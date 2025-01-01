Edit ImageCrop5SaveSaveEdit Imagejewelry mockuplogo mockupbusiness cardsjewelrybusiness cardjewelry business cardwoman business card mockupmockupFashion branding logo mockup psd, aesthetic business card designMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 3629 x 2420 px | 300 dpiLow Resolution 1200 x 800 pxHigh Resolution (HD) 3629 x 2420 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarSet