Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagefacepersonartpublic domainillustrationmedievalportraitclothingS. Appollonia: Dentes eius Lacte candidiores. Gen.79Original public domain image from National Library of MedicineMoreFree for Personal and Business usePublic DomainU.S. Gov WorksInfoJPEGLow Resolution 767 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1913 x 2994 px | 300 dpiView licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarHouse searching, editable woman holding magnifying glass. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9419604/house-searching-editable-woman-holding-magnifying-glass-remixed-rawpixelView licenseS. Apollonia: Virgo et Martÿrhttps://www.rawpixel.com/image/11478040/apollonia-virgo-martyrFree Image from public domain licensePink gold frame background, editable vintage woman art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11710230/pink-gold-frame-background-editable-vintage-woman-art-deco-designView licenseSancta Apollonia V. Mhttps://www.rawpixel.com/image/11407200/sancta-apolloniaFree Image from public domain licenseVintage woman yellow frame background, editable art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11708032/vintage-woman-yellow-frame-background-editable-art-deco-designView licenseS. Apollonia: Verg. e Marthttps://www.rawpixel.com/image/11478065/apollonia-verg-martFree Image from public domain licensePink gold frame background, editable vintage woman art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11513491/pink-gold-frame-background-editable-vintage-woman-art-deco-designView licenseS. Apolonia. V by Joseph Kempterhttps://www.rawpixel.com/image/11505442/apolonia-joseph-kempterFree Image from public domain licenseVintage woman pink frame, editable art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11710217/vintage-woman-pink-frame-editable-art-deco-designView licenseS. Apolloniahttps://www.rawpixel.com/image/11505446/apolloniaFree Image from public domain licensePink gold frame desktop wallpaper, editable vintage woman art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11710247/pink-gold-frame-desktop-wallpaper-editable-vintage-woman-art-deco-designView licenseSanta Apollonia Vergine, e Martire by Antonio Raggihttps://www.rawpixel.com/image/11504351/santa-apollonia-vergine-martire-antonio-raggiFree Image from public domain licenseVintage woman yellow desktop wallpaper, editable art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11708147/vintage-woman-yellow-desktop-wallpaper-editable-art-deco-designView licenseP.D. Julius A Ponte C.Rhttps://www.rawpixel.com/image/11373365/pd-julius-ponte-crFree Image from public domain licenseMedieval life Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/9617228/medieval-life-instagram-post-template-editable-textView licenseS. Apolonia by I Buschhttps://www.rawpixel.com/image/11505428/apolonia-buschFree Image from public domain licenseMedieval street fantasy remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12663432/medieval-street-fantasy-remix-editable-designView licenseS. Appolloniahttps://www.rawpixel.com/image/11505460/appolloniaFree Image from public domain licenseMedieval street fantasy remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12664511/medieval-street-fantasy-remix-editable-designView licenseAureolus Philipp Theophra Paracelshttps://www.rawpixel.com/image/11490086/aureolus-philipp-theophra-paracelsFree Image from public domain licenseFilm frame png mockup element, Raphael's Bindo Altoviti. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9189602/film-frame-png-mockup-element-raphaels-bindo-altoviti-remixed-rawpixelView licenseS. Apollonia V.Mhttps://www.rawpixel.com/image/11505449/apollonia-vmFree Image from public domain licenseVintage woman pink mobile wallpaper, editable art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11710242/vintage-woman-pink-mobile-wallpaper-editable-art-deco-designView licenseJohannes Agricola Palatinus P. & M.V.D. Practicus Lipshttps://www.rawpixel.com/image/11484294/johannes-agricola-palatinus-mvd-practicus-lipsFree Image from public domain licenseDaycare logo template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/13719934/daycare-logo-template-editable-designView licenseGathering cinnamon bark in India by Ambroise Paréhttps://www.rawpixel.com/image/11336045/gathering-cinnamon-bark-india-ambroise-pareFree Image from public domain licensePink gold frame mobile wallpaper, editable vintage woman art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11708113/pink-gold-frame-mobile-wallpaper-editable-vintage-woman-art-deco-designView licenseThe recoil of the missiles directed at Sts. Cosmo and Damianhttps://www.rawpixel.com/image/11430740/the-recoil-the-missiles-directed-sts-cosmo-and-damianFree Image from public domain licenseMedieval king fantasy remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12663597/medieval-king-fantasy-remix-editable-designView licenseSta. Apollonnia. V.Mhttps://www.rawpixel.com/image/11477991/sta-apollonnia-vmFree Image from public domain licenseLove & live mobile wallpaper template, editable pastel designhttps://www.rawpixel.com/image/18403674/love-live-mobile-wallpaper-template-editable-pastel-designView licenseGuillaume Vavasseurhttps://www.rawpixel.com/image/11500560/guillaume-vavasseurFree Image from public domain licenseVintage astronomer man, galaxy editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/11789098/vintage-astronomer-man-galaxy-editable-remixView licenseTheophrastus Bombastus Paracelsushttps://www.rawpixel.com/image/11490131/theophrastus-bombastus-paracelsusFree Image from public domain licenseCupid pushing shopping cart editable design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9589381/cupid-pushing-shopping-cart-editable-design-remixed-rawpixelView licenseSta. Appolonia V.Mhttps://www.rawpixel.com/image/11505447/sta-appolonia-vmFree Image from public domain licenseFinancial investment businessman, business growth editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/9784003/financial-investment-businessman-business-growth-editable-remixView licenseMichel Nostradamus Regius Consiliarius et Medicus Annum Agens LXIIhttps://www.rawpixel.com/image/11489567/michel-nostradamus-regius-consiliarius-medicus-annum-agens-lxiiFree Image from public domain licenseVan Gogh's portrait background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12740965/van-goghs-portrait-background-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseCaspar Peucerushttps://www.rawpixel.com/image/11490762/caspar-peucerusFree Image from public domain license