Edit ImageCrop116SaveSaveEdit Imageflowersstill lifeoil painting flowerflower paintingflowers in vaseflower still lifejacques emile blanchevaseJacques-Emile Blanche's Bouquet de fleurs (1898) famous painting. Original from The Public Institution Paris Musées. Digitally enhanced by rawpixel.MoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGTIFFLow Resolution 1082 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3914 x 4341 px | 300 dpiHigh Resolution (HD) 3914 x 4341 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilar