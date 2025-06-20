Edit ImageCrop1SaveSaveEdit Imageanimalartbuildingvintagepublic domainillustrationlandscapebearParis, La Tour St. JacquesOriginal public domain image from National Library of MedicineMoreFree for Personal and Business usePublic DomainU.S. Gov WorksInfoJPEGLow Resolution 784 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2073 x 3171 px | 300 dpiView licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarPolar bear and penguins, global warming editable collage arthttps://www.rawpixel.com/image/9346813/polar-bear-and-penguins-global-warming-editable-collage-artView licenseParis, La Tour Eiffelhttps://www.rawpixel.com/image/11511086/paris-tour-eiffelFree Image from public domain licenseAesthetic farm collage, editable agriculture collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9349871/aesthetic-farm-collage-editable-agriculture-collage-remixed-rawpixelView licenseParis, La Conciergerie & Le Pont au Changehttps://www.rawpixel.com/image/11511128/paris-conciergerie-pont-changeFree Image from public domain licensePolar bear png penguins, global warming editable collage arthttps://www.rawpixel.com/image/9333095/polar-bear-png-penguins-global-warming-editable-collage-artView licenseParis, La Gare du Nordhttps://www.rawpixel.com/image/11511105/paris-gare-nordFree Image from public domain licenseWinner Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12787179/winner-instagram-post-templateView licenseLa source: Ingreshttps://www.rawpixel.com/image/11511200/source-ingresFree Image from public domain licenseWatercolor nature galaxy design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16239474/watercolor-nature-galaxy-design-element-set-editable-designView licenseParis, Notre-Damehttps://www.rawpixel.com/image/11511061/paris-notre-dameFree Image from public domain licensePolar bear and penguins, global warming editable collage arthttps://www.rawpixel.com/image/9347102/polar-bear-and-penguins-global-warming-editable-collage-artView licenseNicolas Lancret: l'innocencehttps://www.rawpixel.com/image/11511198/nicolas-lancret-linnocenceFree Image from public domain licensePolar bear png penguins, global warming editable collage arthttps://www.rawpixel.com/image/9347077/polar-bear-png-penguins-global-warming-editable-collage-artView licenseTour Saint- Jacques (c. 1858) by Édouard Baldushttps://www.rawpixel.com/image/9783089/tour-saint-jacques-c-1858-edouard-baldusFree Image from public domain licenseGrizzly bear jogging in gym clothes, digital art editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12632797/grizzly-bear-jogging-gym-clothes-digital-art-editable-remixView licenseSt. Jean la Boucheriehttps://www.rawpixel.com/image/14311084/st-jean-boucherieFree Image from public domain licenseVictorian woman driving, editable vintage collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9325555/victorian-woman-driving-editable-vintage-collage-remixed-rawpixelView licensePilulas do Dr Moussette: atravez do mundo : -- Canadáhttps://www.rawpixel.com/image/11511167/pilulas-moussette-atravez-mundo-canadaFree Image from public domain licenseanimal forest double exposure art set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15137306/animal-forest-double-exposure-art-set-editable-design-elementView licenseHippocrate présente au divin Esculape la Morrhuëtine Jungken, destinée à suppléer la vénérable Huile de Foie de Moruehttps://www.rawpixel.com/image/11511080/image-flowers-face-bookFree Image from public domain licenseProtect wildlife poster template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/17137347/protect-wildlife-poster-template-editable-designView licenseNational Museumhttps://www.rawpixel.com/image/11511454/national-museumFree Image from public domain licenseSnowy escapes blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/12719286/snowy-escapes-blog-banner-templateView licenseVue de l'Hopital Militaire du val de Grace: Rue St. Jacqueshttps://www.rawpixel.com/image/11421308/vue-lhopital-militaire-val-grace-rue-st-jacquesFree Image from public domain licenseChristmas party Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12612739/christmas-party-instagram-post-template-editable-textView licenseMonsieur Dumollet by Henry Gerbaulthttps://www.rawpixel.com/image/11511098/monsieur-dumollet-henry-gerbaultFree Image from public domain licenseChristmas wish list Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12618818/christmas-wish-list-instagram-post-template-editable-textView licenseParis, La Tour Saint Jacques by Neurdein Frèreshttps://www.rawpixel.com/image/14278110/paris-tour-saint-jacques-neurdein-freresFree Image from public domain licenseSports day Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12786682/sports-day-instagram-post-templateView licensePilulas do Dr Moussette: atravez do mundo : -- Colombiahttps://www.rawpixel.com/image/11511172/pilulas-moussette-atravez-mundo-colombiaFree Image from public domain licenseanimal forest double exposure art set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15136865/animal-forest-double-exposure-art-set-editable-design-elementView licenseLa Tour St. Jacques by Édouard Baldushttps://www.rawpixel.com/image/14283611/tour-st-jacques-edouard-baldusFree Image from public domain licenseCreative environment paper editable collage art sethttps://www.rawpixel.com/image/9590694/creative-environment-paper-editable-collage-art-setView licenseAlcool de Menthe du Docteur Pierre de la Faculté de médecine de Parishttps://www.rawpixel.com/image/11511073/alcool-menthe-docteur-pierre-faculte-medecine-parisFree Image from public domain licenseCreative environment paper editable collage art sethttps://www.rawpixel.com/image/9590631/creative-environment-paper-editable-collage-art-setView licenseIconic Parisian monument detailed illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/15178911/iconic-parisian-monument-detailed-illustrationView licenseColorful bear gardening, hobby paper craft editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12609301/colorful-bear-gardening-hobby-paper-craft-editable-remixView licenseDr. Clin's Strengthening Pills: made in Francehttps://www.rawpixel.com/image/11511411/dr-clins-strengthening-pills-made-franceFree Image from public domain licensePanda bear poster template, editable animal art design remastered and made editable by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8757055/png-animal-art-antiqueView licenseTour de St. Jacques - La Boucherie, à Paris by François Alphonse Fortier and Louis Désiré Blanquart Evrardhttps://www.rawpixel.com/image/14272394/image-art-public-domain-paintingFree Image from public domain license