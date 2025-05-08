Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagefacewoodenpersonartmanvintagefurniturepublic domain"Chemistry & Optics" by Sir Leslie WardOriginal public domain image from National Library of MedicineMoreFree for Personal and Business usePublic DomainU.S. Gov WorksInfoJPEGLow Resolution 703 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1877 x 3202 px | 300 dpiView licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarDiverse business people having meeting remixhttps://www.rawpixel.com/image/14925610/diverse-business-people-having-meeting-remixView licenseRudolph (Ludwig Karl) Virchow by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504263/rudolph-ludwig-karl-virchow-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseGrant Wood's editable American Gothic, famous painting. Original from Wikimedia Commons. Remastered by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/8926981/png-american-gothic-antique-artView license"Chemistry" by Carlo Pellegrinihttps://www.rawpixel.com/image/11504183/chemistry-carlo-pellegriniFree Image from public domain licenseFilm frame png mockup element, Raphael's Bindo Altoviti. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9189602/film-frame-png-mockup-element-raphaels-bindo-altoviti-remixed-rawpixelView licenseSpectroscopic Astronomy by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504290/spectroscopic-astronomy-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseDiverse business people having meeting remixhttps://www.rawpixel.com/image/14925622/diverse-business-people-having-meeting-remixView licenseNatural Philosophy by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504252/natural-philosophy-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseArt history class Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11546705/art-history-class-instagram-post-template-editable-textView licenseOxford Physiology by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504291/oxford-physiology-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseWooden architecture poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14038873/wooden-architecture-poster-templateView licenseMr. Jonathan Hutchinson by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504221/mr-jonathan-hutchinson-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseMan explaining to teamhttps://www.rawpixel.com/image/14915187/man-explaining-teamView licenseElectrical Energyhttps://www.rawpixel.com/image/11504278/electrical-energyFree Image from public domain licenseMinimal living room interior mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12670389/minimal-living-room-interior-mockup-editable-designView license"A Literaty Oculist" by Stuffhttps://www.rawpixel.com/image/11504197/literaty-oculist-stuffFree Image from public domain licenseArt gallery events Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11546702/art-gallery-events-instagram-post-template-editable-textView license"A great Med'cine-Man among the Inquir-ring Redskins." by Carlo Pellegrinihttps://www.rawpixel.com/image/11504174/great-medcine-man-among-the-inquir-ring-redskins-carlo-pellegriniFree Image from public domain licenseDiverse business people having meeting remixhttps://www.rawpixel.com/image/14925588/diverse-business-people-having-meeting-remixView license"The ILkeston Division" by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504206/the-ilkeston-division-sir-leslie-wardFree Image from public domain license3D carpenter workshop editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12394599/carpenter-workshop-editable-remixView license"The Obelisk" by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504226/the-obelisk-sir-leslie-wardFree Image from public domain license3D carpenter workshop editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12458058/carpenter-workshop-editable-remixView licenseHydropathy by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504228/hydropathy-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseBusiness people working with a digital tablet in a meetinghttps://www.rawpixel.com/image/14911135/business-people-working-with-digital-tablet-meetingView licenseGeo. Derbyhttps://www.rawpixel.com/image/11388279/geo-derbyFree Image from public domain licenseMen's haircut Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13117747/mens-haircut-instagram-post-templateView license"Cellular Pathology" by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504225/cellular-pathology-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseMan holding megaphone, editable shopping announcement. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9566852/man-holding-megaphone-editable-shopping-announcement-remixed-rawpixelView license"Hospitals"https://www.rawpixel.com/image/11504194/hospitalsFree Image from public domain licenseBusinessman holding megaphone, editable vintage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9554387/businessman-holding-megaphone-editable-vintage-remixed-rawpixelView licenseThe autocrat of the breakfast table by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504214/the-autocrat-the-breakfast-table-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseBusiness people in meetinghttps://www.rawpixel.com/image/14915902/business-people-meetingView license"There is no man of greater weight in his profession." by Carlo Pellegrinihttps://www.rawpixel.com/image/11504175/there-man-greater-weight-his-profession-carlo-pellegriniFree Image from public domain licenseStartup meetinghttps://www.rawpixel.com/image/14914870/startup-meetingView licenseThe King's Oculist by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504281/the-kings-oculist-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseBusinessman in gray suit having meeting remixhttps://www.rawpixel.com/image/14938830/businessman-gray-suit-having-meeting-remixView licenseLord Beaconsfield's Physician by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504235/lord-beaconsfields-physician-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseBusiness people are joining hands togetherhttps://www.rawpixel.com/image/14916714/business-people-are-joining-hands-togetherView licenseVincent Yardley Bowditchhttps://www.rawpixel.com/image/11506695/vincent-yardley-bowditchFree Image from public domain license