Edit MockupRoungroat14SaveSaveEdit Mockuppump bottle mockupskincare product mockupcosmetic packagingcosmetic mockupdispenser mockuppump bottle mockup psdbottle mockupskincarePump bottle mockup, hand wash dispenser, psd product labelMorePremium imageOriginal ArtInfoThis design contains original artwork.PSDJPEGPSD 2233 x 3348 px | 300 dpiLow Resolution 800 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2233 x 3348 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarSet