The Wrestler Arauma Daigorō by Utagawa Yoshitora
Japan culture expo poster template, editable text and design
Kawasaki in Musashi Province: Yajiro and Kitahachi by Kawanabe Kyosai and Utagawa Yoshitora
Sports poster template, editable text and design
Notes on Sericulture by Utagawa Yoshitora
Sumo warriors poster template
Ō Brigade, Extra (Bangai), Ōji: Actors Segawa Senjo as Kuzunoha and Kawarazaki Gonjūrō I as Abe no Yasuna by Utagawa…
Martial arts studio poster template
The Female Thief, Omatsu, at Kasamatsu Pass by Utagawa Yoshitora
Sports social story template, editable Instagram design
Chi Brigade, Tenth Group, Theater District in Saruwaka: Actor Ichikawa Ebizô V as the Old Woman of the Lonely House by…
Discover Japan Instagram post templates
Hokusai's sumo wrestler. Original public domain image from the MET museum.
Sports Facebook post template, editable design
The Thames River, London by Utagawa Yoshitora
Sports blog banner template, editable text
Preparatory Sketch for Battle at Yashima by Utagawa Yoshitora
Sumo wrestling Instagram post template
Tokaido gojusan tsui (ca. 1845-1846 (late Edo)) by Utagawa Toyokuni III and Enshuya Matabei
Japan culture expo blog banner template, editable text
The Wrestler Arauma Daigoro (1858), vintage Japanese man illustration by Utagawa Yoshitora. Original public domain image…
Traditional japanese sport Instagram post template
The Sumo Wrestlers Takaneyama Yoichiemon and Sendagawa Kichigorō. Original public domain image from the MET museum.
Japan culture expo social story template, editable Instagram design
Wrestlers Kajigahama Rikiemon of the Eastern Group and Sekinoto Hachirōji of the Edo tea, with the Umpire Kimura Shōnosuke…
Sumo warriors Instagram post template
Sumo Wrestler Tossing a Foreigner by Utagawa Yoshiiku
Traditional Japanese sport Instagram post template, editable text
Katsushika Hokusai’s sumo wrestlers (1760–1849) vintage Japanese woodblock print. Original public domain image from The Art…
Traditional japanese sport blog banner template
Sumo wrestler (1868 - 1900) vintage Ukiyo-e style. Original public domain image from the Library of Congress. Digitally…
Sumo warriors blog banner template
Mitate sanjurokkasen (1856 (late Edo)) by Utagawa Toyokuni III
Sumo wrestling Instagram post template
Hokusai's sumo wrestler. Original from The Art Institute of Chicago.
Traditional Japanese sport Instagram post template
Yokohama Sumo Wrestler Defeating a Foreigner by Ippōsai Yoshifuji
Editable animated martial arts characters design element set
Sumo Wrestling by Utagawa Kuniteru
Sumo wrestling Instagram post template
The Conquest of Ōshū by Utagawa Yoshitora
