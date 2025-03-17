Edit ImageCropFelix16SaveSaveEdit Image8x10 art mockupframe interior mockupdesk mockup frameshelfpicture framebrown plant potart desk mockupframe mockup rustic interiorPicture frame & mug mockup, aesthetic home decor psdMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 5000 x 3571 px | 300 dpiLow Resolution 1200 x 857 pxHigh Resolution (HD) 5000 x 3571 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilar