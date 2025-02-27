Edit ImageCropSaveSaveEdit ImagegrassplanttreearthousebuildingsvintagenatureJefferson Barracks, MOOriginal public domain image from National Library of MedicineMoreFree for Personal and Business usePublic DomainU.S. Gov WorksInfoJPEGLow Resolution 1200 x 964 pxHigh Resolution (HD) 2648 x 2128 px | 300 dpiView licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarAesthetic farm collage, editable agriculture collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9357240/aesthetic-farm-collage-editable-agriculture-collage-remixed-rawpixelView licenseJefferson Barracks, MO: U.S. General Hospitalhttps://www.rawpixel.com/image/11425637/jefferson-barracks-mo-us-general-hospitalFree Image from public domain licenseAesthetic farm collage, editable agriculture collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9349871/aesthetic-farm-collage-editable-agriculture-collage-remixed-rawpixelView licenseU.S. Army. Base Hospital No.15, Chaumont, France: General viewhttps://www.rawpixel.com/image/11434963/us-army-base-hospital-no15-chaumont-france-general-viewFree Image from public domain licenseAesthetic farm collage, editable agriculture collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9357225/aesthetic-farm-collage-editable-agriculture-collage-remixed-rawpixelView licenseU.S. Air Force. Hospital, McChord Air Force Base, Tacoma, Wash: Exterior view- Ward Buildingshttps://www.rawpixel.com/image/11472969/photo-image-hospital-plant-treeFree Image from public domain licenseAesthetic farm collage png, editable agriculture collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9357235/aesthetic-farm-collage-png-editable-agriculture-collage-remixed-rawpixelView licensePost Hospital, Fort Union, New Mexicohttps://www.rawpixel.com/image/11335348/post-hospital-fort-union-new-mexicoFree Image from public domain licenseEditable blurred agricultural farm backdrophttps://www.rawpixel.com/image/12161241/editable-blurred-agricultural-farm-backdropView licenseU.S. Army. Station Hospital, Camp John Hay, P.I: Exterior view- Barrackshttps://www.rawpixel.com/image/11472220/us-army-station-hospital-camp-john-hay-pi-exterior-view-barracksFree Image from public domain licenseEditable cottage garden design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15547040/editable-cottage-garden-design-element-setView licenseCampbell Hospital, Washington, D.Chttps://www.rawpixel.com/image/11380479/campbell-hospital-washington-dcFree Image from public domain licenseEditable microbus mockup designhttps://www.rawpixel.com/image/10712986/editable-microbus-mockup-designView licenseU.S. Army Station Hospital, Maxwell Field, Alabama: Medical Detachment Barrackshttps://www.rawpixel.com/image/11466019/us-army-station-hospital-maxwell-field-alabama-medical-detachment-barracksFree Image from public domain licenseEditable blurred Japanese garden backdrophttps://www.rawpixel.com/image/12165660/editable-blurred-japanese-garden-backdropView licensePost Hospital, Fort Assinniboine, Montanahttps://www.rawpixel.com/image/11334689/post-hospital-fort-assinniboine-montanaFree Image from public domain licenseVintage house element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15001000/vintage-house-element-set-editable-designView licenseRock Island Barracks, Illhttps://www.rawpixel.com/image/11413984/rock-island-barracks-illFree Image from public domain licenseSummer quote Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14729155/summer-quote-instagram-story-templateView licenseU.S. Army. General Hospital, Hilton Head, S.C: Ward B. Surgeons Quarters & Dispensaryhttps://www.rawpixel.com/image/11414430/photo-image-hospital-wooden-houseFree Image from public domain license3D dairy cow farm, agriculture editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12397052/dairy-cow-farm-agriculture-editable-remixView licenseU. S. Army Base Hospital Number 65, Kerhnon, France: Bird's eye view looking southeasthttps://www.rawpixel.com/image/11457013/photo-image-animal-hospital-treesFree Image from public domain licenseSummer quote Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14729152/summer-quote-instagram-story-templateView licenseU.S. Army. Base Hospital No. 36, Vittel, France: American Red Cross Bathshttps://www.rawpixel.com/image/11443015/us-army-base-hospital-no-36-vittel-france-american-red-cross-bathsFree Image from public domain licenseEditable blurred modern house backdrophttps://www.rawpixel.com/image/12163430/editable-blurred-modern-house-backdropView licenseCarver Barracks, Washington, D.Chttps://www.rawpixel.com/image/11413875/carver-barracks-washington-dcFree Image from public domain licenseReal estate sign editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/12547099/real-estate-sign-editable-mockupView licenseU.S. Army Evacuation Hospital No. 2, Baccarat, France: View of Administration building and tentagehttps://www.rawpixel.com/image/11452223/photo-image-hospital-trees-personFree Image from public domain licenseMedieval life Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12466183/medieval-life-instagram-post-template-editable-textView licenseMt. Pleasant Hospitals, Washington, D.Chttps://www.rawpixel.com/image/11413943/mt-pleasant-hospitals-washington-dcFree Image from public domain licenseTraditional farming Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12466417/traditional-farming-instagram-post-template-editable-textView licenseU.S. Army. General Hospital, Hilton Head, S.C: Wards A. & Ghttps://www.rawpixel.com/image/11414838/us-army-general-hospital-hilton-head-sc-wardsFree Image from public domain licenseOld manor background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12740496/old-manor-background-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseU.S. Army. Base Hospital No.27, Angers, France: Bessenneau Barrackshttps://www.rawpixel.com/image/11470360/us-army-base-hospital-no27-angers-france-bessenneau-barracksFree Image from public domain licenseFarming sources Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12521948/farming-sources-instagram-post-template-editable-textView licenseU.S. Army. General Hospital No. 19, Octeen, N.C: Looking North from tower No.2https://www.rawpixel.com/image/11420844/us-army-general-hospital-no-19-octeen-nc-looking-north-from-tower-no2Free Image from public domain licenseEditable cottage garden design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15547041/editable-cottage-garden-design-element-setView licenseU.S. Army Camp Hospital No. 15, Coetquidan, France: View of Hospital buildinghttps://www.rawpixel.com/image/11444144/us-army-camp-hospital-no-15-coetquidan-france-view-hospital-buildingFree Image from public domain licenseEditable cottage garden design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15546860/editable-cottage-garden-design-element-setView licenseU.S. Army. Base Hospital No.15, Chaumont, France: General viewhttps://www.rawpixel.com/image/11434928/us-army-base-hospital-no15-chaumont-france-general-viewFree Image from public domain license