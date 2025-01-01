Edit ImageCropRoungroat6SaveSaveEdit Imagebox serumdropper bottlebeauty productdropperplain serum bottleserum dropperpackaging box skincareessenceBeauty serum dropper bottle, white paper box, skincare product packagingMorePremium imageInfoJPEGTIFFLow Resolution 1200 x 800 pxHigh Resolution (HD) 7000 x 4668 px | 300 dpiHigh Resolution (HD) 7000 x 4668 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarSet