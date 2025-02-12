rawpixel
To the Defeat of France;from The 150 Leaves (1940) by Karl Wiener
pencil drawingpaperleavesno peopleartwatercolourvintageworld war 2
Strong girls united poster template, editable advertisement
assembly of 2 graphics;from The 150 Leaves (1940–1941) by Karl Wiener
D-Day anniversary festival poster template
Untitled;from: The 150 Leaves (1940) by Karl Wiener
War poster template, editable vintage photography design
Golgotha (1941–1942) by Karl Wiener
Stop war Instagram post template
Untitled (1942) by Karl Wiener
Women of power poster template, editable advertisement
Montage of 2 graphics from The 150 Sheets (1940–1941) by Karl Wiener
Women of power, editable flyer template for branding
Winter;from: The 150 Leaves (1941) by Karl Wiener
Women of power Twitter ad template, editable text & design
war grotesque (1944) by Karl Wiener
Women of power email header template, customizable design
The German Boot;from: The 150 Leaves (1940–1941) by Karl Wiener
Strong girls united Twitter ad template, editable text & design
Wounded Man, from: The 150 Leaves (1941) by Karl Wiener
Equality for women, editable flyer template for branding
Smashed Tanks;from: The 150 Leaves (1942) by Karl Wiener
Strong girls united email header template, customizable design
Conclusion (war grotesque) (around 1941) by Karl Wiener
Women driving poster template
assembly of 2 graphics;from The 150 Leaves (1940) by Karl Wiener
Equality for women poster template, editable advertisement
The Desert Battle (1946) by Karl Wiener
Equality for women email header template, customizable design
Before the Attack (1941) by Karl Wiener
Equality for women Twitter ad template, editable text & design
Grief (around 1940) by Karl Wiener
Feminist powerful quote, editable flyer template
From Death to Morning (1941) by Karl Wiener
Say No to war poster template
Assembly of 3 graphics;From the 150 leaves (1940–1941) by Karl Wiener
Nuclear weapons Instagram story template, editable text
Am Grab (around 1921) by Karl Wiener
Strong girls united Instagram story template, editable text and funky design
Victory and Death (pencil sketch) (1942) by Karl Wiener
Strong girls united Instagram post template, editable text
mass grave (around 1925) by Karl Wiener
