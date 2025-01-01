Edit TemplateAewSaveSaveEdit Templatewater logoswimmingswim logosportsstickercollagegradientdesignSports logo template, swimming club professional business graphic in gradient design psdMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 3000 x 3000 px | 300 dpiLow Resolution 1200 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3000 x 3000 px | 300 dpiView personal and business licenseOpen source fonts used in this design :Nunito by Vernon AdamsDownload Nunito fontGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarSet