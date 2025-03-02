Edit ImageCrop195SaveSaveEdit Imagejacques émile blancheportraitartportrait paintingpinkwomanwomen paintingpaintingJacques-Emile Blanche's The Pink Capeline (1883) famous painting. Original from The Public Institution Paris Musées. Digitally enhanced by rawpixel.MoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGTIFFLow Resolution 980 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2415 x 2956 px | 300 dpiHigh Resolution (HD) 2415 x 2956 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilar