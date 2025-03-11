Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagegrasshospitalplanttreesamerican flagpersonbuildingvintageState Lunatic Asylum, Utica, N.Y: Panoramic viewOriginal public domain image from National Library of MedicineMoreFree for Personal and Business usePublic DomainU.S. Gov WorksInfoJPEGLow Resolution 1200 x 777 pxHigh Resolution (HD) 3384 x 2192 px | 300 dpiView licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilar3D woman veterinarian doctor with dog editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12454507/woman-veterinarian-doctor-with-dog-editable-remixView licenseState Lunatic Asylum, Utica, N.Y: Panoramic viewhttps://www.rawpixel.com/image/11328705/state-lunatic-asylum-utica-ny-panoramic-viewFree Image from public domain license3D family going on vacation editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12397002/family-going-vacation-editable-remixView licenseState Lunatic Asylum, Utica, New Yorkhttps://www.rawpixel.com/image/11336326/state-lunatic-asylum-utica-new-yorkFree Image from public domain license3D nurse & patient at a park editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12453733/nurse-patient-park-editable-remixView licenseExterior view- Massachusetts State Lunatic Hospital, Worcesterhttps://www.rawpixel.com/image/11337901/exterior-view-massachusetts-state-lunatic-hospital-worcesterFree Image from public domain licenseEditable blurred facade office building backdrophttps://www.rawpixel.com/image/12165990/editable-blurred-facade-office-building-backdropView licenseOld Stapleton Hospital, New Yorkhttps://www.rawpixel.com/image/11435375/old-stapleton-hospital-new-yorkFree Image from public domain licenseEditable blurred facade office building backdrophttps://www.rawpixel.com/image/12165940/editable-blurred-facade-office-building-backdropView licenseEaston Hospital, Easton, Pahttps://www.rawpixel.com/image/11409126/easton-hospital-eastonFree Image from public domain licenseEditable blurred facade office building backdrophttps://www.rawpixel.com/image/12165960/editable-blurred-facade-office-building-backdropView licenseState Lunatic Asylum, Trenton, N.J: General viewhttps://www.rawpixel.com/image/11328489/state-lunatic-asylum-trenton-nj-general-viewFree Image from public domain licenseAmerican corporate, business photo collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11867812/american-corporate-business-photo-collage-editable-designView licenseU.S. Army. Rhoads General Hospital, Utica, N.Y: Aerial viewhttps://www.rawpixel.com/image/11468438/us-army-rhoads-general-hospital-utica-ny-aerial-viewFree Image from public domain license3D nurse & patient at a hospital editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12395045/nurse-patient-hospital-editable-remixView licenseView of the Lunatic Asylum and Mad House, on Blackwell's Island, New Yorkhttps://www.rawpixel.com/image/11435900/view-the-lunatic-asylum-and-mad-house-blackwells-island-new-yorkFree Image from public domain licenseEditable blurred facade office building backdrophttps://www.rawpixel.com/image/12166018/editable-blurred-facade-office-building-backdropView licenseU.S. Veterans Administration Hospital, Canandaigua, N.Y: Exterior view- Main Buildinghttps://www.rawpixel.com/image/11421426/image-hospital-plant-treeFree Image from public domain licenseMemorial day poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12702156/memorial-day-poster-template-editable-text-and-designView licenseCampbell Hospital. Washington, D.Chttps://www.rawpixel.com/image/11413883/campbell-hospital-washington-dcFree Image from public domain licenseAmerican corporate, business photo collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11910881/american-corporate-business-photo-collage-editable-designView licenseView of the New York Hospitalhttps://www.rawpixel.com/image/11366632/view-the-new-york-hospitalFree Image from public domain licensePNG element American corporate, business photo collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11902249/png-element-american-corporate-business-photo-collage-editable-designView licenseU.S. Veteran's Administration Hospital, Montgomery, AL: Front viewhttps://www.rawpixel.com/image/11325394/us-veterans-administration-hospital-montgomery-al-front-viewFree Image from public domain license3D farm girl holding little pig editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12394680/farm-girl-holding-little-pig-editable-remixView licenseCentral Ohio Lunatic Asylum, Columbus, OH: General viewhttps://www.rawpixel.com/image/11328854/central-ohio-lunatic-asylum-columbus-oh-general-viewFree Image from public domain license3D farm girl holding little pig editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12457988/farm-girl-holding-little-pig-editable-remixView licenseView of the New York Hospitalhttps://www.rawpixel.com/image/11366685/view-the-new-york-hospitalFree Image from public domain licenseAmerican corporate, business line art collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11911796/american-corporate-business-line-art-collage-editable-designView licenseThe Infirmary, Dispensary, & Lunatic Asylum, Manchester, England: Panoramic viewhttps://www.rawpixel.com/image/11421447/image-animal-bird-personFree Image from public domain licenseCancer word, women's health protest remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11948127/cancer-word-womens-health-protest-remix-editable-designView licenseState Lunatic Hospital, Worcester, Ma: General view showing building and groundshttps://www.rawpixel.com/image/11328173/image-horse-hospital-treesFree Image from public domain licenseAmerican corporate, business line art collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11895063/american-corporate-business-line-art-collage-editable-designView licenseU.S. Army. Rhoads General Hospital, Utica, N.Y: Aerial viewhttps://www.rawpixel.com/image/11468441/us-army-rhoads-general-hospital-utica-ny-aerial-viewFree Image from public domain licenseStudy in USA, education photo collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11901319/study-usa-education-photo-collage-editable-designView licenseThe State Homeopathic Asylum for the Insane, Middletown, New Yorkhttps://www.rawpixel.com/image/11366532/the-state-homeopathic-asylum-for-the-insane-middletown-new-yorkFree Image from public domain licenseMemorial day sale Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14517877/memorial-day-sale-instagram-post-templateView licenseState Lunatic Asylum, Trenton, New Jerseyhttps://www.rawpixel.com/image/11336310/state-lunatic-asylum-trenton-new-jerseyFree Image from public domain licensePNG element American corporate, business line art collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11895107/png-element-american-corporate-business-line-art-collage-editable-designView licenseLunatic Asylum, New Yorkhttps://www.rawpixel.com/image/11366629/lunatic-asylum-new-yorkFree Image from public domain license