Edit ImageCropNing21SaveSaveEdit Imagelogo mockuplogo mockup psd3d logomockuplogo mockup wood3d wooden mockupcafe mockupcoffee mockupCafe business logo effect, 3D wood texture, professional template design psdMorePremium imageInfoPSDPSD 4000 x 2667 px | 300 dpiView personal and business licenseOpen source fonts used in this design :Asap by Omnibus-TypeDownload Asap fontGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilar