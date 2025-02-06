Edit ImageCropSaveSaveEdit ImagedoganimalhospitalfacemedicinepersonartmanSpedale di Santa Maria della Scala, Siena, Italy: Hospital scene from the Middle AgesOriginal public domain image from National Library of MedicineMoreFree for Personal and Business usePublic DomainU.S. Gov WorksInfoJPEGLow Resolution 1200 x 1027 pxHigh Resolution (HD) 2441 x 2090 px | 300 dpiView licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilar2D flat trendy Character of veterinarian, editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15418854/flat-trendy-character-veterinarian-editable-design-element-setView licenseSpedale di Santa Maria della Scala, Siena, Italy: Hospital scene from the Middle Ageshttps://www.rawpixel.com/image/11330862/image-hospital-face-medicineFree Image from public domain licenseAnimal hospital poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14819772/animal-hospital-poster-templateView licenseVisitare glid infermihttps://www.rawpixel.com/image/11421298/visitare-glid-infermiFree Image from public domain licenseAnimal hospital Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14452338/animal-hospital-instagram-post-templateView licenseA surgeon is removing an arrow from a soldier's chest by Giovanni Andrea della Crocehttps://www.rawpixel.com/image/11356370/image-arrow-face-medicineFree Image from public domain licensePet adoption Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12479823/pet-adoption-instagram-post-template-editable-textView licenseKrankenvisite im hospitalhttps://www.rawpixel.com/image/11415729/krankenvisite-hospitalFree Image from public domain licenseVeterinary clinic set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15115748/veterinary-clinic-set-editable-design-elementView licenseFabricius Hildanushttps://www.rawpixel.com/image/11393806/fabricius-hildanusFree Image from public domain licenseVeterinary clinic set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15115599/veterinary-clinic-set-editable-design-elementView licenseEarliest operation for the stone by Antoine Rivoulonhttps://www.rawpixel.com/image/11425468/earliest-operation-for-the-stone-antoine-rivoulonFree Image from public domain licensePet vaccines Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14452435/pet-vaccines-instagram-post-templateView licenseDas Narrenschneidenhttps://www.rawpixel.com/image/11415612/das-narrenschneidenFree Image from public domain licenseBB pet shop Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14561065/pet-shop-instagram-post-templateView licenseGangrene - Amputationhttps://www.rawpixel.com/image/11341102/gangrene-amputationFree Image from public domain licenseAnimal shelter poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14819799/animal-shelter-poster-templateView licenseOspedale maggiore, Milan, Italy: Scene during the Plaguehttps://www.rawpixel.com/image/11330793/ospedale-maggiore-milan-italy-scene-during-the-plagueFree Image from public domain licensePet care tips Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14562015/pet-care-tips-instagram-post-templateView licenseDas Wunder der Heiligen Kosmas und Damianhttps://www.rawpixel.com/image/11415278/das-wunder-der-heiligen-kosmas-und-damianFree Image from public domain licenseAI aided medicine Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14537439/aided-medicine-instagram-post-templateView licenseCesarean sectionhttps://www.rawpixel.com/image/11409990/cesarean-sectionFree Image from public domain licenseAnimal health care Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12480004/animal-health-care-instagram-post-template-editable-textView licenseVenesection on the hand of a female patient by Cintio d Amatohttps://www.rawpixel.com/image/11434406/venesection-the-hand-female-patient-cintio-amatoFree Image from public domain licenseAnnual physical examhttps://www.rawpixel.com/image/12597993/annual-physical-examView licenseSurgical Clinic-Prof. Nicholas Sennhttps://www.rawpixel.com/image/11498450/surgical-clinic-prof-nicholas-sennFree Image from public domain licenseWorld Health Day Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11729993/world-health-day-instagram-post-template-editable-textView licenseMieux Sensiblehttps://www.rawpixel.com/image/11430020/mieux-sensibleFree Image from public domain licenseDonate today Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12479388/donate-today-instagram-post-template-editable-textView licenseHead Injurieshttps://www.rawpixel.com/image/11340709/head-injuriesFree Image from public domain licenseOnline doctor Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12397398/online-doctor-instagram-post-template-editable-textView licenseRhazes of Bagdad Used Harp Strings for Sutureshttps://www.rawpixel.com/image/11341436/rhazes-bagdad-used-harp-strings-for-suturesFree Image from public domain licenseWorld Health Day Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11945056/world-health-day-instagram-post-template-editable-textView licenseDie Koch'sche Heilmethode für Schwindsucht by Werner Zehmehttps://www.rawpixel.com/image/11407110/die-kochsche-heilmethode-fur-schwindsucht-werner-zehmeFree Image from public domain licenseWorld Health Day Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11945114/world-health-day-instagram-post-template-editable-textView licenseEphraim McDowell M.Dhttps://www.rawpixel.com/image/11486430/ephraim-mcdowell-mdFree Image from public domain licenseWorld Health Day Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11943745/world-health-day-instagram-post-template-editable-textView licenseCosmas and Damian- The miracle of the Moor's leghttps://www.rawpixel.com/image/11341156/cosmas-and-damian-the-miracle-the-moors-legFree Image from public domain licenseVeterinary clinic Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12479215/veterinary-clinic-instagram-post-template-editable-textView licenseCentral Dispensary and Emergency Hospital, Washington, D.C: Interior view- Operating Roomhttps://www.rawpixel.com/image/11327201/photo-image-hospital-person-buildingFree Image from public domain license