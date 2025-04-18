Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagefacepersonvintagepublic domainillustrationportraitclothingtop hatThe King's Physician by Sir Leslie WardOriginal public domain image from National Library of MedicineMoreFree for Personal and Business usePublic DomainU.S. Gov WorksInfoJPEGLow Resolution 705 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1889 x 3214 px | 300 dpiView licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarFashion book cover in white editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/12681707/fashion-book-cover-white-editable-mockupView licenseLord Beaconsfield's Physician by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504235/lord-beaconsfields-physician-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseBusiness management blue logo template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12574660/business-management-blue-logo-template-editable-designView licenseFreddie by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504256/freddie-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseBusiness management vintage logo template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11405493/business-management-vintage-logo-template-editable-designView licenseOxford Physiology by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504291/oxford-physiology-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseBusiness management vintage logo template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16998655/business-management-vintage-logo-template-editable-designView licenseBrighton by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504258/brighton-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseMinimal fashion editable poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12644262/minimal-fashion-editable-poster-templateView license"The ear" by Carlo Pellegrinihttps://www.rawpixel.com/image/11504184/the-ear-carlo-pellegriniFree Image from public domain licenseMinimal fashion Instagram story template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/12644266/minimal-fashion-instagram-story-template-editable-social-media-designView license"Mens sana" (Sir George Henry Savage, M.D., F.R.C.P.) by Rayhttps://www.rawpixel.com/image/11504199/mens-sana-sir-george-henry-savage-md-frcp-rayFree Image from public domain licenseVintage Effecthttps://www.rawpixel.com/image/12537315/vintage-effectView licenseThe King's Oculist by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504275/the-kings-oculist-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseTank crop top mockup element, blue tie-dye, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10210962/tank-crop-top-mockup-element-blue-tie-dye-editable-designView license"The ILkeston Division" by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504206/the-ilkeston-division-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseBusiness success png element, 3d remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7708029/business-success-png-element-remix-editable-designView licenseThe autocrat of the breakfast table by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504214/the-autocrat-the-breakfast-table-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseVintage woman yellow frame background, editable art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11708032/vintage-woman-yellow-frame-background-editable-art-deco-designView license"Alfred" by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504200/alfred-sir-leslie-wardFree Image from public domain licensePink gold frame background, editable vintage woman art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11513491/pink-gold-frame-background-editable-vintage-woman-art-deco-designView licenseChests by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504242/chests-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseMinimal fashion blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12644258/minimal-fashion-blog-banner-template-editable-textView licenseThe King's Oculist by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504281/the-kings-oculist-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseMiss you Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12007187/miss-you-instagram-story-template-editable-textView licenseOld Boneshttps://www.rawpixel.com/image/11504306/old-bonesFree Image from public domain licenseWoman in hoodie , editable oil paintinghttps://www.rawpixel.com/image/12785643/woman-hoodie-editable-oil-paintingView license"orthodoxy" by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504196/orthodoxy-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseVan Gogh's portrait background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12740734/van-goghs-portrait-background-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseSir William Crookes by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504209/sir-william-crookes-sir-leslie-wardFree Image from public domain licenseLong sleeve t-shirt editable mockup, with screened vintage illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/12590042/long-sleeve-t-shirt-editable-mockup-with-screened-vintage-illustrationView licenseJames Burnes, L.L.D.K.H. F.R.S: Physician General, Bombay Armyhttps://www.rawpixel.com/image/11506494/james-burnes-lldkh-frs-physician-general-bombay-armyFree Image from public domain licenseVintage woman black frame, editable art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11513534/vintage-woman-black-frame-editable-art-deco-designView license"Physiological Physic" by Carlo Pellegrinihttps://www.rawpixel.com/image/11504176/physiological-physic-carlo-pellegriniFree Image from public domain licenseVan Gogh's portrait background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12740965/van-goghs-portrait-background-vintage-illustration-remixed-rawpixelView license"Cremation" by Carlo Pellegrinihttps://www.rawpixel.com/image/11504178/cremation-carlo-pellegriniFree Image from public domain licenseArt deco gray background, editable vintage woman designhttps://www.rawpixel.com/image/11707682/art-deco-gray-background-editable-vintage-woman-designView licenseMr. Jonathan Hutchinson by Sir Leslie Wardhttps://www.rawpixel.com/image/11504221/mr-jonathan-hutchinson-sir-leslie-wardFree Image from public domain licensePoster mockup, editable advertisement designhttps://www.rawpixel.com/image/10649245/poster-mockup-editable-advertisement-designView licenseSir Edwin Lankesterhttps://www.rawpixel.com/image/11485446/sir-edwin-lankesterFree Image from public domain license