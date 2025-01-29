rawpixel
Edit ImageCrop
Carver United States Gen'l Hospital
Save
Edit Image
hospitalbuildingvintagepublic domainillustrationlandscapearchitecturehistory
Aesthetic farm collage, editable agriculture collage. Remixed by rawpixel.
Aesthetic farm collage, editable agriculture collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9349871/aesthetic-farm-collage-editable-agriculture-collage-remixed-rawpixelView license
Campbell U.S. Genl. Hospital, Washington, D.C
Campbell U.S. Genl. Hospital, Washington, D.C
https://www.rawpixel.com/image/11413886/campbell-us-genl-hospital-washington-dcFree Image from public domain license
Ancient architecture Instagram post template
Ancient architecture Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14452967/ancient-architecture-instagram-post-templateView license
Jarvis U.S. Genl. Hospital, Baltimore, Md
Jarvis U.S. Genl. Hospital, Baltimore, Md
https://www.rawpixel.com/image/11425702/jarvis-us-genl-hospital-baltimoreFree Image from public domain license
Ancient architecture Instagram post template
Ancient architecture Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14454136/ancient-architecture-instagram-post-templateView license
Finley U.S. Genl. Hospital, Washington, D.C
Finley U.S. Genl. Hospital, Washington, D.C
https://www.rawpixel.com/image/11413931/finley-us-genl-hospital-washington-dcFree Image from public domain license
Ancient architecture poster template, editable text and design
Ancient architecture poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12685107/ancient-architecture-poster-template-editable-text-and-designView license
U.S.A. General Hospital, McKim's Mansion, Baltimore, MD
U.S.A. General Hospital, McKim's Mansion, Baltimore, MD
https://www.rawpixel.com/image/11413994/usa-general-hospital-mckims-mansion-baltimoreFree Image from public domain license
Ancient architecture Instagram post template, editable text
Ancient architecture Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12060872/ancient-architecture-instagram-post-template-editable-textView license
Mt. Pleasant Hospitals, Washington, D.C
Mt. Pleasant Hospitals, Washington, D.C
https://www.rawpixel.com/image/11413943/mt-pleasant-hospitals-washington-dcFree Image from public domain license
Victorian woman driving, editable vintage collage. Remixed by rawpixel.
Victorian woman driving, editable vintage collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9346311/victorian-woman-driving-editable-vintage-collage-remixed-rawpixelView license
Campbell Hospital. Washington, D.C
Campbell Hospital. Washington, D.C
https://www.rawpixel.com/image/11413883/campbell-hospital-washington-dcFree Image from public domain license
Victorian women driving, editable vintage building collage. Remixed by rawpixel.
Victorian women driving, editable vintage building collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9349195/png-aesthetic-blue-cashView license
Birds Eye View of Lincoln U.S. General Hospital: Washington, D.C
Birds Eye View of Lincoln U.S. General Hospital: Washington, D.C
https://www.rawpixel.com/image/11413928/birds-eye-view-lincoln-us-general-hospital-washington-dcFree Image from public domain license
Victorian woman driving, editable vintage collage. Remixed by rawpixel.
Victorian woman driving, editable vintage collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9325555/victorian-woman-driving-editable-vintage-collage-remixed-rawpixelView license
Point Lookout, Md: View of Hammond Genl. Hospital & U.S. Genl. Depot for Prisoners of War
Point Lookout, Md: View of Hammond Genl. Hospital & U.S. Genl. Depot for Prisoners of War
https://www.rawpixel.com/image/11425697/image-hospital-trees-woodFree Image from public domain license
Ancient architecture Instagram post template, editable text
Ancient architecture Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12685108/ancient-architecture-instagram-post-template-editable-textView license
U.S. Army Hospital No. 1, Nashville, TN: General view
U.S. Army Hospital No. 1, Nashville, TN: General view
https://www.rawpixel.com/image/11469479/us-army-hospital-no-nashville-tn-general-viewFree Image from public domain license
Ancient architecture Instagram post template
Ancient architecture Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14443032/ancient-architecture-instagram-post-templateView license
Satterlee U.S.A. General Hospital, West Philadelphia
Satterlee U.S.A. General Hospital, West Philadelphia
https://www.rawpixel.com/image/11414231/satterlee-usa-general-hospital-west-philadelphiaFree Image from public domain license
Ancient architecture Instagram story template, editable text
Ancient architecture Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12685106/ancient-architecture-instagram-story-template-editable-textView license
De Camp General Hospital, David's Island, New York
De Camp General Hospital, David's Island, New York
https://www.rawpixel.com/image/11410551/camp-general-hospital-davids-island-new-yorkFree Image from public domain license
Ancient architecture blog banner template, editable text
Ancient architecture blog banner template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12614522/ancient-architecture-blog-banner-template-editable-textView license
Douglas & Stanton Hospitals, Washington, D.C
Douglas & Stanton Hospitals, Washington, D.C
https://www.rawpixel.com/image/11413877/douglas-stanton-hospitals-washington-dcFree Image from public domain license
Ancient architecture poster template
Ancient architecture poster template
https://www.rawpixel.com/image/12686952/ancient-architecture-poster-templateView license
U.S.A. General Hospital, McKim's Mansion, Baltimore, MD
U.S.A. General Hospital, McKim's Mansion, Baltimore, MD
https://www.rawpixel.com/image/11413985/usa-general-hospital-mckims-mansion-baltimoreFree Image from public domain license
Aesthetic farm collage, editable agriculture collage. Remixed by rawpixel.
Aesthetic farm collage, editable agriculture collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9357225/aesthetic-farm-collage-editable-agriculture-collage-remixed-rawpixelView license
Harewood Hospital, Washington D.C
Harewood Hospital, Washington D.C
https://www.rawpixel.com/image/11413926/harewood-hospital-washington-dcFree Image from public domain license
Aesthetic farm collage, editable agriculture collage. Remixed by rawpixel.
Aesthetic farm collage, editable agriculture collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9357240/aesthetic-farm-collage-editable-agriculture-collage-remixed-rawpixelView license
Carver Barracks, Washington, D.C
Carver Barracks, Washington, D.C
https://www.rawpixel.com/image/11413875/carver-barracks-washington-dcFree Image from public domain license
Vintage architecture illustrations Pinterest banner
Vintage architecture illustrations Pinterest banner
https://www.rawpixel.com/image/14446839/vintage-architecture-illustrations-pinterest-bannerView license
Mt. Pleasant Hospitals: Washington, D.C
Mt. Pleasant Hospitals: Washington, D.C
https://www.rawpixel.com/image/11413935/mt-pleasant-hospitals-washington-dcFree Image from public domain license
Vintage architecture illustrations Pinterest banner
Vintage architecture illustrations Pinterest banner
https://www.rawpixel.com/image/14447473/vintage-architecture-illustrations-pinterest-bannerView license
U.S. Army. General Hospital, Readville, Mass
U.S. Army. General Hospital, Readville, Mass
https://www.rawpixel.com/image/11409333/us-army-general-hospital-readville-massFree Image from public domain license
Victorian woman driving png, editable vintage collage. Remixed by rawpixel.
Victorian woman driving png, editable vintage collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9346526/victorian-woman-driving-png-editable-vintage-collage-remixed-rawpixelView license
Cliffburne Hospital: Washington, D.C
Cliffburne Hospital: Washington, D.C
https://www.rawpixel.com/image/11413878/cliffburne-hospital-washington-dcFree Image from public domain license
Ancient architecture Instagram post template, editable text
Ancient architecture Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11948296/ancient-architecture-instagram-post-template-editable-textView license
Mower U.S.A. General Hospital, Chestnut Hill Philadelphia
Mower U.S.A. General Hospital, Chestnut Hill Philadelphia
https://www.rawpixel.com/image/11414240/mower-usa-general-hospital-chestnut-hill-philadelphiaFree Image from public domain license
Financial freedom png word editable collage art. Remixed by rawpixel.
Financial freedom png word editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9342735/financial-freedom-png-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView license
U.S. Army. Mayo General Hospital, Galesburg, Ill
U.S. Army. Mayo General Hospital, Galesburg, Ill
https://www.rawpixel.com/image/11382334/us-army-mayo-general-hospital-galesburg-illFree Image from public domain license