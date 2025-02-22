Edit ImageCrop2SaveSaveEdit Imagebible vectorsline biblechristian cross vectorcrossbookchristian vectorschristianity vectorchristian bible symbolChristian bible book, minimal line art illustration vectorMorePremium imageInfoVectorSVGEPSVectors can scale to any size. SVGVectors can scale to any size. View personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFreeFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosDesignsSimilarStudy session poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14486831/study-session-poster-templateView licenseChristian bible book, minimal line art illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/12505827/christian-bible-book-minimal-line-art-illustrationView licensePraying poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14486829/praying-poster-templateView licensePraying church logo, minimal line art designhttps://www.rawpixel.com/image/14907963/praying-church-logo-minimal-line-art-designView licenseWorship poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14038658/worship-poster-templateView licensePraying church logo, minimal line art designhttps://www.rawpixel.com/image/14907960/praying-church-logo-minimal-line-art-designView licenseBible book editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/11165986/bible-book-editable-mockupView licenseChristian bible book png, minimal line art illustration, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/12127673/christian-bible-book-png-minimal-line-art-illustration-transparent-backgroundView licenseHave faith poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14037368/have-faith-poster-templateView licensePNG Colorful hand-drawn Bible illustration.https://www.rawpixel.com/image/19270053/png-colorful-hand-drawn-bible-illustrationView licensePraying church editable logo, minimal line art designhttps://www.rawpixel.com/image/12137244/praying-church-editable-logo-minimal-line-art-designView licenseColorful hand-drawn Bible illustration.https://www.rawpixel.com/image/21447326/colorful-hand-drawn-bible-illustrationView licensePraying church editable logo, minimal line art designhttps://www.rawpixel.com/image/12137193/praying-church-editable-logo-minimal-line-art-designView licenseThe holy bible sticker design element vectorhttps://www.rawpixel.com/image/2432738/free-illustration-vector-christian-bible-bookView licenseBible psalm poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14428707/bible-psalm-poster-templateView licenseThe holy bible sticker design element vectorhttps://www.rawpixel.com/image/2432722/free-illustration-vector-bible-christianity-faithView licenseStudy session Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/10108035/study-session-instagram-post-template-editable-textView licenseMixed religious symbols sticker set vectorhttps://www.rawpixel.com/image/2432684/free-illustration-vector-holy-star-judaism-davidView licenseBible studies poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/10171604/bible-studies-poster-template-editable-text-designView licenseReligion quote Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14696968/religion-quote-instagram-post-templateView licenseFinding Jesus poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14435755/finding-jesus-poster-templateView licenseThe holy bible sticker design element vectorhttps://www.rawpixel.com/image/2432733/free-illustration-vector-bible-book-stickersView licenseBible studies Instagram post template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9972135/bible-studies-instagram-post-template-editable-social-media-designView licenseIllustration of a Christian biblehttps://www.rawpixel.com/image/412428/free-illustration-vector-bible-church-jesusView licenseBible studies social story template, editable Instagram designhttps://www.rawpixel.com/image/10171603/bible-studies-social-story-template-editable-instagram-designView licenseIllustration of a Christian biblehttps://www.rawpixel.com/image/412472/free-illustration-vector-bible-church-vectorsView licenseBible studies blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/10171605/bible-studies-blog-banner-template-editable-textView licenseIllustration of a Christian biblehttps://www.rawpixel.com/image/412487/free-illustration-vector-bible-praying-churchView licenseWorship poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14435819/worship-poster-templateView licenseHoly scripture icon illustration vectorhttps://www.rawpixel.com/image/17931564/holy-scripture-icon-illustration-vectorView licenseChristian community poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11827529/christian-community-poster-template-editable-text-and-designView licenseThe holy bible sticker design elementhttps://www.rawpixel.com/image/2432741/free-illustration-png-bible-bible-symbol-book-iconView licenseStudy session Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11939428/study-session-instagram-post-template-editable-textView licenseThe holy bible sticker design elementhttps://www.rawpixel.com/image/2432745/free-illustration-png-bible-stickers-faith-christView licenseChurch service Instagram post template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9739809/church-service-instagram-post-template-editable-social-media-designView licenseThe holy bible sticker design elementhttps://www.rawpixel.com/image/2432730/free-illustration-png-bible-bible-cross-jesusView licenseChurch service Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11589216/church-service-instagram-post-template-editable-textView licensePNG Holy scripture icon illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/17728524/png-holy-scripture-icon-illustrationView licensePrayer night Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11562125/prayer-night-instagram-post-template-editable-textView licenseHoly scripture icon illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/17905296/holy-scripture-icon-illustrationView license