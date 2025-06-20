Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagebackgroundwoodenartpublic domainportraitred backgroundwomanpaintingAmedeo Modigliani's Woman with a Fan (1919)Original public domain image from Wikimedia CommonsMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 758 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2105 x 3333 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarPhoto frame mockup, realistic wall decorhttps://www.rawpixel.com/image/7713092/photo-frame-mockup-realistic-wall-decorView licenseAmedeo Modigliani's Jeanne Hébuterne seated in profile in a black and red dress (1918)https://www.rawpixel.com/image/3854344/image-art-black-public-domainFree Image from public domain licenseVintage woman holding rose, Valentine's Day collage remix editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9609871/vintage-woman-holding-rose-valentines-day-collage-remix-editable-designView licenseAmedeo Modigliani's Seated Algerian Almaiisa (1916)https://www.rawpixel.com/image/3855006/amedeo-modiglianis-seated-algerian-almaiisa-1916Free Image from public domain licenseMona Lisa red background, customizable design. Artwork by Leonardo da Vinci, remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9067286/png-aesthetic-collage-remix-artView licenseAmedeo Modigliani's Girl in a Sailor's Blouse (1918)https://www.rawpixel.com/image/3806985/amedeo-modiglianis-girl-sailors-blouse-1918Free Image from public domain licenseMona Lisa collage element, customizable design. Artwork by Leonardo da Vinci, remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9060927/png-aesthetic-collage-remix-artView licenseAmedeo Modigliani's La Jeune bonne (The Servant Girl) (ca. 1918)https://www.rawpixel.com/image/3854522/amedeo-modiglianis-jeune-bonne-the-servant-girl-ca-1918Free Image from public domain licenseNatural beauty Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11446681/natural-beauty-instagram-post-template-editable-textView licenseAmedeo Modigliani's Junge Frau in Hemd (1918)https://www.rawpixel.com/image/3854335/amedeo-modiglianis-junge-frau-hemd-1918Free Image from public domain licenseGrant Wood's editable American Gothic, famous painting. Original from Wikimedia Commons. Remastered by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/8926981/png-american-gothic-antique-artView licenseAmedeo Modigliani's Seated Nude (1917)https://www.rawpixel.com/image/3806712/amedeo-modiglianis-seated-nude-1917Free Image from public domain licenseGustav Klimt's wall mockup, editable Portrait of Adele Bloch-Bauer I design, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8867465/png-aestheticism-art-nouveauView licenseAmedeo Modigliani's Reclining Nude (1916)https://www.rawpixel.com/image/3855873/amedeo-modiglianis-reclining-nude-1916Free Image from public domain licenseMedieval life Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/9617228/medieval-life-instagram-post-template-editable-textView licenseAmedeo Modigliani's Young Girl In Beret (1918)https://www.rawpixel.com/image/3854345/amedeo-modiglianis-young-girl-beret-1918Free Image from public domain licenseRaphael's Madonna del Granduca element, editable famous painting, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9082133/png-art-baby-blueView licenseAmedeo Modigliani's Portrait of Lunia Czechowska (1917)https://www.rawpixel.com/image/3854524/amedeo-modiglianis-portrait-lunia-czechowska-1917Free Image from public domain licenseEditable outdoor billboard mockup, famous painting design, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9072936/editable-outdoor-billboard-mockup-famous-painting-design-remixed-rawpixelView licenseAmedeo Modigliani's Young Girl in a Striped Shirt (1917)https://www.rawpixel.com/image/3854525/amedeo-modiglianis-young-girl-striped-shirt-1917Free Image from public domain licenseVintage fashion poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11721897/vintage-fashion-poster-template-editable-text-and-designView licenseAmedeo Modigliani's Jeanne Hebuterne (Au Foulard) (1919)https://www.rawpixel.com/image/3855509/amedeo-modiglianis-jeanne-hebuterne-au-foulard-1919Free Image from public domain licenseLouis Rhead's Jane portrait, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12564482/png-adult-art-nouveauView licenseAmedeo Modigliani's Girl Standing in Black Pinafore (1918)https://www.rawpixel.com/image/3851848/amedeo-modiglianis-girl-standing-black-pinafore-1918Free Image from public domain licenseMona Lisa sticker, editable design. Artwork by Leonardo da Vinci, remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9082142/png-art-remix-bookView licenseAmedeo Modigliani's Portrait de Madame Dorival (1916)https://www.rawpixel.com/image/3851846/amedeo-modiglianis-portrait-madame-dorival-1916Free Image from public domain licenseLouis Rhead's Jane portrait, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12575932/png-adult-art-nouveauView licenseAmedeo Modigliani's Elvira Resting at a Table (1919)https://www.rawpixel.com/image/3851841/amedeo-modiglianis-elvira-resting-table-1919Free Image from public domain licenseMonet quote poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/14710248/monet-quoteView licenseAmedeo Modigliani's Portrait of Jeanne Hébuterne (1918)https://www.rawpixel.com/image/3855001/amedeo-modiglianis-portrait-jeanne-hebuterne-1918Free Image from public domain licenseArt history class Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11546705/art-history-class-instagram-post-template-editable-textView licenseAmedeo Modigliani's Portrait of a Woman with a White Collar (1919)https://www.rawpixel.com/image/3855484/amedeo-modiglianis-portrait-woman-with-white-collar-1919Free Image from public domain licenseVintage fashion Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/10664980/vintage-fashion-instagram-post-template-editable-textView licenseAmedeo Modigliani's Little Servant Girl (c. 1916)https://www.rawpixel.com/image/3851825/amedeo-modiglianis-little-servant-girl-c-1916Free Image from public domain licenseNew collection Facebook post template, original art illustration from Mikulas Galanda, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/23168464/image-heart-paper-handView licenseAmedeo Modigliani's Antonia (ca. 1915)https://www.rawpixel.com/image/3854339/amedeo-modiglianis-antonia-ca-1915Free Image from public domain licenseVintage fashion Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/9813711/vintage-fashion-instagram-post-template-editable-textView licenseAmedeo Modigliani's Head of a Young Lady (1915)https://www.rawpixel.com/image/3855883/amedeo-modiglianis-head-young-lady-1915Free Image from public domain licenseGolden bloom collection poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/20777978/golden-bloom-collection-poster-template-editable-text-and-designView licenseAmedeo Modigliani's Lolotte (1917)https://www.rawpixel.com/image/3854515/amedeo-modiglianis-lolotte-1917Free Image from public domain license