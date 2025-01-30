rawpixel
Edit ImageCrop
Temple Gate
Save
Edit Image
japanese houseline artworkhouse blueprint illustrationtemplecartoonpapertreepattern
Japanese cherry blossom background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.
Japanese cherry blossom background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12768057/japanese-cherry-blossom-background-vintage-illustration-remixed-rawpixelView license
Shrine Torii Gate
Shrine Torii Gate
https://www.rawpixel.com/image/11932766/shrine-torii-gateFree Image from public domain license
Aesthetic grid background, nature paper collage, editable design
Aesthetic grid background, nature paper collage, editable design
https://www.rawpixel.com/image/8840014/aesthetic-grid-background-nature-paper-collage-editable-designView license
Itsukushima Shrine by Kobayashi Kiyochika
Itsukushima Shrine by Kobayashi Kiyochika
https://www.rawpixel.com/image/11932533/itsukushima-shrine-kobayashi-kiyochikaFree Image from public domain license
Aesthetic grid background, nature paper collage, editable design
Aesthetic grid background, nature paper collage, editable design
https://www.rawpixel.com/image/8840010/aesthetic-grid-background-nature-paper-collage-editable-designView license
Ueno by Katsushika Hokusai
Ueno by Katsushika Hokusai
https://www.rawpixel.com/image/11931562/ueno-katsushika-hokusaiFree Image from public domain license
Hot chocolate party Instagram post template
Hot chocolate party Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/13271422/hot-chocolate-party-instagram-post-templateView license
Kinryūzan Temple by Utagawa Hiroshige
Kinryūzan Temple by Utagawa Hiroshige
https://www.rawpixel.com/image/11931883/kinryuzan-temple-utagawa-hiroshigeFree Image from public domain license
Japanese cherry blossom iPhone wallpaper, vintage illustration. Remixed by rawpixel.
Japanese cherry blossom iPhone wallpaper, vintage illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12775452/png-android-wallpaper-art-asianView license
Yōmeimon Gate at Nikkō Tōshōgū Shrine by Kobayashi Kiyochika
Yōmeimon Gate at Nikkō Tōshōgū Shrine by Kobayashi Kiyochika
https://www.rawpixel.com/image/11932363/image-face-person-artFree Image from public domain license
Learning Japanese book cover template
Learning Japanese book cover template
https://www.rawpixel.com/image/14446346/learning-japanese-book-cover-templateView license
Palace Garden in Autumn by Tachibana Morikuni
Palace Garden in Autumn by Tachibana Morikuni
https://www.rawpixel.com/image/11932875/palace-garden-autumn-tachibana-morikuniFree Image from public domain license
Architect design Instagram post template, editable design
Architect design Instagram post template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/9215786/architect-design-instagram-post-template-editable-designView license
Zōjōji Pagoda and Akabane by Utagawa Hiroshige
Zōjōji Pagoda and Akabane by Utagawa Hiroshige
https://www.rawpixel.com/image/11932082/zojoji-pagoda-and-akabane-utagawa-hiroshigeFree Image from public domain license
Christmas chocolate Instagram post template
Christmas chocolate Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/13274339/christmas-chocolate-instagram-post-templateView license
Sannō Shrine at the Nagata Riding Grounds by Utagawa Hiroshige
Sannō Shrine at the Nagata Riding Grounds by Utagawa Hiroshige
https://www.rawpixel.com/image/11931877/image-person-art-vintageFree Image from public domain license
Vintage crane bird iPhone wallpaper, editable gold frame
Vintage crane bird iPhone wallpaper, editable gold frame
https://www.rawpixel.com/image/11736560/vintage-crane-bird-iphone-wallpaper-editable-gold-frameView license
Priest and Monk by a Temple Veranda
Priest and Monk by a Temple Veranda
https://www.rawpixel.com/image/11931953/priest-and-monk-temple-verandaFree Image from public domain license
3D editable Japanese martial art man remix
3D editable Japanese martial art man remix
https://www.rawpixel.com/image/12412621/editable-japanese-martial-art-man-remixView license
View of Ryōgoku Bridge by Shōtei Hokuju
View of Ryōgoku Bridge by Shōtei Hokuju
https://www.rawpixel.com/image/11931987/view-ryogoku-bridge-shotei-hokujuFree Image from public domain license
Living room hand drawn illustration, editable design
Living room hand drawn illustration, editable design
https://www.rawpixel.com/image/9174854/living-room-hand-drawn-illustration-editable-designView license
Hodogaya: The Katabira River and Katabira Bridge by Utagawa Hiroshige
Hodogaya: The Katabira River and Katabira Bridge by Utagawa Hiroshige
https://www.rawpixel.com/image/11931203/image-dog-plant-personFree Image from public domain license
Winter memories, editable Instagram story template
Winter memories, editable Instagram story template
https://www.rawpixel.com/image/16520638/winter-memories-editable-instagram-story-templateView license
San'enzan Zōjō-ji Temple in Shiba by Utagawa Toyokuni I
San'enzan Zōjō-ji Temple in Shiba by Utagawa Toyokuni I
https://www.rawpixel.com/image/11932303/image-person-art-vintageFree Image from public domain license
Asian samurai warrior fantasy remix, editable design
Asian samurai warrior fantasy remix, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12665060/asian-samurai-warrior-fantasy-remix-editable-designView license
View of Houses of Entertainment in Imado at Dawn by Kobayashi Kiyochika
View of Houses of Entertainment in Imado at Dawn by Kobayashi Kiyochika
https://www.rawpixel.com/image/11931378/image-person-art-skyFree Image from public domain license
Buddhism quote Instagram story template
Buddhism quote Instagram story template
https://www.rawpixel.com/image/14762582/buddhism-quote-instagram-story-templateView license
Minakuchi by Utagawa Hiroshige
Minakuchi by Utagawa Hiroshige
https://www.rawpixel.com/image/11931219/minakuchi-utagawa-hiroshigeFree Image from public domain license
Buddhism quote Instagram story template
Buddhism quote Instagram story template
https://www.rawpixel.com/image/14762589/buddhism-quote-instagram-story-templateView license
Utagawa Hiroshige's The Katabira River and Katabira Bridge. Original public domain image from Los Angeles County Museum of…
Utagawa Hiroshige's The Katabira River and Katabira Bridge. Original public domain image from Los Angeles County Museum of…
https://www.rawpixel.com/image/16229102/image-dog-cartoon-animalFree Image from public domain license
Asian samurai warrior fantasy remix, editable design
Asian samurai warrior fantasy remix, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12665058/asian-samurai-warrior-fantasy-remix-editable-designView license
Inari Shrine at Oji by Katsushika Hokusai
Inari Shrine at Oji by Katsushika Hokusai
https://www.rawpixel.com/image/11922831/inari-shrine-oji-katsushika-hokusaiFree Image from public domain license
Living room background, editable doodle illustration
Living room background, editable doodle illustration
https://www.rawpixel.com/image/9174597/living-room-background-editable-doodle-illustrationView license
Scene in a Brothel from A Mirror of Beautiful Women of the Green Houses Compared by Kitao Shigemasa and Katsukawa Shunshō
Scene in a Brothel from A Mirror of Beautiful Women of the Green Houses Compared by Kitao Shigemasa and Katsukawa Shunshō
https://www.rawpixel.com/image/11931612/image-face-person-artFree Image from public domain license
Japanese travel agency Facebook post template
Japanese travel agency Facebook post template
https://www.rawpixel.com/image/12933351/japanese-travel-agency-facebook-post-templateView license
Kinryūzan Temple at Asakusa by Utagawa Hiroshige
Kinryūzan Temple at Asakusa by Utagawa Hiroshige
https://www.rawpixel.com/image/11932049/kinryuzan-temple-asakusa-utagawa-hiroshigeFree Image from public domain license
Japanese culture festival poster template
Japanese culture festival poster template
https://www.rawpixel.com/image/14517210/japanese-culture-festival-poster-templateView license
Asakusa: Raincoat Market by Katsushika Hokusai
Asakusa: Raincoat Market by Katsushika Hokusai
https://www.rawpixel.com/image/11931412/asakusa-raincoat-market-katsushika-hokusaiFree Image from public domain license
Room & linen spray label template, editable design
Room & linen spray label template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/14528489/room-linen-spray-label-template-editable-designView license
The Asakusa River, Kinryūzan Temple, and Azuma Bridge by Utagawa Hiroshige
The Asakusa River, Kinryūzan Temple, and Azuma Bridge by Utagawa Hiroshige
https://www.rawpixel.com/image/11931566/image-person-art-patternFree Image from public domain license