Public Domainhttps://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/https://www.rawpixel.com/image/2763134SaveSaveThe Waterfall (1909) painting in high resolution by Wassily Kandinsky. Original from Yale University Art Gallery. Digitally enhanced by rawpixel.MorePublic DomainFree CC0 ImageInfoView LicenseJPEGTIFFSmall JPEG 1200 x 858 px | 300 dpiLarge JPEG 2981 x 2131 px | 300 dpiTIFF 2981 x 2131 px | 300 dpi | 18.2 MBSaveDownloadThe Waterfall (1909) painting in high resolution by Wassily Kandinsky. Original from Yale University Art Gallery. Digitally enhanced by rawpixel.More