D.C
https://www.rawpixel.com/image/11413931/finley-us-genl-hospital-washington-dcFree Image from public domain license
General hospital Instagram post template, editable text
General hospital Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12472797/general-hospital-instagram-post-template-editable-textView license
Campbell U.S. Genl. Hospital, Washington, D.C
Campbell U.S. Genl. Hospital, Washington, D.C
https://www.rawpixel.com/image/11413886/campbell-us-genl-hospital-washington-dcFree Image from public domain license
Medical center Instagram post template, editable text
Medical center Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12472785/medical-center-instagram-post-template-editable-textView license
De Camp General Hospital, David's Island, New York
De Camp General Hospital, David's Island, New York
https://www.rawpixel.com/image/11410551/camp-general-hospital-davids-island-new-yorkFree Image from public domain license
Medical center Instagram story template, editable text
Medical center Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12693553/medical-center-instagram-story-template-editable-textView license
U.S. Army. General Hospital, Readville, Mass
U.S. Army. General Hospital, Readville, Mass
https://www.rawpixel.com/image/11409333/us-army-general-hospital-readville-massFree Image from public domain license
Editable blurred hospital room backdrop
Editable blurred hospital room backdrop
https://www.rawpixel.com/image/12165466/editable-blurred-hospital-room-backdropView license
Birds Eye View of Lincoln U.S. General Hospital: Washington, D.C
Birds Eye View of Lincoln U.S. General Hospital: Washington, D.C
https://www.rawpixel.com/image/11413928/birds-eye-view-lincoln-us-general-hospital-washington-dcFree Image from public domain license
Aesthetic farm collage, editable agriculture collage. Remixed by rawpixel.
Aesthetic farm collage, editable agriculture collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9349871/aesthetic-farm-collage-editable-agriculture-collage-remixed-rawpixelView license
Cliffburne Hospital: Washington, D.C
Cliffburne Hospital: Washington, D.C
https://www.rawpixel.com/image/11413878/cliffburne-hospital-washington-dcFree Image from public domain license
Health center Instagram post template
Health center Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/13052461/health-center-instagram-post-templateView license
U.S. Army. Ward General Hospital, Newark, N.J: Rear View
U.S. Army. Ward General Hospital, Newark, N.J: Rear View
https://www.rawpixel.com/image/11409431/us-army-ward-general-hospital-newark-nj-rear-viewFree Image from public domain license
Flower shop Instagram post template, editable text
Flower shop Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12374893/flower-shop-instagram-post-template-editable-textView license
Campbell Hospital. Washington, D.C
Campbell Hospital. Washington, D.C
https://www.rawpixel.com/image/11413883/campbell-hospital-washington-dcFree Image from public domain license
Medical center blog banner template, editable text
Medical center blog banner template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12693560/medical-center-blog-banner-template-editable-textView license
Citizens Volunteer Hospital Philadelphia
Citizens Volunteer Hospital Philadelphia
https://www.rawpixel.com/image/11414038/citizens-volunteer-hospital-philadelphiaFree Image from public domain license
Editable blurred facade office building backdrop
Editable blurred facade office building backdrop
https://www.rawpixel.com/image/12166036/editable-blurred-facade-office-building-backdropView license
Carver United States Gen'l Hospital
Carver United States Gen'l Hospital
https://www.rawpixel.com/image/11425624/carver-united-states-genl-hospitalFree Image from public domain license
Medical center Instagram post template
Medical center Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/13052489/medical-center-instagram-post-templateView license
U.S. Army. McDougall General Hospital, Fort Schuyler, N.Y: General view
U.S. Army. McDougall General Hospital, Fort Schuyler, N.Y: General view
https://www.rawpixel.com/image/11468556/us-army-mcdougall-general-hospital-fort-schuyler-ny-general-viewFree Image from public domain license
3D nurse & patient at a hospital editable remix
3D nurse & patient at a hospital editable remix
https://www.rawpixel.com/image/12395045/nurse-patient-hospital-editable-remixView license
Military Hospital St. Petersburg
Military Hospital St. Petersburg
https://www.rawpixel.com/image/11429204/military-hospital-st-petersburgFree Image from public domain license
3D female doctor at a hospital editable remix
3D female doctor at a hospital editable remix
https://www.rawpixel.com/image/12396705/female-doctor-hospital-editable-remixView license
U.S. Army, Woodrow Wilson General Hospital, Staunton, VA: Aerial view
U.S. Army, Woodrow Wilson General Hospital, Staunton, VA: Aerial view
https://www.rawpixel.com/image/11471594/us-army-woodrow-wilson-general-hospital-staunton-va-aerial-viewFree Image from public domain license
Doctor sitting with a patient, watercolor illustration, editable remix
Doctor sitting with a patient, watercolor illustration, editable remix
https://www.rawpixel.com/image/12528279/doctor-sitting-with-patient-watercolor-illustration-editable-remixView license
Plan and Elevations of the modifications of U.S.A. Gnl. Hospital at Hilton Head,S.C
Plan and Elevations of the modifications of U.S.A. Gnl. Hospital at Hilton Head,S.C
https://www.rawpixel.com/image/11425579/image-hospital-book-buildingFree Image from public domain license
3D nurse & patient at a park editable remix
3D nurse & patient at a park editable remix
https://www.rawpixel.com/image/12453733/nurse-patient-park-editable-remixView license
Aerial view of the 118th General Hospital, Herne Bay, N.S.W.
Aerial view of the 118th General Hospital, Herne Bay, N.S.W.
https://www.rawpixel.com/image/11351561/aerial-view-the-118th-general-hospital-herne-bay-nswFree Image from public domain license
Health checkup Instagram story template
Health checkup Instagram story template
https://www.rawpixel.com/image/12987101/health-checkup-instagram-story-templateView license
U.S. Army, Bushnell General Hospital, Brigham City, UT: Aerial view
U.S. Army, Bushnell General Hospital, Brigham City, UT: Aerial view
https://www.rawpixel.com/image/11469795/us-army-bushnell-general-hospital-brigham-city-ut-aerial-viewFree Image from public domain license
Editable blurred hospital corridor backdrop
Editable blurred hospital corridor backdrop
https://www.rawpixel.com/image/12165443/editable-blurred-hospital-corridor-backdropView license
Plan of U.S. General Hospital and Ground Attached
Plan of U.S. General Hospital and Ground Attached
https://www.rawpixel.com/image/11425622/plan-us-general-hospital-and-ground-attachedFree Image from public domain license
Animal hospital poster template, editable text and design
Animal hospital poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12099181/animal-hospital-poster-template-editable-text-and-designView license
U.S. Army. McCloskey General Hospital, Temple, Texas
U.S. Army. McCloskey General Hospital, Temple, Texas
https://www.rawpixel.com/image/11415675/us-army-mccloskey-general-hospital-temple-texasFree Image from public domain license