Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagefacepersonartvintagepublic domainillustrationportraitpalmSta. Appolonia V.MOriginal public domain image from National Library of MedicineMoreFree for Personal and Business usePublic DomainU.S. Gov WorksInfoJPEGLow Resolution 898 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2274 x 3040 px | 300 dpiView licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarHouse searching, editable woman holding magnifying glass. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9419604/house-searching-editable-woman-holding-magnifying-glass-remixed-rawpixelView licenseS. Apollonia: Virgo et Martÿrhttps://www.rawpixel.com/image/11478040/apollonia-virgo-martyrFree Image from public domain licenseSummer vacation woman, editable aesthetic illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/12526957/summer-vacation-woman-editable-aesthetic-illustrationView licenseSta. Appolonia V.Mhttps://www.rawpixel.com/image/11505455/sta-appolonia-vmFree Image from public domain licenseStop the violence, woman protesting remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11903350/stop-the-violence-woman-protesting-remix-editable-designView licenseSaint Apollonia V.Mhttps://www.rawpixel.com/image/11477897/saint-apollonia-vmFree Image from public domain licenseSummer shopping png sticker, mixed media editable design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/8704778/summer-shopping-png-sticker-mixed-media-editable-design-remixed-rawpixelView licenseS. Apolonia. V by Joseph Kempterhttps://www.rawpixel.com/image/11505442/apolonia-joseph-kempterFree Image from public domain licenseFilm frame png mockup element, Raphael's Bindo Altoviti. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9189602/film-frame-png-mockup-element-raphaels-bindo-altoviti-remixed-rawpixelView licenseS. Apolonia by I Buschhttps://www.rawpixel.com/image/11505433/apolonia-buschFree Image from public domain licenseStop the violence, woman protesting remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11903577/stop-the-violence-woman-protesting-remix-editable-designView licenseS. Apolonia by I Buschhttps://www.rawpixel.com/image/11505428/apolonia-buschFree Image from public domain licenseFriends forever poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12483578/friends-forever-poster-template-editable-text-and-designView licenseSta. Appoloniahttps://www.rawpixel.com/image/11477936/sta-appoloniaFree Image from public domain licensePalm Sunday poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14460104/palm-sunday-poster-templateView licenseSanta Apollonia Vergine, e Martire by Antonio Raggihttps://www.rawpixel.com/image/11504351/santa-apollonia-vergine-martire-antonio-raggiFree Image from public domain licenseVintage woman holding money, finance collage remix editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9600792/vintage-woman-holding-money-finance-collage-remix-editable-designView licenseS. Apollonia V.Mhttps://www.rawpixel.com/image/11505449/apollonia-vmFree Image from public domain licenseVintage woman holding rose, Valentine's Day collage remix editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9609871/vintage-woman-holding-rose-valentines-day-collage-remix-editable-designView licenseS. Apollonia: Verg. e Marthttps://www.rawpixel.com/image/11478065/apollonia-verg-martFree Image from public domain licensePink gold frame background, editable vintage woman art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11513491/pink-gold-frame-background-editable-vintage-woman-art-deco-designView licenseS. Apolloniahttps://www.rawpixel.com/image/11505446/apolloniaFree Image from public domain licenseVintage woman yellow frame background, editable art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11708032/vintage-woman-yellow-frame-background-editable-art-deco-designView licenseS. Appollonia: Dentes eius Lacte candidiores. Gen.79https://www.rawpixel.com/image/11505450/appollonia-dentes-eius-lacte-candidiores-gen79Free Image from public domain licenseWoman holding microphone, editable singer, entertainment. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9365809/woman-holding-microphone-editable-singer-entertainment-remixed-rawpixelView licenseSainte Apolline, patronne des Dentistes d'après un tableau de Luini (Saronno) by Luinihttps://www.rawpixel.com/image/11478094/image-hand-face-personFree Image from public domain licenseStrategy word editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9454598/strategy-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView licenseS. Appolloniahttps://www.rawpixel.com/image/11505460/appolloniaFree Image from public domain licenseNurse holding needle, editable healthcare. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9465557/nurse-holding-needle-editable-healthcare-remixed-rawpixelView licenseSaint Apolloniahttps://www.rawpixel.com/image/11509513/saint-apolloniaFree Image from public domain licenseWoman in sunhat, vintage fashion editable illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9349955/woman-sunhat-vintage-fashion-editable-illustration-remixed-rawpixelView licenseSancta Apollonia V. Mhttps://www.rawpixel.com/image/11407200/sancta-apolloniaFree Image from public domain licenseArt history class poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12478575/art-history-class-poster-template-editable-text-and-designView licenseSta. Ubaldescahttps://www.rawpixel.com/image/11410539/sta-ubaldescaFree Image from public domain licenseIdeas word editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9474690/ideas-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView licenseS. Apoloniahttps://www.rawpixel.com/image/11477915/apoloniaFree Image from public domain licenseColorful creative children's craft poster template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/20397795/colorful-creative-childrens-craft-poster-template-editable-designView licenseThe recoil of the missiles directed at Sts. Cosmo and Damianhttps://www.rawpixel.com/image/11430740/the-recoil-the-missiles-directed-sts-cosmo-and-damianFree Image from public domain licenseHands and third eye, spiritual elements remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11773361/hands-and-third-eye-spiritual-elements-remix-editable-designView licenseEine Detailansicht eines Mosaiks in San Marco in Venedig, 1818 – 1843 by johann anton rambouxhttps://www.rawpixel.com/image/18939359/image-person-cross-artFree Image from public domain license