Edit ImageCrop1SaveSaveEdit ImagekoreanscholarcartoonfacepersonartmanvintageScholar Spirit (Seonbisin)Original public domain image from Los Angeles County Museum of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 640 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3128 x 5864 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarAsian woman, small business 3d remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10203891/asian-woman-small-business-remix-editable-designView licenseSpirit of a Noble Woman (Probably Princess Pari) and Attendanthttps://www.rawpixel.com/image/11932775/image-face-person-artFree Image from public domain licenseWelcome summer sale Facebook story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14693877/welcome-summer-sale-facebook-story-templateView licensePortrait of a Meritorious Subjecthttps://www.rawpixel.com/image/11932410/portrait-meritorious-subjectFree Image from public domain licenseBeach is calling Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14766361/beach-calling-instagram-post-templateView licenseFish Carps in a Lotus Pondhttps://www.rawpixel.com/image/11932476/fish-carps-lotus-pondFree Image from public domain licenseFace mask mockup on Asian man, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9750154/face-mask-mockup-asian-man-editable-designView licensePortrait of a Scholar-Official in a Pink Robehttps://www.rawpixel.com/image/11932769/portrait-scholar-official-pink-robeFree Image from public domain licenseTropical escape Facebook story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14693891/tropical-escape-facebook-story-templateView licenseThree Sages Tasting Vinegar by Hakuin Ekakuhttps://www.rawpixel.com/image/11923573/three-sages-tasting-vinegar-hakuin-ekakuFree Image from public domain licenseNew video Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14766316/new-video-instagram-post-templateView licenseThe Monk from Danxia Burning a Wooden Image of the Buddha by Unkoku Toganhttps://www.rawpixel.com/image/11922538/image-face-paper-personFree Image from public domain licenseVictorian woman scholar background, blue vintage design, remixed from the artwork of JJ. Gould, Jr., editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8645637/png-aesthetic-alfons-maria-much-alphonse-marie-muchaView licenseDaruma in a Red Robe by Sakaki Hyakusenhttps://www.rawpixel.com/image/11931899/daruma-red-robe-sakaki-hyakusenFree Image from public domain licenseInternational music Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14460432/international-music-instagram-post-templateView licensePortrait of Scholar-Official Yun Bonggu (1681-1767) in his Seventieth Year by Byeon Sang byeokhttps://www.rawpixel.com/image/11922566/image-face-cats-personFree Image from public domain licenseTaipei travel blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14428188/taipei-travel-blog-banner-templateView licenseSeiōgyū Riding Backward on an Ox by Sekkanhttps://www.rawpixel.com/image/11931988/seiogyu-riding-backward-sekkanFree Image from public domain licenseLove advice application Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/18989908/love-advice-application-instagram-story-template-editable-textView licensePan Lang on a Donkey by I Fukyūhttps://www.rawpixel.com/image/11932114/pan-lang-donkey-fukyuFree Image from public domain licenseBradley's The Kiss frame background, vintage man & peacock illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12540056/png-adult-art-nouveauView licenseKanzan by Iten Sōseihttps://www.rawpixel.com/image/11932858/kanzan-iten-soseiFree Image from public domain licenseBradley's The Kiss frame background, vintage man & peacock illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563589/png-adult-art-nouveauView licenseDaruma by Torei Enjihttps://www.rawpixel.com/image/11923029/daruma-torei-enjiFree Image from public domain licenseK-pop music cover templatehttps://www.rawpixel.com/image/14442370/k-pop-music-cover-templateView licenseTiger Under Bamboo and Pine Treeshttps://www.rawpixel.com/image/11932629/tiger-under-bamboo-and-pine-treesFree Image from public domain licenseBradley's The Kiss frame background, vintage man & peacock illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563622/png-art-nouveau-baby-backgroundView licenseDaruma by Fūgai Ekunhttps://www.rawpixel.com/image/11931946/daruma-fugai-ekunFree Image from public domain licenseBradley's The Kiss frame background, vintage man & peacock illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12541376/png-art-nouveau-backgroundView licenseJittoku by Iten Sōseihttps://www.rawpixel.com/image/11932877/jittoku-iten-soseiFree Image from public domain licenseVan Gogh's portrait background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12740734/van-goghs-portrait-background-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licensePortrait of Scholar-official Robehttps://www.rawpixel.com/image/11932477/portrait-scholar-official-robeFree Image from public domain licenseBradley's The Kiss frame background, vintage man & peacock illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12541261/png-art-nouveau-baby-blueView licenseMountain Deityhttps://www.rawpixel.com/image/11932624/mountain-deityFree Image from public domain licenseBradley's The Kiss, vintage man & peacock illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12574213/bradleys-the-kiss-vintage-man-peacock-illustration-remixed-rawpixelView licenseDongbang Sak (Dongfang Shuo), one of the Eight Chinese Immortalshttps://www.rawpixel.com/image/11932800/image-face-person-artFree Image from public domain licenseBradley's The Kiss, vintage man & peacock illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12531615/bradleys-the-kiss-vintage-man-peacock-illustration-remixed-rawpixelView licenseWild Duck Koan by Suio Genrohttps://www.rawpixel.com/image/11922986/wild-duck-koan-suio-genroFree Image from public domain licenseBradley's The Kiss frame background, vintage man & peacock illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563639/png-art-nouveau-backgroundView licenseSunoin (Shoulao), God of Longevityhttps://www.rawpixel.com/image/11932765/sunoin-shoulao-god-longevityFree Image from public domain license