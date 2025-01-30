Edit ImageCrop2SaveSaveEdit Imagejapanese houseline artworkhouse blueprint illustrationtemplecartoonpapertreepatternTemple GateOriginal public domain image from Los Angeles County Museum of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 855 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1854 x 2602 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarJapanese cherry blossom background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12768057/japanese-cherry-blossom-background-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseShrine Torii Gatehttps://www.rawpixel.com/image/11932766/shrine-torii-gateFree Image from public domain licenseAesthetic grid background, nature paper collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8840014/aesthetic-grid-background-nature-paper-collage-editable-designView licenseItsukushima Shrine by Kobayashi Kiyochikahttps://www.rawpixel.com/image/11932533/itsukushima-shrine-kobayashi-kiyochikaFree Image from public domain licenseAesthetic grid background, nature paper collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8840010/aesthetic-grid-background-nature-paper-collage-editable-designView licenseUeno by Katsushika Hokusaihttps://www.rawpixel.com/image/11931562/ueno-katsushika-hokusaiFree Image from public domain licenseHot chocolate party Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13271422/hot-chocolate-party-instagram-post-templateView licenseKinryūzan Temple by Utagawa Hiroshigehttps://www.rawpixel.com/image/11931883/kinryuzan-temple-utagawa-hiroshigeFree Image from public domain licenseJapanese cherry blossom iPhone wallpaper, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12775452/png-android-wallpaper-art-asianView licenseYōmeimon Gate at Nikkō Tōshōgū Shrine by Kobayashi Kiyochikahttps://www.rawpixel.com/image/11932363/image-face-person-artFree Image from public domain licenseLearning Japanese book cover templatehttps://www.rawpixel.com/image/14446346/learning-japanese-book-cover-templateView licensePalace Garden in Autumn by Tachibana Morikunihttps://www.rawpixel.com/image/11932875/palace-garden-autumn-tachibana-morikuniFree Image from public domain licenseArchitect design Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9215786/architect-design-instagram-post-template-editable-designView licenseZōjōji Pagoda and Akabane by Utagawa Hiroshigehttps://www.rawpixel.com/image/11932082/zojoji-pagoda-and-akabane-utagawa-hiroshigeFree Image from public domain licenseChristmas chocolate Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13274339/christmas-chocolate-instagram-post-templateView licenseSannō Shrine at the Nagata Riding Grounds by Utagawa Hiroshigehttps://www.rawpixel.com/image/11931877/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseVintage crane bird iPhone wallpaper, editable gold framehttps://www.rawpixel.com/image/11736560/vintage-crane-bird-iphone-wallpaper-editable-gold-frameView licensePriest and Monk by a Temple Verandahttps://www.rawpixel.com/image/11931953/priest-and-monk-temple-verandaFree Image from public domain license3D editable Japanese martial art man remixhttps://www.rawpixel.com/image/12412621/editable-japanese-martial-art-man-remixView licenseView of Ryōgoku Bridge by Shōtei Hokujuhttps://www.rawpixel.com/image/11931987/view-ryogoku-bridge-shotei-hokujuFree Image from public domain licenseLiving room hand drawn illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9174854/living-room-hand-drawn-illustration-editable-designView licenseHodogaya: The Katabira River and Katabira Bridge by Utagawa Hiroshigehttps://www.rawpixel.com/image/11931203/image-dog-plant-personFree Image from public domain licenseWinter memories, editable Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/16520638/winter-memories-editable-instagram-story-templateView licenseSan'enzan Zōjō-ji Temple in Shiba by Utagawa Toyokuni Ihttps://www.rawpixel.com/image/11932303/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseAsian samurai warrior fantasy remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12665060/asian-samurai-warrior-fantasy-remix-editable-designView licenseView of Houses of Entertainment in Imado at Dawn by Kobayashi Kiyochikahttps://www.rawpixel.com/image/11931378/image-person-art-skyFree Image from public domain licenseBuddhism quote Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14762582/buddhism-quote-instagram-story-templateView licenseMinakuchi by Utagawa Hiroshigehttps://www.rawpixel.com/image/11931219/minakuchi-utagawa-hiroshigeFree Image from public domain licenseBuddhism quote Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14762589/buddhism-quote-instagram-story-templateView licenseUtagawa Hiroshige's The Katabira River and Katabira Bridge. Original public domain image from Los Angeles County Museum of…https://www.rawpixel.com/image/16229102/image-dog-cartoon-animalFree Image from public domain licenseAsian samurai warrior fantasy remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12665058/asian-samurai-warrior-fantasy-remix-editable-designView licenseInari Shrine at Oji by Katsushika Hokusaihttps://www.rawpixel.com/image/11922831/inari-shrine-oji-katsushika-hokusaiFree Image from public domain licenseLiving room background, editable doodle illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/9174597/living-room-background-editable-doodle-illustrationView licenseScene in a Brothel from A Mirror of Beautiful Women of the Green Houses Compared by Kitao Shigemasa and Katsukawa Shunshōhttps://www.rawpixel.com/image/11931612/image-face-person-artFree Image from public domain licenseJapanese travel agency Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12933351/japanese-travel-agency-facebook-post-templateView licenseKinryūzan Temple at Asakusa by Utagawa Hiroshigehttps://www.rawpixel.com/image/11932049/kinryuzan-temple-asakusa-utagawa-hiroshigeFree Image from public domain licenseJapanese culture festival poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14517210/japanese-culture-festival-poster-templateView licenseAsakusa: Raincoat Market by Katsushika Hokusaihttps://www.rawpixel.com/image/11931412/asakusa-raincoat-market-katsushika-hokusaiFree Image from public domain licenseRoom & linen spray label template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14528489/room-linen-spray-label-template-editable-designView licenseThe Asakusa River, Kinryūzan Temple, and Azuma Bridge by Utagawa Hiroshigehttps://www.rawpixel.com/image/11931566/image-person-art-patternFree Image from public domain license