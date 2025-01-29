Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagehospitalbuildingvintagepublic domainillustrationlandscapearchitecturehistoryCarver United States Gen'l HospitalOriginal public domain image from National Library of MedicineMoreFree for Personal and Business usePublic DomainU.S. Gov WorksInfoJPEGLow Resolution 1200 x 905 pxHigh Resolution (HD) 2928 x 2208 px | 300 dpiView licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarAesthetic farm collage, editable agriculture collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9349871/aesthetic-farm-collage-editable-agriculture-collage-remixed-rawpixelView licenseCampbell U.S. Genl. Hospital, Washington, D.Chttps://www.rawpixel.com/image/11413886/campbell-us-genl-hospital-washington-dcFree Image from public domain licenseAncient architecture Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14452967/ancient-architecture-instagram-post-templateView licenseJarvis U.S. Genl. Hospital, Baltimore, Mdhttps://www.rawpixel.com/image/11425702/jarvis-us-genl-hospital-baltimoreFree Image from public domain licenseAncient architecture Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14454136/ancient-architecture-instagram-post-templateView licenseFinley U.S. Genl. Hospital, Washington, D.Chttps://www.rawpixel.com/image/11413931/finley-us-genl-hospital-washington-dcFree Image from public domain licenseAncient architecture poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12685107/ancient-architecture-poster-template-editable-text-and-designView licenseU.S.A. General Hospital, McKim's Mansion, Baltimore, MDhttps://www.rawpixel.com/image/11413994/usa-general-hospital-mckims-mansion-baltimoreFree Image from public domain licenseAncient architecture Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12060872/ancient-architecture-instagram-post-template-editable-textView licenseMt. Pleasant Hospitals, Washington, D.Chttps://www.rawpixel.com/image/11413943/mt-pleasant-hospitals-washington-dcFree Image from public domain licenseVictorian woman driving, editable vintage collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9346311/victorian-woman-driving-editable-vintage-collage-remixed-rawpixelView licenseCampbell Hospital. Washington, D.Chttps://www.rawpixel.com/image/11413883/campbell-hospital-washington-dcFree Image from public domain licenseVictorian women driving, editable vintage building collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9349195/png-aesthetic-blue-cashView licenseBirds Eye View of Lincoln U.S. General Hospital: Washington, D.Chttps://www.rawpixel.com/image/11413928/birds-eye-view-lincoln-us-general-hospital-washington-dcFree Image from public domain licenseVictorian woman driving, editable vintage collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9325555/victorian-woman-driving-editable-vintage-collage-remixed-rawpixelView licensePoint Lookout, Md: View of Hammond Genl. Hospital & U.S. Genl. Depot for Prisoners of Warhttps://www.rawpixel.com/image/11425697/image-hospital-trees-woodFree Image from public domain licenseAncient architecture Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12685108/ancient-architecture-instagram-post-template-editable-textView licenseU.S. Army Hospital No. 1, Nashville, TN: General viewhttps://www.rawpixel.com/image/11469479/us-army-hospital-no-nashville-tn-general-viewFree Image from public domain licenseAncient architecture Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14443032/ancient-architecture-instagram-post-templateView licenseSatterlee U.S.A. General Hospital, West Philadelphiahttps://www.rawpixel.com/image/11414231/satterlee-usa-general-hospital-west-philadelphiaFree Image from public domain licenseAncient architecture Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12685106/ancient-architecture-instagram-story-template-editable-textView licenseDe Camp General Hospital, David's Island, New Yorkhttps://www.rawpixel.com/image/11410551/camp-general-hospital-davids-island-new-yorkFree Image from public domain licenseAncient architecture blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12614522/ancient-architecture-blog-banner-template-editable-textView licenseDouglas & Stanton Hospitals, Washington, D.Chttps://www.rawpixel.com/image/11413877/douglas-stanton-hospitals-washington-dcFree Image from public domain licenseAncient architecture poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12686952/ancient-architecture-poster-templateView licenseU.S.A. General Hospital, McKim's Mansion, Baltimore, MDhttps://www.rawpixel.com/image/11413985/usa-general-hospital-mckims-mansion-baltimoreFree Image from public domain licenseAesthetic farm collage, editable agriculture collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9357225/aesthetic-farm-collage-editable-agriculture-collage-remixed-rawpixelView licenseHarewood Hospital, Washington D.Chttps://www.rawpixel.com/image/11413926/harewood-hospital-washington-dcFree Image from public domain licenseAesthetic farm collage, editable agriculture collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9357240/aesthetic-farm-collage-editable-agriculture-collage-remixed-rawpixelView licenseCarver Barracks, Washington, D.Chttps://www.rawpixel.com/image/11413875/carver-barracks-washington-dcFree Image from public domain licenseVintage architecture illustrations Pinterest bannerhttps://www.rawpixel.com/image/14446839/vintage-architecture-illustrations-pinterest-bannerView licenseMt. Pleasant Hospitals: Washington, D.Chttps://www.rawpixel.com/image/11413935/mt-pleasant-hospitals-washington-dcFree Image from public domain licenseVintage architecture illustrations Pinterest bannerhttps://www.rawpixel.com/image/14447473/vintage-architecture-illustrations-pinterest-bannerView licenseU.S. Army. General Hospital, Readville, Masshttps://www.rawpixel.com/image/11409333/us-army-general-hospital-readville-massFree Image from public domain licenseVictorian woman driving png, editable vintage collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9346526/victorian-woman-driving-png-editable-vintage-collage-remixed-rawpixelView licenseCliffburne Hospital: Washington, D.Chttps://www.rawpixel.com/image/11413878/cliffburne-hospital-washington-dcFree Image from public domain licenseAncient architecture Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11948296/ancient-architecture-instagram-post-template-editable-textView licenseMower U.S.A. General Hospital, Chestnut Hill Philadelphiahttps://www.rawpixel.com/image/11414240/mower-usa-general-hospital-chestnut-hill-philadelphiaFree Image from public domain licenseFinancial freedom png word editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9342735/financial-freedom-png-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView licenseU.S. Army. Mayo General Hospital, Galesburg, Illhttps://www.rawpixel.com/image/11382334/us-army-mayo-general-hospital-galesburg-illFree Image from public domain license