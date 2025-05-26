Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagefacepersonartmanvintagepublic domainillustrationportraitThe autocrat of the breakfast table by Sir Leslie WardOriginal public domain image from National Library of MedicineMoreFree for Personal and Business usePublic DomainU.S. Gov WorksInfoJPEGLow Resolution 771 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1889 x 2940 px | 300 dpiView licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarFilm frame png mockup element, Raphael's Bindo Altoviti. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9189602/film-frame-png-mockup-element-raphaels-bindo-altoviti-remixed-rawpixelView licenseBirmingham University by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504237/birmingham-university-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseVan Gogh's portrait background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12740965/van-goghs-portrait-background-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseHydropathy by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504228/hydropathy-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseVan Gogh's portrait background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12740734/van-goghs-portrait-background-vintage-illustration-remixed-rawpixelView license"The Obelisk" by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504226/the-obelisk-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseMiss you Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12007187/miss-you-instagram-story-template-editable-textView licenseMr. Jonathan Hutchinson by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504221/mr-jonathan-hutchinson-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseVintage Effecthttps://www.rawpixel.com/image/12537315/vintage-effectView licensePhysician to His Majesty's Household by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504195/physician-his-majestys-household-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseVintage astronomer man, galaxy editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/11789098/vintage-astronomer-man-galaxy-editable-remixView licenseLord Beaconsfield's Physician by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504235/lord-beaconsfields-physician-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseHistory course poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11767012/history-course-poster-template-editable-text-and-designView license"The ILkeston Division" by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504206/the-ilkeston-division-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseVintage marketer png, target & dart board editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/11781969/vintage-marketer-png-target-dart-board-editable-remixView licenseBrighton by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504258/brighton-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseVintage astronomer man, galaxy editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/11781814/vintage-astronomer-man-galaxy-editable-remixView licenseThe King's Oculist by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504281/the-kings-oculist-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseArt & culture tour Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/10629605/art-culture-tour-instagram-post-template-editable-textView license"Cellular Pathology" by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504225/cellular-pathology-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseVintage teacher, book education editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/9789325/vintage-teacher-book-education-editable-remixView license"Physic" by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504217/physic-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseHair salon Van Gogh png sticker, mixed media editable design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/8705463/png-aesthetic-art-barberView licenseOliver Wendell Holmes by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504215/oliver-wendell-holmes-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseMan holding megaphone, editable shopping announcement. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9566852/man-holding-megaphone-editable-shopping-announcement-remixed-rawpixelView licenseThe King's Oculist by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504275/the-kings-oculist-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseFinancial investment businessman, business growth editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/9784003/financial-investment-businessman-business-growth-editable-remixView license"orthodoxy" by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504196/orthodoxy-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseFinancial investment businessman, business growth editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/11789080/financial-investment-businessman-business-growth-editable-remixView licenseProfessor Rudolph Virchow by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504254/professor-rudolph-virchow-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseVintage marketer, target & dart board editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/11791425/vintage-marketer-target-dart-board-editable-remixView licenseSir William Crookes by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504209/sir-william-crookes-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseVintage marketer, target & dart board editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/9799372/vintage-marketer-target-dart-board-editable-remixView licenseChests by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504242/chests-sir-leslie-wardFree Image from public domain licensePortrait of a Man by Jan van Ravesteyn. Digitally enhanced by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9832604/portrait-man-jan-van-ravesteyn-digitally-enhanced-rawpixelView licenseSurgery by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504239/surgery-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseBe happy text, retro illustration, comic typography, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9239757/happy-text-retro-illustration-comic-typography-editable-designView licensePhilosophical Pathology by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504267/philosophical-pathology-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseCreative innovative man, light bulb editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/9793531/creative-innovative-man-light-bulb-editable-remixView licenseSir James Paget, Bart by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504243/sir-james-paget-bart-sir-leslie-wardFree Image from public domain license